HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Iran và Hezbollah "liên thủ" tấn công Israel cùng lúc?

Anh Thư

(NLĐO) - Những hành động mới nhất của Iran và nhóm Hezbollah ở Lebanon được đánh giá là đánh dấu sự leo thang căng thẳng nghiêm trọng.

Từ một hầm trú bom ở Tel Aviv, một chuyên gia an ninh quốc gia của Israel khẳng định Iran và lực lượng Hezbollah ở Lebanon đã phối hợp chặt chẽ với nhau để tấn công Israel vào ngày 10-3, trong đó có sử dụng vũ khí chùm nguy hiểm.

"Hầu hết tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Hezbollah được phóng cùng lúc với tên lửa của Iran" - ông Kobi Michael, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu An ninh quốc gia và Viện Misgav (Israel), nói với Fox News.

Theo ông Michael, diễn biến này đánh dấu một bước leo thang tiềm tàng trong cuộc xung đột đang ngày một lan rộng khắp khu vực.

Iran và Hezbollah phối hợp phóng bom chùm vào Israel - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ video của AP cho thấy những quả bom nhỏ từ vũ khí chùm của Iran đang bung ra trên bầu trời Israel - Ảnh: AP

Điều này xảy ra trong bối cảnh một báo cáo của Lực lượng Phòng vệ Israel cho thấy Iran đã phóng vào Israel nhiều tên lửa mang đầu đạn chùm, tạo ra một thách thức phức tạp và chết chóc đối với hệ thống phòng không đang bị quá tải của nước này.

Các đầu đạn nổ tung ở độ cao lớn, phát tán hàng chục quả bom nhỏ hơn trên một diện tích rộng.

Những quả bom nhỏ này, vốn có thể trông giống như những quả cầu lửa màu cam vào ban đêm, rất khó bị đánh chặn và đã chứng minh được khả năng gây tử vong cao.

Ông Michael cho rằng việc Iran sử dụng vũ khí chùm phải được coi là việc sử dụng vũ khí phi truyền thống, và phản ứng của Mỹ - Israel phải tương xứng.

Iran và Hezbollah phối hợp phóng bom chùm vào Israel - Ảnh 2.

Tên lửa phóng từ Iran rực sáng trên bầu trời miền Trung Israel - Ảnh: AP

Vào thời điểm bài phỏng vấn được thực hiện hôm 10-3, ông Michael cũng cho hay Tel Aviv vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp, còi báo động vẫn liên tục vang lên và nhiều người dành phần lớn thời gian trong các hầm trú bom. Ngoài ra, ông thông tin thêm rằng khu vực phía Bắc đất nước cũng đang bị tấn công dữ dội.

Song song với thông tin về việc phối hợp với Iran, các nguồn tin khác cho hay Hezbollah đang có sự thay đổi đáng kể về chiến lược.

Nhóm này được cho là đang quay trở lại kiểu chiến tranh du kích, hoạt động theo các đơn vị nhỏ và tiết kiệm tên lửa chống tăng chủ chốt khi giao tranh.

Tính đến tối 10-3 theo giờ địa phương, IDF cho biết họ đã phát động một loạt các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Lebanon, song song với các cuộc không kích vào Iran.

Tin liên quan

Mỹ đã có “vũ khí bí mật” bóp nghẹt Iran?

Mỹ đã có “vũ khí bí mật” bóp nghẹt Iran?

(NLĐO) - Đảo Kharg tuy nhỏ bé nhưng chiếm tới 94% lượng dầu xuất khẩu của Tehran; khống chế hòn đảo này có thể bóp nghẹt nền kinh tế Iran trong nhiều năm.

Mỹ tăng cường ném bom cơ sở tên lửa ngầm của Iran

(NLĐO) - Mỹ đã sử dụng loại bom xuyên phá nặng khoảng 900 kg để tấn công trực tiếp vào các nhà máy sản xuất vũ khí và kho tên lửa ngầm của Iran.

Ông Donald Trump tuyên bố phá hủy hoàn toàn 10 tàu rải mìn Iran ở Hormuz

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã “phá hủy hoàn toàn” 10 tàu rải mìn không hoạt động của Iran.

bom chùm Israel Iran tên lửa đầu đạn chùm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo