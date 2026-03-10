Iran tuyên bố "không 1 lít dầu nào" qua được Hormuz nếu Mỹ - Israel còn tấn công

"Chừng nào tình hình còn bất ổn, tất cả tàu chở dầu, mọi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz đều nên hết sức cẩn trọng" – kênh CNBC News dẫn tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei hôm 9-3.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng đưa ra tuyên bố cứng rắn rằng Tehran sẽ không cho phép "1 lít dầu nào" được xuất khẩu khỏi khu vực nếu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel tiếp diễn, theo báo Guardian.

IRGC còn nhấn mạnh "bất kỳ quốc gia Ả Rập hoặc châu Âu nào trục xuất đại sứ Mỹ và Israel khỏi lãnh thổ của mình sẽ được phép tự do đi lại qua eo biển Hormuz từ ngày 10-3".

Iran cảnh báo mọi tàu chở dầu qua eo biển Hormuz phải "hết sức cẩn trọng". Ảnh minh hoạ: AP

Tuyên bố từ phía Iran diễn ra trong bối cảnh xung đột khiến hàng trăm tàu vẫn neo đậu ở hai phía eo biển Hormuz. Khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới thường đi qua eo biển chiến lược đang do Iran kiểm soát.

Chính diễn biến quân sự căng thẳng trong khu vực đã khiến tuyến hàng hải quan trọng này gần như ngừng hoạt động, đẩy giá dầu thô tăng vọt vượt mốc 100 USD/thùng hôm 9-3. Hiện giá dầu đã quay đầu sau những phát ngôn mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc "chiến dịch Iran sắp kết thúc sớm".

Không chỉ đưa ra cảnh báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran còn bảo vệ các cuộc tấn công của Tehran nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh.

"Việc chúng tôi nhắm mục tiêu vào các căn cứ và tài sản quân sự của Mỹ trong khu vực là hợp pháp theo luật pháp quốc tế" – ông Baghaei lập luận – "Các hành động quân sự này được thực hiện dựa trên Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc, cho phép một quốc gia tự vệ khi bị tấn công".

Khi được hỏi về các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh – bao gồm nhà máy khử mặn ở Bahrain, nhà máy lọc dầu tại Ả Rập Saudi và cơ sở hạ tầng ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) – ông Baghaei khẳng định: "Chúng tôi chỉ đang bảo vệ đất nước mình trước những kẻ xâm lược".

Tehran cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại Mỹ và Israel "bao lâu cũng được", đồng thời chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra, kể cả khả năng bị tấn công trên bộ.

Đáp lại, Tổng thống Donald Trump cảnh báo trên mạng xã hội Truth Social rằng nếu Iran ngăn chặn dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz, Mỹ sẽ tấn công nước này "mạnh gấp 20 lần so với trước đây".

Chủ nhân Nhà Trắng cũng đe dọa Washington có thể phá hủy các mục tiêu khiến Iran "gần như không thể tái thiết đất nước".