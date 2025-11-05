HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Bcons PS tiết lộ 4 tiêu chí vàng chọn ứng viên

Ngọc Vân - Thanh Trúc

(NLĐO)- Hướng tới mục tiêu đội ngũ lên 700 nhân sự vào năm 2026, Bcons PS tìm kiếm những ứng viên hội tụ bốn phẩm chất: đam mê – kỷ luật – học hỏi – chữ tín

Theo ông Trần Tuấn Hào - Giám đốc Khối Tuyển dụng và Đào tạo Bcons PS, doanh nghiệp muốn xây dựng đội ngũ không chỉ có năng lực mà còn đồng điệu về tinh thần và giá trị. Ứng viên cần đam mê nghề, kỷ luật trong công việc, chủ động học hỏi để phát triển bản thân và đặc biệt giữ chữ “tín” trong mọi hành động.


Những phẩm chất này được cụ thể hóa trong triết lý chữ “B” của Bcons PS, gồm Begin (khởi đầu bằng khát vọng), Bee (làm việc chăm chỉ như ong) và Best (hướng tới kết quả tốt nhất). Triết lý này giúp mỗi nhân sự vừa có động lực cá nhân vừa đồng hành hiệu quả với tập thể. 

Dựa trên bốn giá trị cốt lõi gồm chữ tín, nêu gương, kỷ luật, học tập và kế thừa. Với triết lý kinh doanh minh bạch và hệ giá trị vững chắc, Bcons PS mở rộng cánh cửa chào đón những ‘người ong chăm chỉ’, nhân sự tận tâm và giàu năng lực, hướng tới việc chinh phục những mục tiêu lớn phía trước.


Tin liên quan

Nhiều bất cập khi sử dụng hợp đồng lao động điện tử

Nhiều bất cập khi sử dụng hợp đồng lao động điện tử

(NLĐO)- Hiện nay, chưa có nền tảng hợp đồng lao động điện tử tập trung, thống nhất do nhà nước quản lý nhằm hình thành cơ sở dữ liệu về hợp đồng lao động

Job Link 2025: Nơi cơ hội nghề nghiệp không còn là mơ ước

(NLĐO) - Một bước đi hôm nay có thể thay đổi cả tương lai của bạn

Lương thưởng đột phá, phúc lợi toàn Diện: “Độc chiêu” thu hút nhân tài của Bcons PS

(NLĐO) - Bcons PS chiêu mộ nhân tài bằng chính sách thu nhập minh bạch, lương thưởng đột phá và phúc lợi toàn diện.

