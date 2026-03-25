Quốc tế

Ông Donald Trump: Iran tặng Mỹ món quà bất ngờ

Xuân Mai

(NLĐO) - Theo truyền thông Israel, các nỗ lực ngoại giao đang được tiến hành nhằm thiết lập một cơ chế ngừng bắn kéo dài một tháng giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Donald Trump hôm 24-3 cho biết Iran đã trao cho Mỹ một "món quà" liên quan đến dầu mỏ và khí đốt dù không nói rõ đó là gì.

Ông Donald Trump nói: "Đó là một món quà rất lớn, trị giá một khoản tiền khổng lồ. Nó không liên quan đến hạt nhân, mà liên quan đến dầu mỏ và khí đốt". Ông miêu tả món quà này rất có ý nghĩa.

Ông Donald Trump cho biết giới chức Iran đã gửi món quà này hôm 23-3 và Mỹ đã nhận được hôm 24-3.

Ông Donald Trump: Iran tặng Mỹ món quá bất ngờ - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã trao cho Mỹ một "món quà" liên quan đến dầu mỏ và khí đốt. Ảnh: AP

Khi được hỏi liệu điều này có liên quan đến eo biển Hormuz hay không, Tổng thống Donald Trump khẳng định nó liên quan đến dòng chảy và eo biển này. Khi được hỏi về vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz, ông tuyên bố nước Mỹ sẽ "kiểm soát bất cứ thứ gì mình muốn".

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra phản hồi về câu hỏi món quà đó chính xác là gì. Cũng theo Tổng thống Donald Trump, các cuộc đàm phán đang được dẫn dắt bởi Ngoại trưởng Marco Rubio và Phó Tổng thống JD Vance.

Mỗi ngày, có khoảng 1/5 lượng dầu của toàn thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Kể từ khi xung đột nổ ra, giá dầu đã tăng vọt do hoạt động vận tải biển tại đây bị đình trệ.

Vào những tháng gần đây, ông Donald Trump đã biến năng lượng thành trọng tâm trong chương trình nghị sự toàn cầu của mình, đồng thời tìm cách gây ảnh hưởng kiểm soát đáng kể lên ngành năng lượng của Venezuela.

Trong khi đó, theo bản tin của Kênh 12 (Israel) hôm 24-3, các nỗ lực ngoại giao đang được tiến hành nhằm thiết lập một cơ chế ngừng bắn kéo dài một tháng giữa Mỹ và Iran.

Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể ông Donald Trump, đang nỗ lực xây dựng một cấu trúc thỏa thuận tương tự như các hiệp định về Dải Gaza và Lebanon trước đây. Các cuộc đàm phán về một kế hoạch gồm 15 điểm sẽ diễn ra trong thời gian ngừng bắn một tháng như đề xuất.

Kế hoạch 15 điểm này bao gồm các điều khoản cấp cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) quyền tiếp cận toàn bộ thông tin, đồng thời yêu cầu bàn giao uranium làm giàu cho cơ quan này.

Mỹ đã gửi cho Iran bản kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột. Các quan chức tiết lộ bản kế hoạch này được chuyển giao thông qua Pakistan khi tư lệnh quân đội nước này trở thành trung gian quan trọng giữa hai quốc gia.

Hiện vẫn chưa rõ bản kế hoạch này đã được chia sẻ rộng rãi đến mức nào trong giới chức Iran, hay liệu Tehran có chấp nhận dùng nó làm cơ sở đàm phán hay không. Đồng thời, cũng chưa rõ liệu Israel có ủng hộ đề xuất này hay không.

