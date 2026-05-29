Quốc tế

Iran tuyên bố bắn rơi máy bay Mỹ, nhiều tiếng nổ gần eo biển Hormuz

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Quân đội Mỹ tuyên bố không có máy bay Mỹ nào bị bắn rơi gần Bushehr - Iran.

Đài truyền hình nhà nước Iran sáng sớm 29-5 (giờ địa phương) dẫn lời thống đốc Masoud Tangestani cho biết một máy bay của Mỹ đã bị phá hủy tại tỉnh Jam thuộc vùng Bushehr của Iran.

Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ thông báo trong một bài đăng trên mạng xã hội X: “Không có máy bay nào của Mỹ bị bắn rơi. Tất cả phương tiện không quân của Mỹ đều được kiểm đếm đầy đủ”.

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ công bố ảnh mục tiêu của Iran bị tấn công hồi tháng 3. Ảnh: X

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ công bố ảnh mục tiêu của Iran bị tấn công hồi tháng 3. Ảnh: X

Trước đó, tối 28-5, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin các vụ nổ cũng được nghe thấy gần eo biển Hormuz và Bandar Abbas.

Sau đó, Tasnim cho hay những âm thanh đó là những phát súng cảnh cáo tàu thuyền ở eo biển Hormuz.

“Lực lượng vũ trang Iran đã tiến hành một cuộc phóng tên lửa từ khu vực phía Nam Iran, hướng tới các mục tiêu đã được xác định. Điểm đến của các tên lửa vẫn chưa rõ ràng” - hãng thông tấn bán chính thức Fars cho biết thêm.

Hôm 28-5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một căn cứ không quân của Mỹ sau khi quân đội Mỹ “tấn công nhằm vào một chiến dịch máy bay không người lái của Iran gần eo biển Hormuz”. Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ một báo cáo cho rằng ông sắp đạt được thỏa hiệp với Tehran.

Theo đài ABC News ngày 29-5, các nhà đàm phán hai nước tin rằng họ đã đạt được dự thảo thỏa thuận để chính thức gia hạn lệnh ngừng bắn và từng bước mở lại eo biển Hormuz, song các nhà lãnh đạo Mỹ và Iran vẫn chưa phê duyệt.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent không khẳng định quá trình đàm phán về thỏa thuận hoà bình với Iran đã diễn ra hay chưa, bất chấp báo cáo cho rằng Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận nhưng cần sự chấp thuận cuối cùng của Tổng thống Donald Trump.

Ông Bessent nói sẽ không tiết lộ trước về một thỏa thuận hòa bình, đồng thời cho biết các nhà đàm phán đã "thảo luận qua lại" trong cuộc họp báo hôm 28-5.

“Có lẽ đã có những yếu tố để đạt được một thỏa thuận với Iran” - ông Bessent nói thêm.

Các cuộc đàm phán ban đầu giữa Mỹ và Iran tại Pakistan vào tháng 4 năm nay đã không thu được kết quả. Tổng thống Donald Trump sau đó tuyên bố tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz cho đến khi các cuộc đàm phán kết thúc "bằng cách này hay cách khác".

(NLĐO) – Iran cho rằng Mỹ liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và đe dọa một số quốc gia trong khu vực, bao gồm cả Oman.

