Job Link 2025 – kết nối tương lai, mở ra cơ hội!

Ba tháng cuối năm, khi hoạt động sản xuất và dịch vụ phục hồi mạnh mẽ, hàng nghìn cơ hội việc làm đang chờ bạn – từ bán lẻ, logistics, thương mại, đến công nghệ, tài chính, sáng tạo…

Nhưng làm sao để gặp đúng nhà tuyển dụng, chọn đúng công việc phù hợp và thể hiện giá trị bản thân? Job Link 2025 chính là cầu nối bạn đang tìm kiếm. Job Link 2025 – Ngày hội kết nối việc làm lớn nhất TP HCM do Báo Người Lao Động tổ chức, nơi gần 50 doanh nghiệp lớn nhỏ, từ các ngành nghề ‘hot’, mang đến hơn 12.000 vị trí tuyển dụng, từ công nghệ, tài chính, sáng tạo, logistics, bán lẻ…Đây không chỉ là nơi nộp hồ sơ.





Bạn sẽ gặp trực tiếp nhà tuyển dụng tại 30–40 bàn phỏng vấn, trao đổi về nghề nghiệp, tham gia talkshow hướng nghiệp, và trải nghiệm môi trường làm việc thực tế.

Dù bạn là sinh viên sắp ra trường, đang tìm việc, hay muốn đổi hướng nghề nghiệp, Job Link 2025 sẽ giúp bạn tự chủ chọn công việc phù hợp và xây dựng mạng lưới kết nối với các doanh nghiệp uy tín.

Đây không chỉ là một ngày hội việc làm. Đây là nơi khát vọng được chắp cánh, nơi bạn bước đầu khẳng định giá trị bản thân, và tạo dựng con đường nghề nghiệp mơ ước.

Job Link 2025 – mở ra cơ hội, kết nối nhân lực và nhà tuyển dụng, biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực.

Hãy đến với Job Link 2025, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM, số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TPH CM) vào Chủ nhật, ngày 9-11-2025.