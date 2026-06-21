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Thể thao

Iran tiếp tục tố bị “đối xử tệ bạc” tại World Cup 2026

Đăng Minh

(NLĐO) - HLV Amir Ghalenoei tố các hạn chế di chuyển và từ chối cấp thị thực của Mỹ đang bào mòn quá trình chuẩn bị của tuyển Iran trước trận gặp Bỉ.

Iran trở lại Los Angeles - Mỹ hôm 21-6 để chuẩn bị gặp Bỉ ở lượt trận thứ 2 bảng G. Tuy nhiên, yêu cầu được đến sớm từ ngày trước đó của đội bị từ chối, khiến kế hoạch chuẩn bị bị đảo lộn.

"Chúng tôi cần 24 giờ ở Los Angeles, nhưng họ chỉ cho chưa đến 16 giờ. Vì thế, cả đội phải dừng buổi tập giữa chừng" – HLV Ghalenoei nói.

Iran tiếp tục tố Mỹ “đối xử tệ bạc” tại World Cup 2026 - Ảnh 1.

HLV Amir Ghalenoei đang gấp rút chuẩn bị cho trận gặp Bỉ ở lượt trận thứ 2 bảng G World Cup 2026. Ảnh: AP

Lên tiếng phản đối cách sắp xếp của nước chủ nhà Mỹ tại World Cup 2026, HLV Amir Ghalenoei cho rằng những ràng buộc về di chuyển và thị thực khiến đội bóng của ông không có điều kiện chuẩn bị bình đẳng như các đối thủ.

Theo các hạn chế đi lại do Mỹ áp dụng, tuyển Iran chỉ được bay đến địa điểm thi đấu tại Mỹ vào ngày trước trận và phải trở về ngay sau khi trận đấu kết thúc. Đại diện châu Á đặt đại bản doanh ở Tijuana của Mexico.

Nhà cầm quân 62 tuổi cho rằng vấn đề không nằm riêng ở thời gian di chuyển, mà là sự thiếu nhất quán trong cách áp dụng quy định.

Iran được thông báo có thể đến Seattle - Mỹ sớm 2 ngày trước trận cuối bảng gặp Ai Cập. Điều này khiến HLV Ghalenoei đặt câu hỏi vì sao đội của ông không được hưởng sự linh hoạt tương tự ở 2 lượt trận đầu.

"Ở trận thứ 3, họ cho phép chúng tôi tự quyết kế hoạch di chuyển. Vậy tại sao điều đó không được áp dụng ở trận đầu và trận này?" – ông bức xúc.

Chiến lược gia Iran vẫn ghi nhận nỗ lực hỗ trợ của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ông cũng cảm ơn giới chức Mỹ vì thủ tục nhập cảnh lần này diễn ra nhanh hơn, song nhấn mạnh đội tuyển không thể chỉ hài lòng với việc qua hải quan thuận lợi khi thời gian tập luyện đã bị cắt ngắn.

"Chúng tôi vào Mỹ và mọi thủ tục hải quan đều suôn sẻ. Tôi cảm ơn Mỹ vì điều đó. Nhưng tiếc là họ không cho chúng tôi thời gian tập luyện cần thiết" – HLV Ghalenoei nói thêm.

Đây không phải lần đầu Iran phản ứng tại World Cup 2026. Trước trận ra quân hòa New Zealand 2-2, đội từng mất khoảng 5 giờ cho hành trình khoảng 240 km từ Tijuana đến Los Angeles.

Iran cũng phàn nàn việc một số thành viên quan trọng trong đoàn, gồm quan chức liên đoàn, bộ phận hỗ trợ chuyên môn và truyền thông, không được cấp thị thực.

Tiền vệ Saeid Ezatolahi cho rằng đội tuyển phải dành quá nhiều thời gian cho việc đi lại thay vì tập trung vào kế hoạch chuyên môn.

Iran hiện đang có 1 điểm sau trận hòa New Zealand 2-2 ở lượt ra quân. Theo lịch thi đấu, ở lượt trận thứ 2 bảng G, Iran sẽ đụng độ Bỉ lúc 2 giờ ngày 22/6 (giờ Hà Nội).

Iran tiếp tục tố Mỹ “đối xử tệ bạc” tại World Cup 2026 - Ảnh 2.


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