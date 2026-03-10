Tổng thống Donald Trump dọa trừng phạt Iran gấp 20 lần, nói Iran cũng có Tomahawk

"Nếu Iran làm bất cứ điều gì cản trở dòng chảy dầu mỏ ở eo biển Hormuz, họ sẽ bị Mỹ trừng phạt mạnh gấp 20 lần so với những lần trừng phạt trước đây" - Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 9-3.

Ông tiếp lời: "Thêm vào đó, chúng ta sẽ tiêu diệt những mục tiêu dễ bị phá hủy, khiến cho Iran gần như không thể tái thiết lại thành một quốc gia – Cái chết, lửa và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống họ – Nhưng tôi hy vọng và cầu nguyện điều đó sẽ không xảy ra!"

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói rằng lời đe dọa của ông là một "món quà" dành cho Trung Quốc, cũng như một số quốc gia khác, những nước phụ thuộc vào dầu mỏ từ Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 9-3 - Ảnh: AP

Trong cuộc họp báo vào cùng ngày ở Nhà Trắng, ông Donald Trump cũng được hỏi về vụ tấn công vào trường nữ sinh ở Iran khiến 165 người thiệt mạng.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Iran có quyền tiếp cận tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, là loại vũ khí nhiều khả năng đã được sử dụng trong cuộc tấn công.

Tổng thống Mỹ lập luận rằng tên lửa hành trình này, do nhà thầu quốc phòng Raytheon của Mỹ sản xuất, "được bán và sử dụng bởi các quốc gia khác" và Iran "cũng có một số tên lửa Tomahawk".

"Cho dù đó là Iran hay bất kỳ quốc gia nào khác, tên lửa Tomahawk là một loại tên lửa rất phổ biến" - ông nói.

Tuy nhiên theo AP, điều đó không đúng. Mặc dù Raytheon bán tên lửa này cho các nước đồng minh như Nhật Bản và Úc, không có bằng chứng nào cho thấy Iran đã sở hữu được loại tên lửa hành trình này.