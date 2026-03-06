Mỹ đánh chìm hơn 30 tàu Iran, ông Donald Trump ra tối hậu thư

Theo Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu lực lượng Mỹ ở Trung Đông, hơn 30 tàu Iran kể trên bao gồm một tàu không người lái vẫn đang bốc cháy.

“Các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran đã giảm 90% kể từ ngày đầu tiên của cuộc xung đột” - ông Cooper nói thêm.

Quân đội Mỹ hôm 5-3 cho biết họ đã đánh chìm hơn 30 tàu của Iran cho đến nay. Ảnh: Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) Mỹ

Trong khi đó, hải quân Ấn Độ đã cử tàu và máy bay tuần tra hàng hải tầm xa đến giúp tàu chiến Iran bị chìm gần Sri Lanka.

Một máy bay thứ hai trang bị xuồng cứu sinh thả từ trên không vẫn trong trạng thái sẵn sàng triển khai nhanh chóng nếu cần thiết.

Đài NDTV hôm 5-3 đưa tin hoạt động tìm kiếm và cứu hộ được hải quân Ấn Độ thực hiện sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu từ tàu khu trục IRIS Dena của Iran. Tàu này bị chìm ở Ấn Độ Dương do trúng ngư lôi từ một tàu ngầm của Mỹ.

Hải quân Ấn Độ cho biết tín hiệu cầu cứu của IRIS Dena đã đến Trung tâm Điều phối cứu hộ hàng hải (MRCC) ở Colombo - Sri Lanka vào rạng sáng 4-3 (giờ địa phương).

Tàu Iran lúc đó đang ở trong khu vực tìm kiếm và cứu hộ thuộc trách nhiệm của Sri Lanka, cách phía Tây Galle (bờ biển phía Nam Sri Lanka) gần 40 km.

IRIS Dena phát tín hiệu cầu cứu lúc rạng sáng, báo cáo về một vụ nổ, nhưng bị chìm trước khi các tàu cứu hộ Sri Lanka đến hiện trường.

Chiếc tàu khu trục này đang trên đường trở về Iran sau khi tham gia một cuộc tập trận quân sự tại Visakhapatnam - Ấn Độ.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi mô tả vụ việc là một "hành động tàn bạo trên biển", đồng thời nói rằng con tàu chở gần 130 thủy thủ đã bị tấn công bất ngờ trong vùng biển quốc tế, cách bờ biển Iran hơn 3.200 km.

Mỹ công bố khoảnh khắc ngư lôi đánh chìm tàu Iran, Sri Lanka vớt 87 thi thể (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth xác nhận IRIS Dena bị trúng ngư lôi.

“Đây là một bước mở rộng hoạt động trong cuộc xung đột đang diễn ra do cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel vào Iran và đã lan rộng ra ngoài khu vực Trung Đông” - ông Hegseth tuyên bố.

Sri Lanka vẫn giữ thái độ trung lập trong cuộc xung đột và nhiều lần kêu gọi giải quyết thông qua đối thoại. Hiện Iran là khách hàng lớn mua trà Sri Lanka, mặt hàng xuất khẩu chính của đảo quốc này.

Cùng ngày 5-3, một tàu chiến thứ hai của Iran đã tiến vào vùng biển Sri Lanka. Con tàu được xác định là IRIS Bushehr, chở theo gần 300 thủy thủ và học viên.