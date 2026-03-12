HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Iran tuyên bố phóng loạt tên lửa đầu đạn 1 tấn vào các mục tiêu Mỹ – Israel

Tường Như

(NLĐO) - Iran thông báo hiện chỉ sử dụng tên lửa mang đầu đạn ít nhất 1 tấn để tấn công các mục tiêu Mỹ và Israel giữa lúc giao tranh leo thang.

Theo tuyên bố từ lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 12-3, làn sóng tấn công thứ 41 của chiến dịch Lời hứa chân thật 4 đã được tiến hành. 

IRGC nêu rõ: “Hơn 10 tên lửa Khorramshahr hạng nặng và cực mạnh với khả năng mang nhiều đầu đạn, tên lửa Qadr có khả năng mang nhiều đầu đạn, tên lửa Kheybar Shekan với đầu đạn nặng 1 tấn, tên lửa siêu vượt âm Fattah với đầu đạn 1 tấn, cùng với UAV tấn công đã được phóng đi”.

Mục tiêu của đợt tấn công bao gồm một điểm tập kết của lực lượng Mỹ trên đường Sheikh Zayed, căn cứ không quân Ahmed al-Jaber tại Kuwait, khu lưu trú của Thủy quân Lục chiến Mỹ tại căn cứ không quân Al-Dhafra ở Abu Dhabi (UAE), các căn cứ cơ động của Mỹ tại Iraq, cùng với điểm tập trung của lực lượng Israel tại Tel Aviv...

Trước đó, thiếu tướng Majid Mousavi, chỉ huy lực lượng Hàng không vũ trụ thuộc IRGC, cho biết Iran sẽ không còn phóng các tên lửa mang đầu đạn nhẹ, đồng thời cường độ tấn công dự kiến cũng tăng lên.

Giới phân tích nhận định tuyên bố này cho thấy Iran đang bước sang một giai đoạn chiến thuật mới, tập trung vào khả năng gây thiệt hại lớn thay vì chỉ dựa vào số lượng vũ khí phóng đi.

Trong những ngày đầu giao tranh, Iran chủ yếu sử dụng chiến thuật phóng số lượng lớn drone và tên lửa giá rẻ để gây quá tải cho hệ thống phòng không của đối phương.

Iran tuyên bố dùng tên lửa đầu đạn 1 tấn tấn công Mỹ – Israel - Ảnh 1.

Một số dòng tên lửa chủ lực của Iran như Fattah-2, Shahab-3 và Khorramshahr, được thiết kế mang đầu đạn lớn và tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa. Ảnh: MSN

Các loại drone Shahed – đặc biệt là dòng Shahed-136 – được cho là chỉ có giá từ 30.000 đến 50.000 USD mỗi chiếc. Tuy nhiên, để bắn hạ chúng, các hệ thống phòng không của Mỹ và Israel phải sử dụng tên lửa đánh chặn đắt đỏ.

Chẳng hạn, một quả tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất có giá khoảng 4 triệu USD, trong khi hệ thống THAAD có thể tốn tới 12 triệu USD mỗi lần phóng. Israel cũng sử dụng tên lửa Arrow-3 với chi phí ước tính khoảng 3 triệu USD mỗi quả.

Chiến thuật lấy rẻ đấu đắt này từng được Iran sử dụng nhằm buộc đối phương tiêu tốn lượng lớn tên lửa phòng thủ để đối phó với các đợt tấn công dồn dập.

Việc chuyển sang đầu đạn nặng hơn có thể khiến mỗi đòn đánh của Iran trở nên nguy hiểm hơn nhiều nếu tên lửa lọt qua được hệ thống phòng thủ.

Nhà phân tích địa chính trị Shanaka Anselm Perera cho rằng khi trọng lượng đầu đạn tăng lên khoảng 1 tấn, bán kính phá hủy cũng tăng đáng kể. 

Ngoài ra, các hệ thống phòng thủ có thể phải phóng nhiều tên lửa đánh chặn hơn cho mỗi mục tiêu để duy trì xác suất bắn hạ, làm tăng áp lực lên kho dự trữ và chi phí phòng thủ.

Theo MSN, Iran hiện sở hữu một trong những kho tên lửa đa dạng nhất Trung Đông. Nhiều loại tên lửa đạn đạo tầm trung của nước này có khả năng mang đầu đạn rất lớn.

Trong số đó có các dòng Shahab-3, KhorramshahrFattah-2, vốn được cho là có thể mang đầu đạn nặng từ khoảng 1 đến gần 2 tấn. Riêng tên lửa Khorramshahr được ước tính có tầm bắn từ 2.000 đến 3.000 km và có thể mang tải trọng khoảng 1.800 kg.

Bên cạnh tên lửa đạn đạo, Iran còn phát triển các loại tên lửa hành trình như Hoveyzeh hay Soumar, với tầm bắn tối đa khoảng 3.000 km.

Một số hệ thống được cho là có khả năng sử dụng phương tiện tái nhập cơ động (MaRV), cho phép thay đổi quỹ đạo trong giai đoạn lao xuống mục tiêu, khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn.

Dù vậy, các cuộc không kích gần đây của Mỹ và Israel được cho là đã phá hủy hoặc làm suy yếu một phần cơ sở phóng tên lửa của Iran, từ đó ảnh hưởng đến quy mô các đợt tấn công trong thời gian tới.

Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất của Tehran cho thấy nước này vẫn chuẩn bị cho khả năng tiếp tục đối đầu với các loại vũ khí có sức tàn phá lớn hơn trong từng đòn đánh.

Mỹ tên lửa Israel Iran lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Iran
