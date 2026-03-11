HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Iran tung “đội sát thủ tinh nhuệ” bảo vệ tân lãnh tụ tối cao

Xuân Mai

(NLĐO) - Một đơn vị chống khủng bố tinh nhuệ đã được triển khai để bảo vệ tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei sau vụ ám sát cha ông.

Theo Fox News, lực lượng này được biết đến với tên gọi NOPO. Lực lượng Đặc nhiệm Chống khủng bố mặc sắc phục đen này được giao nhiệm vụ bảo vệ nhà lãnh đạo tối cao Iran mới được bầu chọn, sau khi cuộc không kích của Mỹ và Israel vào khu phức hợp ở Tehran ngày 28-2 giết chết Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

Chân dung tân lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei - Ảnh 1.

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: AP

Ông Ali Safavi, một nhân vật đối lập người Iran, đang ở Paris - Pháp, cho biết NOPO được thành lập vào năm 1991. Ban đầu, NOPO là "hạt nhân" của Sư đoàn 28 Ruhollah thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thường đảm nhận các chiến dịch giải cứu con tin.

Lịch sử của đơn vị này cũng bao gồm các đợt triển khai để đối phó với những mối đe dọa an ninh nội bộ. Họ thường xuyên được điều động để trấn áp các cuộc biểu tình. 

Ông Safavi giải thích NOPO là từ viết tắt trong tiếng Ba Tư của Nirouyeh Vijeh Pasdaran Velayat - nghĩa là Lực lượng Đặc nhiệm bảo vệ Lãnh đạo Tối cao.

NOPO hiện phát triển thành một đơn vị có tính chuyên môn cao, tách biệt với IRGC.

Ông Safavi cho hay NOPO chỉ bao gồm 6 lữ đoàn. Trong đó, 4 lữ đoàn đóng quân ở Tehran, một ở Mashhad và một ở Isfahan, với trang bị cực kỳ tốt. Theo ông, lực lượng này có tính sát thương cao hơn, tàn nhẫn hơn và được huấn luyện bài bản hơn nhiều so với IRGC, đồng thời có lòng trung thành tuyệt đối với riêng lãnh tụ tối cao.

Cũng theo ông Safavi, ông Ali Khamenei khi tại thế không tin tưởng bất kỳ lực lượng an ninh nào khác trong việc bảo vệ mình, ngoài NOPO. Ông Safavi còn cho rằng một số thành viên của NOPO đã thiệt mạng trong vụ ám sát ông Ali Khamenei nhưng lực lượng này vẫn đang duy trì hoạt động toàn diện.

Việc kế vị của ông Mojtaba Khamenei diễn ra giữa bối cảnh cuộc chiến với Mỹ và Israel đang tiếp diễn. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có tin tức chính thức từ ông Mojtaba Khamenei và ông cũng chưa xuất hiện kể từ khi được bầu chọn.

Theo The Times of Israel, truyền hình nhà nước Iran đưa tin ông Mojtaba Khamenei đã bị thương trong cuộc xung đột nhưng thông tin này chưa được xác nhận.

Thông tin mới nhất do con trai tổng thống Iran đăng tải trên Telegram cho biết tân Lãnh tụ Tối cao bị thương nhưng vẫn “an toàn và khỏe mạnh”. 

Ông Yousef Pezeshkian, cố vấn chính phủ và là con trai tổng thống Iran, viết trên Telegram ngày 11-3: “Tôi nghe tin ông Mojtaba Khamenei đã bị thương. Tôi đã hỏi một số người quen có mối liên hệ. Họ nói với tôi rằng ông ấy vẫn an toàn và khỏe mạnh”.

Theo truyền thông Mỹ, ông Mojtaba Khamenei bị thương ngay trong ngày đầu tiên Mỹ và Israel tấn công vào Iran. Những cuộc tấn công này tước đi sinh mạng của cha, mẹ và vợ con ông Mojtaba Khamenei.

Israel Iran lãnh tụ tối cao Ali Khamenei Mojtaba Khamenei
