Iran nói đánh trúng tàu sân bay Mỹ, bác tin đóng eo biển Hormuz

Đài truyền hình Nhà nước Iran và Palestine Chronicle dẫn lời phát ngôn viên Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran hôm 5-3 khẳng định tàu sân bay USS Abraham Lincoln bị nhắm mục tiêu khi tiến đến khu vực cách lãnh hải Iran khoảng 340 km.

Tehran cho rằng nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ "tiếp cận khu vực nhằm thể hiện sự kiểm soát quân sự đối với eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược quan trọng của thế giới".

Iran tuyên bố UAV của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã tấn công tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ. Ảnh: Wikimedia Commons

Iran tuyên bố các máy bay không người lái (UAV) của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã đánh trúng mục tiêu, buộc tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các tàu khu trục hộ tống phải rút khỏi khu vực.

Vẫn theo tuyên bố, nhóm tàu Mỹ sau đó đã rút lui hơn 1.000 km khỏi vùng biển gần Iran.

Về thông tin mới nhất này liên quan tới tàu sân bay Mỹ, tờ Times of Israel đưa tin Iran không cung cấp bằng chứng cho tuyên bố của mình. Phía Mỹ chưa lên tiếng về vụ việc.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bác bỏ các tuyên bố tương tự của Iran, khẳng định các tên lửa Iran được phóng đi vẫn "cách rất xa tàu sân bay USS Abraham Lincoln".

USS Abraham Lincoln là tàu sân bay lớp Nimitz đang được triển khai tới Trung Đông như một phần trong chiến lược răn đe quân sự của Mỹ tại khu vực.

Cùng đó, phái bộ Iran tại Liên hợp quốc ngày 5-3 đã bác bỏ thông tin cho rằng Tehran phong tỏa eo biển Hormuz, gọi cáo buộc này là "vô căn cứ và phi lý".

Theo đài Al Jazeera, phái bộ Iran khẳng định nước này vẫn cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và bảo đảm quyền tự do hàng hải.

Iran đồng thời cáo buộc Mỹ làm gia tăng rủi ro đối với an ninh hàng hải, viện dẫn vụ tàu hộ vệ Dena bị đánh chìm ngoài khơi Sri Lanka một ngày trước đó, làm căng thẳng giữa hai bên tiếp tục leo thang.

Tuyên bố của phái bộ Iran diễn ra trong bối cảnh chính truyền thông nhà nước Iran cách đó 2 ngày đưa tin eo biển Hormuz đã bị phong toả, lực lượng Iran sẽ nổ súng vào bất kỳ con tàu nào cố gắng đi qua khu vực, theo trang Dawn.