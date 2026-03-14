Iran ồ ạt nã tên lửa đạn đạo “siêu hạng nặng”, Mỹ và Israel hứng tổn thất

Chuẩn tướng Seyyed Majid Mousavi, Tư lệnh Lực lượng Không quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cho biết 30 tên lửa đạn đạo siêu hạng nặng, mang đầu đạn nặng từ 1 đến 2 tấn, đã được phóng "vào các mục tiêu đã xác định trong các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng" vào tối 12-3.

Ông khẳng định chiến dịch này đã làm gián đoạn và phá hủy các hệ thống giám sát và theo dõi hàng không vũ trụ quan trọng của Israel.

Cũng theo Chuẩn tướng Mousavi, kết quả của chiến dịch là một phần đáng kể không phận của Israel hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Iran.

Lực lượng vũ trang Iran tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến với Mỹ và Israel cho đến khi hai nước này "phải hối hận vì đã phát động hành động chống lại Cộng hòa Hồi giáo".

Ảnh chụp sau một cuộc tấn công ở Tel Aviv - Israel ngày 28-2. Ảnh: AP

Trung tâm Khatam al-Anbiya, cơ quan chỉ huy chiến lược tối cao của Iran, tuần trước tuyên bố Iran sở hữu những loại vũ khí tiên tiến có độ chính xác cao, vượt xa những gì đối phương đánh giá về sức mạnh quân sự của nước này.

Báo Wall Street Journal (WSJ) ngày 13-3 cho biết 5 máy bay tiếp nhiên liệu của Không quân Mỹ đã bị trúng tên lửa và hư hại khi đang đậu tại Căn cứ Prince Sultan ở Ả Rập Saudi.

Chúng bị hư hại nhưng không bị phá hủy hoàn toàn và hiện đang được sửa chữa. Không có ai thiệt mạng trong vụ tấn công.

Theo WSJ, ít nhất 7 máy bay tiếp nhiên liệu của Không quân Mỹ đã bị hư hại hoặc phá hủy trong những ngày gần đây.

Con số này được đưa ra sau một sự cố hôm 12-3 khi hai máy bay tiếp nhiên liệu Boeing KC-135 Stratotanker va chạm với nhau, khiến một chiếc rơi xuống đất.

Toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn trên máy bay đã thiệt mạng.