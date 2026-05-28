Chiến sự Trung Đông ngày 28-5: Iran tuyên bố chặn tàu Mỹ, ông Donald Trump dọa đánh bom Oman

Hôm 28-5, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã buộc một tàu chở dầu của Mỹ phải quay đầu khi tàu này cố gắng vượt qua eo biển Hormuz với thiết bị định vị bị tắt.

"Sau phản ứng nhanh chóng và quyết đoán của Hải quân IRGC, bao gồm việc bắn cảnh cáo vào tàu, tàu chở dầu đã buộc phải dừng lại và rút lui" - Tasnim đưa tin.

Ảnh chụp từ thành phố cảng Bandar Abbas của Iran hôm 27-4, với nhiều tàu thuyền neo đậu ở phía xa do tắc nghẽn ở eo biển Hormuz - Ảnh: AP

Cùng ngày, Không quân IRGC cảnh báo đối phương về một "mức độ trả đũa mới", theo Mehr.

Lời cảnh báo được đưa ra bởi ông Ali Naderi, Phó phụ trách quan hệ công chúng của Không quân IRGC, trên đài IRIB. Quan chức này tuyên bố nếu đối phương một lần nữa sử dụng hành động quân sự, điều đó sẽ dẫn đến một phản ứng khác biệt và mạnh mẽ “chưa từng thấy trước đây”, một hình ảnh mới về sức mạnh của Iran trên chiến trường.

Ông Naderi nói thêm Iran đã mạnh mẽ hơn và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều cả về tấn công lẫn phòng thủ, nhờ rút ra bài học kinh nghiệm từ các cuộc xung đột vừa qua.

“Tay chúng tôi đã sẵn sàng bóp cò” - ông Naderi nhấn mạnh.

Song song đó, IRGC cũng đưa ra tuyên bố riêng biệt rằng cuộc tấn công vào các căn cứ không quân Mỹ vào lúc rạng sáng là "lời cảnh báo nghiêm khắc gửi đến kẻ thù rằng hành động gây hấn sẽ bị đáp trả".

Lực lượng này cũng đe dọa có phản ứng quyết liệt hơn nếu đối phương lặp lại hành động gây hấn. Tuyên bố này liên quan đến vụ Mỹ tấn công vào thành phố cảng Bandar Abbas ở miền Nam Iran trước đó.