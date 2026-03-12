HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran lần đầu lên tiếng giữa tin đồn hôn mê

Xuân Mai

(NLĐO) – Tân lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei được cho là đã đưa ra tuyên bố đầu tiên hôm 12-3 giữa lúc có thông tin ông đang hôn mê.

Trong thông điệp dài, ông cam kết sẽ duy trì đóng cửa eo biển Hormuz đối với hoạt động vận chuyển hàng hải. Thông điệp được một người dẫn chương trình đọc trên truyền hình nhà nước Iran cùng với hình ảnh của ông Khamenei được hiển thị trên màn hình.

Ông Khamenei nói thêm: "Chúng ta sẽ trả thù cho máu của những người tử đạo. Tôi muốn cảm ơn những chiến binh dũng cảm đang làm rất tốt công việc của mình vào thời điểm đất nước chúng ta đang chịu áp lực và bị tấn công".

Lãnh tụ tối cao Iran lên tiếng giữa tin đồn hôn mê - Ảnh 1.

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: AP

Ông Khamenei cũng nói rằng Iran sẽ tiếp tục tấn công các nước láng giềng vùng Vịnh Ả Rập, mặc dù ông khẳng định Tehran chỉ nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ.

Ông vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi ông được bổ nhiệm làm người kế nhiệm cha mình sau các cuộc tấn công ngày 28-2.

Trước đó, tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei được cho là mất ít nhất một chân và bị tổn thương nặng ở vùng bụng hoặc gan.

Theo nguồn tin của tờ The Sun, hiện vẫn chưa rõ liệu ông có bị thương cùng ngày cha mình - cố lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, 86 tuổi - qua đời hôm 28-2 hay không. Tuy nhiên, ông không phải là người chỉ đạo chiến lược đang gây ra sự bất ổn trên thị trường năng lượng.

Một nguồn tin tại thủ đô Tehran đã tiết lộ chi tiết về tình trạng, quá trình điều trị và địa điểm ẩn náu của vị tân lãnh tụ này. Theo nguồn tin, hiện ông Mojtaba được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Đại học Sina, trong một khu vực được phong tỏa nghiêm ngặt bởi lực lượng an ninh dày đặc.

Nguồn tin cho rằng ông Mojtaba đang trong tình trạng "rất nguy kịch" dưới sự chăm sóc của ông Mohammad Reza Zafargjani. Ông Zafagjani là Bộ trưởng Bộ Y tế, Điều trị và Giáo dục Y khoa của Iran, đồng thời cũng là một trong những bác sĩ phẫu thuật chấn thương hàng đầu của nước này. Nguồn tin của tờ The Sun cho biết một hoặc hai chân của ông Mojtaba Khamenei đã bị cắt cụt. Gan hoặc dạ dày của ông ấy cũng bị vỡ.

Các nguồn tin khác cho rằng ông Mojtaba hoàn toàn không biết gì về cuộc chiến đang diễn ra, cái chết của các thành viên gia đình bao gồm vợ và con trai ông và thậm chí cả việc ông được bầu làm lãnh tụ tối cao.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran coi việc công nhận các quyền của mình, bồi thường chiến sự và có sự đảm bảo quốc tế vững chắc chống lại các cuộc tấn công trong tương lai là điều kiện để chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel.
Ông đưa ra tuyên bố này trong một bài đăng trên X sau khi nói chuyện với các nhà lãnh đạo Nga và Pakistan, đồng thời tái khẳng định điều mà ông mô tả là cam kết của Iran đối với hòa bình khu vực.
Trong khi đó, theo tờ Jerusalem Post, các quan chức cấp cao từ Oman, Ai Cập, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành các cuộc đàm phán kín với các quan chức cấp cao của Iran nhằm khởi động đối thoại với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hướng tới một thỏa thuận, hoặc thậm chí là một lệnh ngừng bắn. Dù vậy, nguồn tin cho biết Iran cho đến nay vẫn từ chối tham gia đàm phán về một thỏa thuận hòa bình.

Tin liên quan

"Vòm Sắt" bất lực trước hỏa lực Iran, Hezbollah, Israel tính phương án mạnh tay?

"Vòm Sắt" bất lực trước hỏa lực Iran, Hezbollah, Israel tính phương án mạnh tay?

(NLĐO) - Hezbollah phóng khoảng 100 rốc-két vào Israel khiến hệ thống “Vòm Sắt” chịu sức ép lớn và Tel Aviv chuẩn bị đáp trả bằng chiến dịch đổ bộ Lebanon.

Iran siết chặt eo biển Hormuz, "khẩu chiến" tại Liên hợp quốc

(NLĐO) - Iran xác nhận đã nổ súng vào hai tàu thương mại, bao gồm tàu chở hàng rời của Thái Lan, tại vịnh Ba Tư hôm 11-3.

Mỹ đã tốn bao nhiêu cho cuộc xung đột với Iran?

(NLĐO) - Nhà Trắng có thể sớm yêu cầu lên quốc hội thông qua khoản tiền 50 tỉ USD để trang trải cho cuộc xung đột hiện nay với Iran.

hôn mê không kích Iran lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo