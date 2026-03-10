Iran tuyên bố mạnh mẽ về tên lửa tấn công các mục tiêu của Mỹ và Israel

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Iran tuyên bố mạnh mẽ về tên lửa tấn công các mục tiêu của Mỹ và Israel

Hải Hưng

(NLĐO) - Iran tuyên bố sẽ chỉ phóng tên lửa có đầu đạn trên 1 tấn, đồng thời gia tăng cường độ, mở rộng phạm vi tấn công các mục tiêu Mỹ và Israel.

"Chúng tôi sẽ chỉ phóng các tên lửa có đầu đạn nặng hơn 1 tấn trong các đợt tấn công sắp tới" - kênh truyền thông đối lập Iran International dẫn lời Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Majid Mousavi hôm 9-3.

Tướng Mousavi còn nhấn mạnh rằng "tần suất và cường độ các đợt phóng tên lửa của Iran sẽ tăng lên, đồng thời phạm vi tấn công cũng sẽ được mở rộng".

Khi xung đột nổ ra hôm 28-2, phía Iran phóng quả tên lửa nặng vài trăm ký nhưng đã phá hủy hoàn toàn một tòa nhà tại Tel Aviv - Israel. Điều này cho thấy mức độ công phá khủng khiếp của đầu đạn trên 1 tấn.

Iran nêu “điều đáng sợ” với Mỹ và Israel - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không Israel đánh chặn tên lửa Iran trên bầu trời Tel Aviv. Ảnh: EPA

Báo cáo cũng cho biết Iran gần đây đã bắt đầu sử dụng bom chùm trong các cuộc tấn công. Đây cũng là loại vũ khí có sức tàn phá lớn, từng được Iran sử dụng chống lại Israel trong cuộc chiến 12 ngày vào mùa hè năm 2025.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã phá hủy 75% bệ phóng tên lửa của Iran, tăng so với con số 65% được công bố 2 ngày trước. 

Trước kho tên lửa của Iran, IDF từng công khai rằng họ không thể ngăn chặn hoàn toàn các vụ phóng tên lửa trong thời gian tới. Do đó, IDF và Mỹ xác định mục tiêu quan trọng trước mắt là chạy đua phá hủy các bệ phóng tên lửa của Iran.

Bên cạnh đó, một nguồn tin quân sự nói với hãng Tasnim rằng Iran đã bắn hạ hơn 82 máy bay không người lái (UAV) của Mỹ và Israel, bắn rơi 4 chiếc máy bay chiến đấu F-15, đồng thời phá hủy nhiều hệ thống radar tiên tiến của hai nước này trong khu vực.

"Các tổn thất này đã làm gián đoạn hệ thống chỉ huy và hoạt động tác chiến của đối phương, buộc Mỹ và Israel phải thay đổi cách tiếp cận. Trong một số trường hợp, đối phương phải sử dụng máy bay ném bom hoặc bom xuyên boong-ke nhằm vào những mục tiêu có giá trị quân sự hạn chế của Iran" – nguồn tin nhấn mạnh.

Iran tuyên bố nước này mới là bên định đoạt kết cục cuộc chiến với Mỹ - Israel, sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng xung đột sẽ sớm kết thúc trong cuộc họp báo ngày 9-3.

"Cục diện và tương lai của khu vực hiện nằm trong tay các lực lượng vũ trang của chúng tôi, Mỹ không phải bên chấm dứt cuộc chiến này. Quyết định thuộc về chúng tôi" - IRGC khẳng định ngày 10-3.

Thiếu tướng Ali Mohammad Naeini, phát ngôn viên của IRGC, cho hay: "Lực lượng vũ trang Iran đang chờ hạm đội hải quân và tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ tại eo biển Hormuz".

"Ông Donald Trump nói tàu thương mại và quân sự vẫn hiện diện trong khu vực, có thể dễ dàng đi qua eo biển Hormuz. Nhưng trên thực tế, các chiến hạm cùng toàn bộ tiêm kích Mỹ đã rời khỏi khu vực và được triển khai ở khoảng cách hơn 1.000 km để tránh tên lửa cũng như máy bay không người lái uy lực của Iran" - ông Naeini nhấn mạnh.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, 2 nhóm tác chiến tàu sân bay đã được triển khai đến Trung Đông là USS Abraham Lincoln đang hoạt động tại biển Arab và USS Gerald R. Ford ở biển Đỏ.

Tin liên quan

Iran vẫn còn đòn "tất tay" nhắm vào "tử huyệt" của vùng Vịnh?

Iran vẫn còn đòn "tất tay" nhắm vào "tử huyệt" của vùng Vịnh?

(NLĐO) - Nước - chứ không phải dầu mỏ - mới là tài nguyên dễ bị tổn thương nhất với các quốc gia vùng Vịnh giàu năng lượng nhưng khô cằn, theo giới phân tích.

Vàng "mắc kẹt" tại Dubai, nhà buôn xả hàng

(NLĐO) – Hàng tấn vàng đang mắc kẹt do không phận đóng cửa, buộc giới thương nhân bán tháo với giá chiết khấu cực sâu.

Tổng thống Donald Trump dọa trừng phạt Iran gấp 20 lần, nói Iran cũng có Tomahawk

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ hành động mạnh mẽ hơn nếu Iran tiếp tục ngăn chặn dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz.

Mỹ tên lửa Israel Iran tập kích đầu đạn tấn công công phá
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo