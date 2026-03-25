Iran phóng loạt tên lửa "siêu khủng", đe dọa đưa quân chủ lực tham chiến

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Iran phóng loạt tên lửa "siêu khủng", đe dọa đưa quân chủ lực tham chiến

Anh Thư

(NLĐO) - Hai loại tên lửa hạng nặng, tầm xa và đa đầu đạn Emad và Qadr đã được Iran sử dụng trong đợt tấn công trả đũa thứ 78.

Theo Tasnim, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 24-3 tuyên bố đã tiến hành đợt tấn công trả đũa thứ 78 và 79 trong khuôn khổ chiến dịch "Lời hứa chân thực 4", sử dụng khả năng tấn công chính xác của các loại tên lửa "siêu khủng" như loại đa đầu đạn Khaybar-shekan (Khaybar-buster), Emad, Sejjil và Qadr, cùng với máy bay không người lái (UAV).

Đây đều là những dòng tên lửa tầm xa nổi tiếng của Iran.

Emad, Sejjil và Qadr là tên lửa hạng nặng, có tầm bắn lần lượt là 1.700-2.000 km, 2.000-2.500 km và 1.600 - 1.950 km. Còn Khaybar-shekan là tên lửa tầm trung, tầm bắn khoảng 1.450 km nhưng có ưu điểm là bay cực nhanh, dễ dàng xuyên thủng các hệ thống phòng không.

IRGC cho biết các mục tiêu bị nhắm trong đợt tấn công thứ 78 này nằm ở các thành phố Eilat, Dimona và phía Bắc Tel Aviv - Israel, cũng như một số căn cứ của quân đội Mỹ trong khu vực.

Iran tuyên bố tấn công căn cứ Mỹ và tình báo Israel, một nhà máy điện hạt nhân hứng đòn - Ảnh 1.

Một vụ phóng tên lửa của Iran - Ảnh: TASNIM

Trong khi đó, đợt tấn công thứ 79 nhắm mục tiêu vào các vị trí được cho là an toàn của các cơ quan tình báo Israel ở phía Bắc và trung tâm Tel Aviv, các trung tâm thương mại và hỗ trợ của quân đội Israel ở Ramat Gan và Negev, cũng như trung tâm hậu cần chính và quản lý quân sự phía Nam của Israel ở Be'er Sheva.

IRGC tuyên bố các tên lửa đã "xuyên thủng hệ thống phòng không nhiều lớp" và đạt được mục đích.

Các tuyên bố nói trên cũng kèm theo lời đe dọa rằng phần lớn các đơn vị chiến đấu của IRGC và lực lượng Basij vẫn chưa tham chiến. Vì vậy, nếu cần thiết, Iran sẽ làm cho cuộc đối đầu trở nên khốc liệt hơn và khiến chiến trường trở nên "không lối thoát" với đối phương.

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbia của Iran đã bác bỏ thông tin rải thủy lôi ở vịnh Ba Tư (vịnh Ả Rập).

Theo người phát ngôn, Iran tự tin nắm giữ thế chủ động ở vịnh Ba Tư và vùng lãnh hải biển Oman, đồng thời đang kiểm soát eo biển Hormuz "một cách thông minh và mạnh mẽ”.

“Do đó, với ưu thế và sức mạnh vượt trội, chúng tôi không cần phải rải thủy lôi ở vịnh Ba Tư. Khi cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp sẵn có để đảm bảo an ninh” - người phát ngôn cho biết.

Nhà máy điện hạt nhân Busher bị "vật thể bay" bắn trúng

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đăng tải trên X rằng họ đã được Iran thông báo về một quả đạn bắn trúng khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Bushehr (tỉnh Bushehr - Iran).

Tuy nhiên không có thương vong hay thiệt hại kỹ thuật nào được báo cáo. Cơ quan hạt nhân của Iran tuyên bố rằng Israel và Mỹ đứng sau cuộc tấn công này, theo AP.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr do Nga xây dựng và nằm bên bờ vịnh Ba Tư. Tuần trước, Iran và Nga cũng báo cáo một sự kiện tương tự cho biết một vật thể bay đã rơi xuống khu vực nhà máy, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ rò rỉ phóng xạ.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo