Iran phóng loạt tên lửa "siêu khủng", đe dọa đưa quân chủ lực tham chiến

Theo Tasnim, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 24-3 tuyên bố đã tiến hành đợt tấn công trả đũa thứ 78 và 79 trong khuôn khổ chiến dịch "Lời hứa chân thực 4", sử dụng khả năng tấn công chính xác của các loại tên lửa "siêu khủng" như loại đa đầu đạn Khaybar-shekan (Khaybar-buster), Emad, Sejjil và Qadr, cùng với máy bay không người lái (UAV).

Đây đều là những dòng tên lửa tầm xa nổi tiếng của Iran.

Emad, Sejjil và Qadr là tên lửa hạng nặng, có tầm bắn lần lượt là 1.700-2.000 km, 2.000-2.500 km và 1.600 - 1.950 km. Còn Khaybar-shekan là tên lửa tầm trung, tầm bắn khoảng 1.450 km nhưng có ưu điểm là bay cực nhanh, dễ dàng xuyên thủng các hệ thống phòng không.

IRGC cho biết các mục tiêu bị nhắm trong đợt tấn công thứ 78 này nằm ở các thành phố Eilat, Dimona và phía Bắc Tel Aviv - Israel, cũng như một số căn cứ của quân đội Mỹ trong khu vực.

Trong khi đó, đợt tấn công thứ 79 nhắm mục tiêu vào các vị trí được cho là an toàn của các cơ quan tình báo Israel ở phía Bắc và trung tâm Tel Aviv, các trung tâm thương mại và hỗ trợ của quân đội Israel ở Ramat Gan và Negev, cũng như trung tâm hậu cần chính và quản lý quân sự phía Nam của Israel ở Be'er Sheva.

IRGC tuyên bố các tên lửa đã "xuyên thủng hệ thống phòng không nhiều lớp" và đạt được mục đích.

Các tuyên bố nói trên cũng kèm theo lời đe dọa rằng phần lớn các đơn vị chiến đấu của IRGC và lực lượng Basij vẫn chưa tham chiến. Vì vậy, nếu cần thiết, Iran sẽ làm cho cuộc đối đầu trở nên khốc liệt hơn và khiến chiến trường trở nên "không lối thoát" với đối phương.

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbia của Iran đã bác bỏ thông tin rải thủy lôi ở vịnh Ba Tư (vịnh Ả Rập).

Theo người phát ngôn, Iran tự tin nắm giữ thế chủ động ở vịnh Ba Tư và vùng lãnh hải biển Oman, đồng thời đang kiểm soát eo biển Hormuz "một cách thông minh và mạnh mẽ”.

“Do đó, với ưu thế và sức mạnh vượt trội, chúng tôi không cần phải rải thủy lôi ở vịnh Ba Tư. Khi cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp sẵn có để đảm bảo an ninh” - người phát ngôn cho biết.

Nhà máy điện hạt nhân Busher bị "vật thể bay" bắn trúng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đăng tải trên X rằng họ đã được Iran thông báo về một quả đạn bắn trúng khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Bushehr (tỉnh Bushehr - Iran). Tuy nhiên không có thương vong hay thiệt hại kỹ thuật nào được báo cáo. Cơ quan hạt nhân của Iran tuyên bố rằng Israel và Mỹ đứng sau cuộc tấn công này, theo AP. Nhà máy điện hạt nhân Bushehr do Nga xây dựng và nằm bên bờ vịnh Ba Tư. Tuần trước, Iran và Nga cũng báo cáo một sự kiện tương tự cho biết một vật thể bay đã rơi xuống khu vực nhà máy, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ rò rỉ phóng xạ.



