Tổng thống Donald Trump dọa trừng phạt Iran gấp 20 lần, nói Iran cũng có Tomahawk

"Nếu Iran làm bất cứ điều gì cản trở dòng chảy dầu mỏ ở eo biển Hormuz, họ sẽ bị Mỹ trừng phạt mạnh gấp 20 lần so với những lần trừng phạt trước đây" - Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 9-3.
Ông tiếp lời: "Thêm vào đó, chúng ta sẽ tiêu diệt những mục tiêu dễ bị phá hủy, khiến cho Iran gần như không thể tái thiết lại thành một quốc gia – Cái chết, lửa và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống họ – Nhưng tôi hy vọng và cầu nguyện điều đó sẽ không xảy ra!"
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói rằng lời đe dọa của ông là một "món quà" dành cho Trung Quốc, cũng như một số quốc gia khác, những nước phụ thuộc vào dầu mỏ từ Trung Đông.
Trong cuộc họp báo vào cùng ngày ở Nhà Trắng, ông Donald Trump cũng được hỏi về vụ tấn công vào trường nữ sinh ở Iran khiến 165 người thiệt mạng.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Iran có quyền tiếp cận tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, là loại vũ khí nhiều khả năng đã được sử dụng trong cuộc tấn công.
Tổng thống Mỹ lập luận rằng tên lửa hành trình này, do nhà thầu quốc phòng Raytheon của Mỹ sản xuất, "được bán và sử dụng bởi các quốc gia khác" và Iran "cũng có một số tên lửa Tomahawk".
"Cho dù đó là Iran hay bất kỳ quốc gia nào khác, tên lửa Tomahawk là một loại tên lửa rất phổ biến" - ông nói.
Tuy nhiên theo AP, điều đó không đúng. Mặc dù Raytheon bán tên lửa này cho các nước đồng minh như Nhật Bản và Úc, không có bằng chứng nào cho thấy Iran đã sở hữu được loại tên lửa hành trình này.
Iran: Hơn 1.200 người đã thiệt mạng
Theo Tasnim, Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Ali Jafarian hôm 9-3 cho biết các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã khiến ít nhất 1.255 người thiệt mạng trên khắp đất nước, phần lớn là thường dân, bao gồm 200 trẻ em và 11 nhân viên y tế.
Ngoài ra, đã có hơn 12.000 người bị thương, chủ yếu là do bỏng và chấn thương do vật đè.
Ngoài ra, 29 trung tâm y tế ở Iran bị ảnh hưởng do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, trong đó 10 trung tâm buộc phải đóng cửa. Nhiều phòng khám sức khỏe, 18 điểm dịch vụ cấp cứu và xe cứu thương cũng bị hư hại hoặc phá hủy.
Ông Jafarian cũng cho biết việc Mỹ và Israel đánh bom các cơ sở dầu mỏ đã khiến khí độc lan rộng khắp thủ đô Tehran, đe dọa sức khỏe của người dân. "Toàn thành phố chìm trong bóng tối cho đến chiều hôm qua" - ông nói với đài Al Jazeera.
