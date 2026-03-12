Tân Lãnh tụ Tối cao Iran lần đầu lên tiếng giữa tin đồn hôn mê

Trong thông điệp dài, ông cam kết sẽ duy trì đóng cửa eo biển Hormuz đối với hoạt động vận chuyển hàng hải. Thông điệp được một người dẫn chương trình đọc trên truyền hình nhà nước Iran cùng với hình ảnh của ông Khamenei được hiển thị trên màn hình.

Ông Khamenei nói thêm: "Chúng ta sẽ trả thù cho máu của những người tử đạo. Tôi muốn cảm ơn những chiến binh dũng cảm đang làm rất tốt công việc của mình vào thời điểm đất nước chúng ta đang chịu áp lực và bị tấn công".

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: AP

Ông Khamenei cũng nói rằng Iran sẽ tiếp tục tấn công các nước láng giềng vùng Vịnh Ả Rập, mặc dù ông khẳng định Tehran chỉ nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ.

Ông vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi ông được bổ nhiệm làm người kế nhiệm cha mình sau các cuộc tấn công ngày 28-2.

Trước đó, tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei được cho là mất ít nhất một chân và bị tổn thương nặng ở vùng bụng hoặc gan.

Theo nguồn tin của tờ The Sun, hiện vẫn chưa rõ liệu ông có bị thương cùng ngày cha mình - cố lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, 86 tuổi - qua đời hôm 28-2 hay không. Tuy nhiên, ông không phải là người chỉ đạo chiến lược đang gây ra sự bất ổn trên thị trường năng lượng.

Một nguồn tin tại thủ đô Tehran đã tiết lộ chi tiết về tình trạng, quá trình điều trị và địa điểm ẩn náu của vị tân lãnh tụ này. Theo nguồn tin, hiện ông Mojtaba được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Đại học Sina, trong một khu vực được phong tỏa nghiêm ngặt bởi lực lượng an ninh dày đặc.

Nguồn tin cho rằng ông Mojtaba đang trong tình trạng "rất nguy kịch" dưới sự chăm sóc của ông Mohammad Reza Zafargjani. Ông Zafagjani là Bộ trưởng Bộ Y tế, Điều trị và Giáo dục Y khoa của Iran, đồng thời cũng là một trong những bác sĩ phẫu thuật chấn thương hàng đầu của nước này. Nguồn tin của tờ The Sun cho biết một hoặc hai chân của ông Mojtaba Khamenei đã bị cắt cụt. Gan hoặc dạ dày của ông ấy cũng bị vỡ.

Các nguồn tin khác cho rằng ông Mojtaba hoàn toàn không biết gì về cuộc chiến đang diễn ra, cái chết của các thành viên gia đình bao gồm vợ và con trai ông và thậm chí cả việc ông được bầu làm lãnh tụ tối cao.