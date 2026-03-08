Kho dầu tại Iran bốc cháy, Israel cảnh báo về các “bất ngờ” tiếp theo

Xung đột tại Iran leo thang hơn nữa vào cuối ngày 7-3 khi những cột lửa bốc lên từ một kho chứa dầu ở thủ đô Tehran.

Quân đội Israel xác nhận đã tấn công các kho chứa nhiên liệu tại Tehran. Video từ hãng tin AP cho thấy bầu trời đêm Tehran rực sáng.

AP cho rằng đây dường như là lần đầu tiên một cơ sở công nghiệp dân sự bị nhắm mục tiêu. Truyền thông nhà nước Iran cáo buộc Mỹ và Israel đã tấn công vào cơ sở cung cấp nhiên liệu cho thủ đô nước này cùng các tỉnh lân cận ở miền Bắc.

Hãng tin cũng dẫn lời một sinh viên đại học ở phía Tây Tehran cho biết: "Tehran đang bị oanh tạc dữ dội". Ngay cả những người ở xa các mục tiêu quân sự và chính phủ cũng đang sống trong sợ hãi.

Sáng cùng ngày, Israel cho biết đã tấn công một sân bay ở Tehran mà họ cho rằng được sử dụng để chuyển vũ khí và tiền mặt cho các nhóm dân quân.

Nhiều cuộc không kích nhắm vào các khu dân cư ở phía Đông và Tây Nam Tehran vào tối 7-3, khi quân đội Israel xác nhận một làn sóng tấn công mới. Ảnh: AP

Cũng trong ngày 7-3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lên tiếng xin lỗi về các cuộc tấn công vào "các nước láng giềng". Động thái đó xảy ra khi tên lửa và máy bay không người lái của nước này vẫn đang bay về phía các quốc gia Ả Rập ở vùng Vịnh và phe cứng rắn quả quyết chủ trương đối chiến của Tehran sẽ không thay đổi.

Sự rạn nứt ở Iran giữa các chính trị gia muốn xuống thang xung đột và những người quyết tâm chống lại Mỹ và Israel có thể làm phức tạp các nỗ lực ngoại giao.

Hai trong ba thành viên của hội đồng lãnh đạo đang giám sát Iran đã đưa ra những thông điệp trái ngược nhau, kể từ khi Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.

Tổng thống Pezeshkian cũng bác bỏ lời kêu gọi đầu hàng vô điều kiện của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong khi đó, ông Donald Trump đe dọa rằng Iran sẽ bị "giáng đòn cực mạnh" và danh sách mục tiêu sẽ mở rộng sang nhiều "khu vực và nhóm đối tượng" khác. Thế nhưng, ông chủ Nhà Trắng không nói chi tiết.

Thực tế, cuộc xung đột đã làm chao đảo thị trường toàn cầu và khiến bộ máy lãnh đạo Iran suy yếu sau hàng trăm đợt không kích của Israel và Mỹ.

Xung đột khiến ít nhất 1.230 người thiệt mạng ở Iran, hơn 290 người ở Lebanon và 11 người ở Israel. Sáu binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Các tên lửa bắn tới từ Iran khiến người dân khắp Israel phải vào hầm trú ẩn một lần nữa, hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Dù tổng thống Iran đã xin lỗi, các cuộc tấn công vẫn nhắm thẳng vào Bahrain, Ả Rập Saudi và Dubai.

Ả Rập Saudi đã đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái hướng tới các mỏ dầu và căn cứ quân sự Mỹ. Tại Dubai, nhiều vụ nổ vang lên khiến hành khách tại sân bay quốc tế phải sơ tán vào đường hầm.

Các đồng minh vùng Vịnh chỉ trích chính quyền ông Donald Trump đã không cho họ đủ thời gian chuẩn bị cho cuộc xung đột.