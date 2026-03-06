Mỹ đánh chìm hơn 30 tàu Iran, ông Donald Trump ra tối hậu thư

Theo Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu lực lượng Mỹ ở Trung Đông, hơn 30 tàu Iran kể trên bao gồm một tàu không người lái vẫn đang bốc cháy.
“Các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran đã giảm 90% kể từ ngày đầu tiên của cuộc xung đột” - ông Cooper nói thêm.
Trong khi đó, hải quân Ấn Độ đã cử tàu và máy bay tuần tra hàng hải tầm xa đến giúp tàu chiến Iran bị chìm gần Sri Lanka.
Một máy bay thứ hai trang bị xuồng cứu sinh thả từ trên không vẫn trong trạng thái sẵn sàng triển khai nhanh chóng nếu cần thiết.
Đài NDTV hôm 5-3 đưa tin hoạt động tìm kiếm và cứu hộ được hải quân Ấn Độ thực hiện sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu từ tàu khu trục IRIS Dena của Iran. Tàu này bị chìm ở Ấn Độ Dương do trúng ngư lôi từ một tàu ngầm của Mỹ.
Hải quân Ấn Độ cho biết tín hiệu cầu cứu của IRIS Dena đã đến Trung tâm Điều phối cứu hộ hàng hải (MRCC) ở Colombo - Sri Lanka vào rạng sáng 4-3 (giờ địa phương).
Tàu Iran lúc đó đang ở trong khu vực tìm kiếm và cứu hộ thuộc trách nhiệm của Sri Lanka, cách phía Tây Galle (bờ biển phía Nam Sri Lanka) gần 40 km.
IRIS Dena phát tín hiệu cầu cứu lúc rạng sáng, báo cáo về một vụ nổ, nhưng bị chìm trước khi các tàu cứu hộ Sri Lanka đến hiện trường.
Chiếc tàu khu trục này đang trên đường trở về Iran sau khi tham gia một cuộc tập trận quân sự tại Visakhapatnam - Ấn Độ.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi mô tả vụ việc là một "hành động tàn bạo trên biển", đồng thời nói rằng con tàu chở gần 130 thủy thủ đã bị tấn công bất ngờ trong vùng biển quốc tế, cách bờ biển Iran hơn 3.200 km.
Mỹ công bố khoảnh khắc ngư lôi đánh chìm tàu Iran, Sri Lanka vớt 87 thi thể (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth xác nhận IRIS Dena bị trúng ngư lôi.
“Đây là một bước mở rộng hoạt động trong cuộc xung đột đang diễn ra do cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel vào Iran và đã lan rộng ra ngoài khu vực Trung Đông” - ông Hegseth tuyên bố.
Sri Lanka vẫn giữ thái độ trung lập trong cuộc xung đột và nhiều lần kêu gọi giải quyết thông qua đối thoại. Hiện Iran là khách hàng lớn mua trà Sri Lanka, mặt hàng xuất khẩu chính của đảo quốc này.
Cùng ngày 5-3, một tàu chiến thứ hai của Iran đã tiến vào vùng biển Sri Lanka. Con tàu được xác định là IRIS Bushehr, chở theo gần 300 thủy thủ và học viên.
Tối hậu thư của ông Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một tối hậu thư lạnh lùng cho các nhà ngoại giao Iran ngày 5-3: “Miễn trừ hoàn toàn” hoặc “cái chết chắc chắn”.
“Tôi một lần nữa kêu gọi tất cả các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, quân đội và lực lượng cảnh sát Iran hãy hạ vũ khí” - tổng thống Mỹ phát biểu trong một sự kiện tại Nhà Trắng.
Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với trang Axios cùng ngày 5-3, Tổng thống Donald Trump cho rằng Iran đang "lãng phí thời gian" trong quá trình bầu chọn Lãnh tụ Tối cao thay ông Ali Khamenei, người thiệt mạng trong chiến dịch tập kích do Mỹ và Israel tiến hành từ cuối tuần trước.
"Tôi phải được tham gia vào quá trình bổ nhiệm, giống như với bà Delcy tại Venezuela" -ông đề cập Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Bà Rodriguez trở thành lãnh đạo lâm thời Venezuela sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị Mỹ bắt trong chiến dịch đột kích hôm 3-1.
Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố sẽ không chấp nhận tân Lãnh tụ Tối cao Iran theo đuổi chính sách của ông Khamenei. Theo ông, nếu điều đó xảy ra, Mỹ phải bước vào một cuộc chiến mới trong vòng 5 năm.
Ông Donald Trump cũng thừa nhận ông Mojtaba Khamenei, con trai của ông Ali Khamenei, là ứng viên tiềm năng nhất cho vai trò Lãnh tụ Tối cao Iran, song ông tuyên bố đó là kết quả "không thể chấp nhận".
