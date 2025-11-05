Job Link 2025: Đến để chọn tương lai

Có những giấc mơ được viết từ những buổi sáng sớm. Có những bước chân bắt đầu từ lòng kiên định, không phải may mắn.

Có những người âm thầm cố gắng mỗi ngày để tìm cho mình một nơi để thuộc về, một công việc tốt hơn, một cuộc sống tốt hơn, một tương lai xứng đáng với nỗ lực.

Nếu bạn đang tìm hướng đi, nếu bạn đang khởi đầu hành trình, nếu bạn đang ước giá như có thêm một cơ hội. Thì hãy tin rằng: cơ hội luôn dành cho người chủ động bước tới.

Không ai sinh ra để đứng yên, mỗi người đều có một con đường riêng. Chỉ cần một quyết định, bạn có thể đổi cả tương lai.

Hãy đến với chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng - Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức, nơi hàng ngàn cơ hội nghề nghiệp không còn là mơ ước mà trở thành bắt đầu hiện thực.





Hơn 50 doanh nghiệp hàng đầu từ công nghệ, tài chính, sản xuất, thương mại, dịch vụ đến logistics, bán lẻ, nhà hàng khách sạn và các tập đoàn đa quốc gia

Job Link 2025 không chỉ là một ngày hội việc làm. Đó là nơi những khát vọng trưởng thành, nơi những ước mơ được trao đôi cánh đầu tiên. Nơi bạn không chỉ tìm một công việc, mà tìm thấy con đường của chính mình. Tại đây, bạn gặp những người tin vào bạn. Những nhà tuyển dụng sẵn sàng lắng nghe.

Chỉ một ngày duy nhất: Ngày 9-11-2025 (Chủ nhật), Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP HCM)