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World Cup 2026

Tuyển Iran thoát nguy cơ mất người vì sự cố visa

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Sau trận mở màn gặp New Zealand, một tuyển thủ Iran có thể không được nhập cảnh vào Mỹ ở trận tiếp theo.

Liên tục nhập cảnh, xuất cảnh

Ngày 16-6, đội tuyển Iran có điểm số đầu tiên tại World Cup 2026 dù đối mặt rất nhiều khó khăn liên quan đến công tác chuẩn bị và hậu cần. Cụ thể, vì không được Mỹ cho phép lưu trú qua đêm tại quốc gia này, thầy trò HLV Amir Ghalenoei đã mất khoảng 5 tiếng di chuyển từ Tijuana (Mexico) mới đến được Los Angeles và ra sân đấu New Zealand trong ngày ra quân.

Tuyển Iran thoát nguy cơ mất người vì sự cố visa - Ảnh 1.

Iran (phải) 2 lần gỡ hòa trước New Zealand để giữ lại 1 điểm trong ngày ra quân (Ảnh: FIFA)

Sau trận hòa 2-2 trước đối thủ đến từ châu Đại Dương, "Team Melli" phải lập tức trở về Mexico thay vì nghỉ ngơi tại chỗ để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp Bỉ. Việc liên tục nhập cảnh, xuất cảnh ở cửa hải quan Mỹ khiến 1 thành viên đại diện Tây Á này gặp khó khăn.

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Trước thềm World Cup 2026, tiền đạo Mehdi Torabi được cấp thị thực 1 lần trong khi toàn đội sở hữu loại thị thực cho phép ra vào nhiều lần. Như vậy, sau khi đến và rời Mỹ hôm qua, giấy phép của chân sút sinh năm 1994 đã hết hiệu lực.

Theo quy định của Bộ Ngoại giao Mỹ, thị thực nhập cảnh 1 lần cho phép 1 người chỉ được nhập cảnh vào Mỹ đúng 1 lần trong thời hạn hiệu lực của thị thực. Sau khi người đó rời khỏi Mỹ, thị thực sẽ hết hạn ngay cả khi ngày hết hạn chưa đến.

Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) sau đó đã nhanh chóng phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và phía chủ nhà Mỹ. May mắn thay, Torabi vừa được cấp thị thực mới và có thể nhập cảnh nhiều lần.

Có thể tham gia mọi trận đấu

Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ phát biểu: "Vấn đề này (liên quan đến thị thực của Torabi) đã được giải quyết. Ngay khi chúng tôi biết được vấn đề, chúng tôi đã nỗ lực để đảm bảo cầu thủ này có thể tham gia mọi trận đấu".

Tuyển Iran thoát nguy cơ mất người vì sự cố visa - Ảnh 2.

Tiền đạo Mehdi Torabi đã được hỗ trợ cấp thị thực mới (Ảnh: ESPN)

Phía FFIRI cũng xác nhận trong thông cáo báo chí: "Với visa mới, Torabi sẽ không gặp vấn đề gì khi di chuyển cùng đội tuyển quốc gia Iran trong suốt phần còn lại của giải đấu".

Dù vụ việc đã khép lại, đây tiếp tục là minh chứng cho những khó khăn mà đội tuyển Iran phải đối mặt trong kỳ World Cup diễn ra tại Bắc Mỹ. Do những quy định đặc biệt về nhập cảnh, đội bóng Tây Á đã phải thay đổi địa điểm đóng quân, chuyển từ bang Arizona của Mỹ sang thành phố Tijuana của Mexico dù cả 3 trận vòng bảng đều diễn ra tại Mỹ. Nhiều thành viên trong đoàn Iran, bao gồm cả Chủ tịch FFIRI Mehdi Taj, cũng bị từ chối cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ.

Ngoài ra, thời gian lưu trú của tuyển Iran trên đất Mỹ bị rút ngắn đáng kể. Theo kế hoạch ban đầu, đại diện châu Á được phép đến Mỹ 1 ngày trước trận đấu và rời đi 1 ngày sau đó.

Thế nhưng, HLV Amir Ghalenoei cho biết đã có sự thay đổi vào phút chót và các học trò của ông phải rời đi ngay lập tức sau trận hòa 2-2 với New Zealand.

Tuyển Iran thoát nguy cơ mất người vì sự cố visa - Ảnh 3.

HLV Amir Ghalenoei tuyên bố tuyển Iran sẽ nỗ lực hết sức bất chấp khó khăn (Ảnh: AP)

"Đội của chúng tôi là đội bị đối xử bất công nhất toàn bộ World Cup. Liên đoàn của chúng tôi không có mặt, giới truyền thông của chúng tôi không có mặt, ban quản lý của chúng tôi cũng không có mặt. Họ còn yêu cầu chúng tôi phải rời đi ngay. Rất nhiều trở ngại nhưng chúng tôi sẽ không để điều đó ngăn cản chúng tôi thi đấu hết mình" - thuyền trưởng tuyển Iran khẳng định.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã đến thăm tuyển Iran sau trận đấu và cam kết hỗ trợ họ tại kỳ giải năm nay. Dù vậy, quy định của chủ nhà Mỹ là không thể thay đổi.

Tuyển Iran thoát nguy cơ mất người vì sự cố visa - Ảnh 4.



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