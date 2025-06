Israel phá được cơ sở hạt nhân ngầm, Iran cảnh báo "mục tiêu nhạy cảm"?

Lực lượng Vũ trang Iran hôm 15-6 cảnh báo người dân Israel rời khỏi các vùng lãnh thổ "do Israel chiếm đóng" trong khi còn có thể. Lý do đưa ra là các cuộc tấn công "trừng phạt" của Tehran sẽ nhắm vào toàn bộ các khu vực do Israel kiểm soát.

Đại tá Reza Sayyad, người phát ngôn của Lực lượng Vũ trang Iran, đưa ra tuyên bố trên ngay sau khi một đợt tấn công mới của Iran nhằm vào Israel bắt đầu.

Ông nhắc nhở người Israel rằng Lực lượng Vũ trang Iran tấn công các địa điểm nhạy cảm ở Israel trong những ngày qua, và hiện nắm trong tay một danh sách nhiều mục tiêu như thế, trong đó có cơ sở quân sự và an ninh, nơi ở của các chỉ huy và nhà khoa học quân sự...

Ông Sayyad nói thêm rằng việc trú ẩn dưới lòng đất sẽ không mang lại sự an toàn cho người Israel.

Đại tá Reza Sayyad, phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Iran. Ảnh: IRNA

Cùng ngày, một quan chức an ninh cấp cao Iran nói với đài RT rằng Tehran đang chuẩn bị đối phó quyết liệt với các hoạt động quân sự của Israel và có ý định “vô hiệu hóa cỗ máy chiến tranh" của nước này.

“Iran đã chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài” - quan chức trên khẳng định, cũng như nhấn mạnh quyết tâm đối đầu với Israel.

Theo nguồn tin, hàng triệu người Iran hôm 14-6 đã xuống đường biểu tình, thách thức các cuộc tấn công của Israel và kêu gọi trả đũa.

Quan chức này cũng liệt kê danh sách dài các mục tiêu tiềm năng bên trong "những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng”, trong đó có cơ sở năng lượng, nhà máy sản xuất máy bay quân sự, và các hạ tầng chỉ huy – điều phối quan trọng.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố các tên lửa nước này đã nhắm vào các cơ sở sản xuất nhiên liệu phục vụ máy bay chiến đấu của Israel. Tuy nhiên, Israel chưa xác nhận thông tin này.

Israel phá được cơ sở hạt nhân ngầm?

Thay vào đó, một quan chức Israel nói với tờ The Wall Street Journal rằng cơ sở làm giàu uranium dưới lòng đất Natanz của Iran có thể đã bị phá hủy do các cuộc tấn công của nước này. Dù vậy, quan chức này cho biết thêm rằng cần phải có thêm đánh giá để xác định chính xác mức độ thiệt hại của cơ sở này.

Hình ảnh vệ tinh từ Công ty công nghệ không gian Maxar Technologies cho thấy một số khu vực của cơ sở hạt nhân Natanz bị hư hại trong các cuộc tấn công. Nguồn: CNN

Theo đài CNN, đợt tấn công đang diễn ra của Israel nhằm vào Iran có một mục tiêu cốt lõi vừa khó nắm bắt vừa đầy rủi ro: xóa sổ chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Israel đã nhắm vào 3 cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran – Natanz, Isfahan và Fordow – cùng với một số nhà khoa học hàng đầu tham gia vào hoạt động nghiên cứu và phát triển hạt nhân.

Một quan chức quân sự Israel cuối tuần rồi khẳng định các cơ sở ở Natanz và Isfahan đã bị "thiệt hại đáng kể" trong khi phía Iran khẳng định mức độ thiệt hại là không đáng kể.

Dù vậy, hình ảnh vệ tinh và các phân tích chuyên môn cho thấy các cuộc tấn công đã gây ảnh hưởng đáng kể tại ít nhất 2 địa điểm nói trên. Trong số này, các cuộc tấn công của Israel nhằm vào cơ sở hạt nhân Natanz của Iran đã đạt hiệu quả cực cao, không chỉ gây thiệt hại đối với các công trình bên trên mà còn làm mất điện tại các tầng dưới – nơi lưu giữ các máy ly tâm dùng để làm giàu uranium.