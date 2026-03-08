HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Iran tuyên bố bắt cóc binh sĩ Mỹ, Mỹ phản ứng ngay

Xuân Mai

(NLĐO) - Ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, từng cho biết nước này đã tiêu diệt gần 500 binh sĩ Mỹ.

Nhiều binh sĩ Mỹ đã bị bắt cóc tại các quốc gia láng giềng giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ-Israel và Iran đang leo thang.

Đó là tuyên bố được ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, đưa ra hôm 7-3. Quan chức này cho biết các vụ bắt cóc này xảy ra bên ngoài biên giới Iran nhưng không đưa ra bằng chứng.

Iran tuyên bố bắt binh sĩ Mỹ - Ảnh 1.

Ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. Ảnh: Tasnim

Trước đó, ông Larijani từng khẳng định Iran đã tiêu diệt gần 500 binh sĩ Mỹ mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc.

Quan chức này cũng tuyên bố Iran sẽ trừng phạt Tổng thống Mỹ Donald Trump vì vụ sát hại Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei.

Phát ngôn của ông về việc đích thân trừng phạt cá nhân ông Donald Trump được dư luận xem là một lời đe dọa ám sát ngầm nhắm vào nhà lãnh đạo Mỹ.

Ông Larijani còn nhấn mạnh: "Khi kẻ thù dùng các căn cứ trong khu vực để tấn công, chúng tôi sẽ đáp trả và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Đây là quyền và cũng là chính sách nhất quán của chúng tôi. Các quốc gia trong khu vực phải ngăn chặn Mỹ sử dụng lãnh thổ của mình để chống lại Iran, nếu không, chúng tôi sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tự ra tay".

Đáp lại tuyên bố trên của ông Larijani về việc Iran đã bắt giữ một số binh sĩ Mỹ, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định không có binh sĩ nào của nước này bị Tehran bắt làm con tin hoặc bắt giữ.

Tin liên quan

Iran rút lời xin lỗi, tiếp tục tập kích mục tiêu ở các nước láng giềng

Iran rút lời xin lỗi, tiếp tục tập kích mục tiêu ở các nước láng giềng

(NLĐO) – Lời xin lỗi cùng cam kết ngừng tấn công các nước láng giềng của Tổng thống Masoud Pezeshkian nhanh chóng vấp phải phản ứng trái chiều trong nội bộ Iran

Kho dầu tại Iran bốc cháy, Israel cảnh báo về các “bất ngờ” tiếp theo

(NLĐO) – Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hứa hẹn sẽ có “nhiều bất ngờ” cho giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột kéo dài một tuần tại Iran.

Điểm nóng xung đột ngày 8-3: Cú lừa Iran dành cho Mỹ – Israel?

(NLĐO) - Iran bị cho là dùng hình vẽ máy bay, trực thăng trên mặt đất để đánh lừa không kích Mỹ và Israel, khiến đối phương tốn đạn đắt tiền vào mục tiêu giả.

Israel Iran bắt cóc Mỹ Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei
