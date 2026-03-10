Tổng thống Donald Trump dọa trừng phạt Iran gấp 20 lần, nói Iran cũng có Tomahawk

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tổng thống Donald Trump dọa trừng phạt Iran gấp 20 lần, nói Iran cũng có Tomahawk

Anh Thư

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ hành động mạnh mẽ hơn nếu Iran tiếp tục ngăn chặn dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz.

"Nếu Iran làm bất cứ điều gì cản trở dòng chảy dầu mỏ ở eo biển Hormuz, họ sẽ bị Mỹ trừng phạt mạnh gấp 20 lần so với những lần trừng phạt trước đây" - Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 9-3.

Ông tiếp lời: "Thêm vào đó, chúng ta sẽ tiêu diệt những mục tiêu dễ bị phá hủy, khiến cho Iran gần như không thể tái thiết lại thành một quốc gia – Cái chết, lửa và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống họ – Nhưng tôi hy vọng và cầu nguyện điều đó sẽ không xảy ra!"

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói rằng lời đe dọa của ông là một "món quà" dành cho Trung Quốc, cũng như một số quốc gia khác, những nước phụ thuộc vào dầu mỏ từ Trung Đông.

Tổng thống Donald Trump đe dọa "trừng phạt" Iran gấp 20 lần - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 9-3 - Ảnh: AP

Trong cuộc họp báo vào cùng ngày ở Nhà Trắng, ông Donald Trump cũng được hỏi về vụ tấn công vào trường nữ sinh ở Iran khiến 165 người thiệt mạng.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Iran có quyền tiếp cận tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, là loại vũ khí nhiều khả năng đã được sử dụng trong cuộc tấn công.

Tổng thống Mỹ lập luận rằng tên lửa hành trình này, do nhà thầu quốc phòng Raytheon của Mỹ sản xuất, "được bán và sử dụng bởi các quốc gia khác" và Iran "cũng có một số tên lửa Tomahawk".

"Cho dù đó là Iran hay bất kỳ quốc gia nào khác, tên lửa Tomahawk là một loại tên lửa rất phổ biến" - ông nói.

Tuy nhiên theo AP, điều đó không đúng. Mặc dù Raytheon bán tên lửa này cho các nước đồng minh như Nhật Bản và Úc, không có bằng chứng nào cho thấy Iran đã sở hữu được loại tên lửa hành trình này.

Iran: Hơn 1.200 người đã thiệt mạng

Theo Tasnim, Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Ali Jafarian hôm 9-3 cho biết các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã khiến ít nhất 1.255 người thiệt mạng trên khắp đất nước, phần lớn là thường dân, bao gồm 200 trẻ em và 11 nhân viên y tế.

Ngoài ra, đã có hơn 12.000 người bị thương, chủ yếu là do bỏng và chấn thương do vật đè.

Ngoài ra, 29 trung tâm y tế ở Iran bị ảnh hưởng do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, trong đó 10 trung tâm buộc phải đóng cửa. Nhiều phòng khám sức khỏe, 18 điểm dịch vụ cấp cứu và xe cứu thương cũng bị hư hại hoặc phá hủy.

Ông Jafarian cũng cho biết việc Mỹ và Israel đánh bom các cơ sở dầu mỏ đã khiến khí độc lan rộng khắp thủ đô Tehran, đe dọa sức khỏe của người dân. "Toàn thành phố chìm trong bóng tối cho đến chiều hôm qua" - ông nói với đài Al Jazeera.

Tin liên quan

Giá dầu lao dốc sau tuyên bố của ông Donald Trump

Giá dầu lao dốc sau tuyên bố của ông Donald Trump

(NLĐO) - Giá dầu giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ ám chỉ chiến dịch tại Iran có thể sớm kết thúc, xoa dịu nỗi lo về gián đoạn nguồn cung toàn cầu kéo dài.

Ông Donald Trump: Chiến dịch tại Iran thành công, giá dầu sẽ sớm hạ nhiệt

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump ca ngợi thành công của quân đội Mỹ khi bước sang tuần thứ hai chiến dịch không kích vào Iran.

Iran có lãnh tụ tối cao mới

Ngày thứ 10 của chiến sự Trung Đông cũng ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi Iran thông báo có lãnh tụ tối cao mới

Donald Trump giá dầu Iran Tomahawk Hormuz
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo