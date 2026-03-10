Iran tuyên bố mạnh mẽ về tên lửa tấn công các mục tiêu của Mỹ và Israel

"Chúng tôi sẽ chỉ phóng các tên lửa có đầu đạn nặng hơn 1 tấn trong các đợt tấn công sắp tới" - kênh truyền thông đối lập Iran International dẫn lời Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Majid Mousavi hôm 9-3.

Tướng Mousavi còn nhấn mạnh rằng "tần suất và cường độ các đợt phóng tên lửa của Iran sẽ tăng lên, đồng thời phạm vi tấn công cũng sẽ được mở rộng".

Khi xung đột nổ ra hôm 28-2, phía Iran phóng quả tên lửa nặng vài trăm ký nhưng đã phá hủy hoàn toàn một tòa nhà tại Tel Aviv - Israel. Điều này cho thấy mức độ công phá khủng khiếp của đầu đạn trên 1 tấn.

Hệ thống phòng không Israel đánh chặn tên lửa Iran trên bầu trời Tel Aviv. Ảnh: EPA

Báo cáo cũng cho biết Iran gần đây đã bắt đầu sử dụng bom chùm trong các cuộc tấn công. Đây cũng là loại vũ khí có sức tàn phá lớn, từng được Iran sử dụng chống lại Israel trong cuộc chiến 12 ngày vào mùa hè năm 2025.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã phá hủy 75% bệ phóng tên lửa của Iran, tăng so với con số 65% được công bố 2 ngày trước.

Trước kho tên lửa của Iran, IDF từng công khai rằng họ không thể ngăn chặn hoàn toàn các vụ phóng tên lửa trong thời gian tới. Do đó, IDF và Mỹ xác định mục tiêu quan trọng trước mắt là chạy đua phá hủy các bệ phóng tên lửa của Iran.

Bên cạnh đó, một nguồn tin quân sự nói với hãng Tasnim rằng Iran đã bắn hạ hơn 82 máy bay không người lái (UAV) của Mỹ và Israel, bắn rơi 4 chiếc máy bay chiến đấu F-15, đồng thời phá hủy nhiều hệ thống radar tiên tiến của hai nước này trong khu vực.

"Các tổn thất này đã làm gián đoạn hệ thống chỉ huy và hoạt động tác chiến của đối phương, buộc Mỹ và Israel phải thay đổi cách tiếp cận. Trong một số trường hợp, đối phương phải sử dụng máy bay ném bom hoặc bom xuyên boong-ke nhằm vào những mục tiêu có giá trị quân sự hạn chế của Iran" – nguồn tin nhấn mạnh.