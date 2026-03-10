Iran tuyên bố "không 1 lít dầu nào" qua được Hormuz nếu Mỹ - Israel còn tấn công

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Iran tuyên bố "không 1 lít dầu nào" qua được Hormuz nếu Mỹ - Israel còn tấn công

Hải Hưng

(NLĐO) – Iran không cho phép “1 lít dầu nào” được xuất khẩu khỏi khu vực, đồng thời cảnh báo báo tàu chở dầu qua eo biển Hormuz phải “đặc biệt thận trọng”.

"Chừng nào tình hình còn bất ổn, tất cả tàu chở dầu, mọi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz đều nên hết sức cẩn trọng" – kênh CNBC News dẫn tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei hôm 9-3.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng đưa ra tuyên bố cứng rắn rằng Tehran sẽ không cho phép "1 lít dầu nào" được xuất khẩu khỏi khu vực nếu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel tiếp diễn, theo báo Guardian.

IRGC còn nhấn mạnh "bất kỳ quốc gia Ả Rập hoặc châu Âu nào trục xuất đại sứ Mỹ và Israel khỏi lãnh thổ của mình sẽ được phép tự do đi lại qua eo biển Hormuz từ ngày 10-3".

Iran tuyên bố cứng, Mỹ doạ đáp trả “mạnh gấp 20 lần” - Ảnh 1.

Iran cảnh báo mọi tàu chở dầu qua eo biển Hormuz phải "hết sức cẩn trọng". Ảnh minh hoạ: AP

Tuyên bố từ phía Iran diễn ra trong bối cảnh xung đột khiến hàng trăm tàu vẫn neo đậu ở hai phía eo biển Hormuz. Khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới thường đi qua eo biển chiến lược đang do Iran kiểm soát.

Chính diễn biến quân sự căng thẳng trong khu vực đã khiến tuyến hàng hải quan trọng này gần như ngừng hoạt động, đẩy giá dầu thô tăng vọt vượt mốc 100 USD/thùng hôm 9-3. Hiện giá dầu đã quay đầu sau những phát ngôn mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc "chiến dịch Iran sắp kết thúc sớm".

Không chỉ đưa ra cảnh báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran còn bảo vệ các cuộc tấn công của Tehran nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh. 

TIN LIÊN QUAN

"Việc chúng tôi nhắm mục tiêu vào các căn cứ và tài sản quân sự của Mỹ trong khu vực là hợp pháp theo luật pháp quốc tế" – ông Baghaei lập luận – "Các hành động quân sự này được thực hiện dựa trên Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc, cho phép một quốc gia tự vệ khi bị tấn công".

Khi được hỏi về các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh – bao gồm nhà máy khử mặn ở Bahrain, nhà máy lọc dầu tại Ả Rập Saudi và cơ sở hạ tầng ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) – ông Baghaei khẳng định: "Chúng tôi chỉ đang bảo vệ đất nước mình trước những kẻ xâm lược".

Tehran cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại Mỹ và Israel "bao lâu cũng được", đồng thời chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra, kể cả khả năng bị tấn công trên bộ.

Đáp lại, Tổng thống Donald Trump cảnh báo trên mạng xã hội Truth Social rằng nếu Iran ngăn chặn dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz, Mỹ sẽ tấn công nước này "mạnh gấp 20 lần so với trước đây".

Chủ nhân Nhà Trắng cũng đe dọa Washington có thể phá hủy các mục tiêu khiến Iran "gần như không thể tái thiết đất nước".

Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump dọa trừng phạt Iran gấp 20 lần, nói Iran cũng có Tomahawk

Tổng thống Donald Trump dọa trừng phạt Iran gấp 20 lần, nói Iran cũng có Tomahawk

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ hành động mạnh mẽ hơn nếu Iran tiếp tục ngăn chặn dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz.

Giá dầu lao dốc sau tuyên bố của ông Donald Trump

(NLĐO) - Giá dầu giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ ám chỉ chiến dịch tại Iran có thể sớm kết thúc, xoa dịu nỗi lo về gián đoạn nguồn cung toàn cầu kéo dài.

Chứng khoán thế giới bật tăng sau phát ngôn của ông Donald Trump

(NLĐO) - Chứng khoán châu Á hôm 10-3 hồi phục sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu chiến dịch quân sự ở Iran sắp kết thúc.

dầu mỏ Iran eo biển Hormuz
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo