Quốc tế

Iran tuyên bố tàu sân bay USS Abraham Lincoln "bị tấn công và rút nhanh", Mỹ nói gì?

Hải Hưng

(NLĐO) - Mỹ bác bỏ tuyên bố từ phía Iran cho rằng tàu sân bay USS Abraham Lincoln “trúng hoả lực làm hư hại” và “phải bỏ chạy với tốc độ cao” trên biển Oman.

Lực lượng Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 13-3 tuyên bố đã tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ trên vùng biển Oman.

Thông cáo của phía Iran khẳng định cuộc tấn công diễn ra tại khu vực cách bờ biển nước này khoảng 340 km.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ trúng đòn hoả lực Iran? - Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ. Ảnh: PRESSTV

IRGC nói rằng nhiều tên lửa và UAV đã được sử dụng trong "đòn tấn công chính xác", khiến tàu sân bay Mỹ rơi vào tình trạng "không thể hoạt động bình thường" và buộc phải cùng nhóm tàu hộ tống "rút chạy với tốc độ cao" - theo PRESSTV.

"Chiến dịch này chứng tỏ Iran quyết tâm bảo vệ chủ quyền và đáp trả các mối đe dọa từ bên ngoài" – phía Tehran nhấn mạnh.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sau đó bác bỏ hoàn toàn tuyên bố của Iran. Họ khẳng định nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln vẫn đang duy trì hoạt động và tiếp tục hỗ trợ chiến dịch "Cuồng nộ kinh hoàng" trên biển.

CENTCOM cũng đăng tải hình ảnh mới của tàu sân bay USS Abraham Lincoln, song không cung cấp thêm chi tiết về sự việc mà Iran đề cập.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ trúng đòn hoả lực Iran? - Ảnh 2.

CENTCOM tuyên bố: "Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln vẫn tiếp tục hỗ trợ chiến dịch ‘Epic Fury’ và duy trì năng lực triển khai sức mạnh quân sự từ biển". Ảnh: CENTCOM/X

Trong khi đó, quan chức Mỹ giấu tên cho biết đã xảy ra "cuộc đối đầu trên biển" khi một tàu Iran tiến quá gần tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Tàu chiến Mỹ đã nã pháo Mark-45 nhằm vào phương tiện Iran nhưng nhiều phát bắn không trúng mục tiêu.

Sau đó, một trực thăng vũ trang của Hải quân Mỹ đã phóng 2 tên lửa Hellfire vào con tàu Iran. Hiện chưa rõ phương tiện này có bị phá hủy hay không và tình trạng của thủy thủ đoàn vẫn chưa được xác nhận. 

USS Abraham Lincoln là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc lớp Nimitz của Hải quân Mỹ. Nhóm tác chiến đi cùng tàu gồm nhiều chiến hạm, trong đó có các tàu khu trục USS Spruance và USS Michael Murphy, đang hoạt động tại biển Ả Rập.

Nhóm tàu này được triển khai đến Trung Đông từ cuối tháng 1. Tổng thống Donald Trump từng mô tả lực lượng được điều động tới đây là "hạm đội lớn".

CENTCOM cũng cho biết kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch "Cuồng nộ kinh hoàng" ngày 28-2, cho tới nay họ đã phá huỷ hoặc làm hư hại hơn 90 tàu/phương tiện hải quân Iran.

IRGC trước đó cùng ngày 13-3 cũng thông báo đã tiến hành 2 đợt tấn công bằng tên lửa và UAV vào căn cứ Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Mina Salman - Bahrain.

Tuyên bố nêu rõ các mục tiêu bị nhắm tới gồm hệ thống phòng thủ chống UAV, khu bảo dưỡng và lưu trữ máy bay không người lái, các thiết bị hỗ trợ và bồn chứa nhiên liệu.

IRGC còn khẳng định các cuộc tấn công đã đánh trúng những khu vực tập trung lực lượng quân sự Mỹ và gây thiệt hại đáng kể.

Thông tin được đưa ra sau khi tân lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei nhấn mạnh rằng các biện pháp phòng thủ của Iran sẽ mang tính "kiên quyết và khiến đối phương phải hối tiếc".

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ trúng đòn hoả lực Iran? - Ảnh 3.

IRGC tuyên bố đã tấn công căn cứ Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Mina Salman – Bahrain và gây tổn thất cho đối phương. Ảnh: PRESSTV


