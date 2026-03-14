Iran ồ ạt nã tên lửa đạn đạo “siêu hạng nặng”, Mỹ và Israel hứng tổn thất

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Iran ồ ạt nã tên lửa đạn đạo “siêu hạng nặng”, Mỹ và Israel hứng tổn thất

Cao Lực

(NLĐO) – Iran ngày 13-3 tuyên bố tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào Israel, qua đó làm gián đoạn đáng kể năng lực giám sát hàng không của nước này.

Chuẩn tướng Seyyed Majid Mousavi, Tư lệnh Lực lượng Không quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cho biết 30 tên lửa đạn đạo siêu hạng nặng, mang đầu đạn nặng từ 1 đến 2 tấn, đã được phóng "vào các mục tiêu đã xác định trong các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng" vào tối 12-3.

Ông khẳng định chiến dịch này đã làm gián đoạn và phá hủy các hệ thống giám sát và theo dõi hàng không vũ trụ quan trọng của Israel.

Cũng theo Chuẩn tướng Mousavi, kết quả của chiến dịch là một phần đáng kể không phận của Israel hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Iran.

Lực lượng vũ trang Iran tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến với Mỹ và Israel cho đến khi hai nước này "phải hối hận vì đã phát động hành động chống lại Cộng hòa Hồi giáo".

Iran ồ ạt nã tên lửa đạn đạo “siêu hạng nặng”, Mỹ và Israel hứng tổn thất - Ảnh 1.

Ảnh chụp sau một cuộc tấn công ở Tel Aviv - Israel ngày 28-2. Ảnh: AP

Trung tâm Khatam al-Anbiya, cơ quan chỉ huy chiến lược tối cao của Iran, tuần trước tuyên bố Iran sở hữu những loại vũ khí tiên tiến có độ chính xác cao, vượt xa những gì đối phương đánh giá về sức mạnh quân sự của nước này.

Báo Wall Street Journal (WSJ) ngày 13-3 cho biết 5 máy bay tiếp nhiên liệu của Không quân Mỹ đã bị trúng tên lửa và hư hại khi đang đậu tại Căn cứ Prince Sultan ở Ả Rập Saudi.

Chúng bị hư hại nhưng không bị phá hủy hoàn toàn và hiện đang được sửa chữa. Không có ai thiệt mạng trong vụ tấn công.

Theo WSJ, ít nhất 7 máy bay tiếp nhiên liệu của Không quân Mỹ đã bị hư hại hoặc phá hủy trong những ngày gần đây.

Con số này được đưa ra sau một sự cố hôm 12-3 khi hai máy bay tiếp nhiên liệu Boeing KC-135 Stratotanker va chạm với nhau, khiến một chiếc rơi xuống đất.

Toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn trên máy bay đã thiệt mạng.

Tin liên quan

Mỹ tuyên bố xóa sổ mọi mục tiêu quân sự ở "trái tim dầu mỏ" Iran

Mỹ tuyên bố xóa sổ mọi mục tiêu quân sự ở "trái tim dầu mỏ" Iran

(NLĐO) - Mỹ đã thực hiện một trong những cuộc oanh tạc mạnh nhất trong lịch sử Trung Đông, nhắm vào đảo Kharg của Iran, theo lời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Iran tuyên bố tàu sân bay USS Abraham Lincoln "bị tấn công và rút nhanh", Mỹ nói gì?

(NLĐO) - Mỹ bác bỏ tuyên bố từ phía Iran cho rằng tàu sân bay USS Abraham Lincoln “trúng hoả lực làm hư hại” và “phải bỏ chạy với tốc độ cao” trên biển Oman.

Tổng thống Mỹ tiếp tục đe dọa Iran, thủ tướng Israel nói về tân Lãnh tụ Tối cao

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ chỉ trích Iran tấn công vào các nước vùng Vịnh trong khi thủ tướng Israel nói Lãnh tụ Tối cao mới của Tehran “không thể xuất hiện”.

Mỹ Israel Iran
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo