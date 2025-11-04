Job Link 2025: Nơi cơ hội nghề nghiệp không còn là mơ ước

TP HCM đang vào mùa tuyển dụng sôi động nhất năm, khi nhu cầu nhân lực tại doanh nghiệp tăng mạnh với hàng chục ngàn vị trí việc làm mới. Đây chính là "thời điểm vàng" để sinh viên (SV) và người lao động (NLĐ) tìm kiếm cơ hội phát triển nghề nghiệp, gia nhập các DN lớn.

Trước nhu cầu tuyển dụng tăng cao của DN, Báo Người Lao Động tổ chức chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025, nhằm hỗ trợ SV và NLĐ tiếp cận cơ hội việc làm chất lượng, phù hợp. Job Link 2025 diễn ra vào ngày 9-11 (chủ nhật) tại Nhà Văn hóa Thanh Niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP HCM).





Chương trình dự kiến thu hút gần 50 DN tham gia với hàng ngàn vị trí tuyển dụng đa dạng ngành nghề, từ lao động phổ thông, nhân viên văn phòng, kỹ thuật - công nghệ đến các vị trí chuyên môn và chương trình thực tập dành cho SV.

Vậy bạn còn chần chừ gì nữa mà không đến với Job Link 2025, sự kiện kết nối việc làm lớn nhất do Báo Người Lao Động tổ chức.Hãy tưởng tượng… bạn đứng trước hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu, từ công nghệ, tài chính, dịch vụ, sản xuất… tất cả đều tìm kiếm chính bạn, những người năng động, sáng tạo, và quyết tâm.Không hồ sơ vô danh, không chờ đợi lâu… một cơ hội, một cuộc gặp, một quyết định, và bạn có thể bước vào con đường sự nghiệp mơ ước ngay lập tức.

Job Link 2025 không chỉ là nơi tìm việc… mà là hành trình khám phá chính bản thân bạn.Tại đây, bạn sẽ được: Tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp chuyên sâuHọc hỏi kỹ năng thiết yếu, cập nhật xu hướng mới nhấtGặp gỡ chuyên gia, mở rộng mạng lưới kết nốiMỗi cuộc gặp, mỗi câu hỏi, mỗi nụ cười – đều là cơ hội để bạn tạo ra bước ngoặt cuộc đời.

Đừng để cơ hội trôi qua… bởi một quyết định hôm nay có thể thay đổi cả tương lai bạn.Hãy để Job Link 2025 trở thành bệ phóng cho sự nghiệp, nơi bạn khẳng định giá trị bản thân, lựa chọn con đường đúng đắn, và bắt đầu hành trình chinh phục nghề nghiệp trong mơ.

Một bước đi hôm nay, cả tương lai thay đổi!