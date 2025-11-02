Job Link 2025: Hãy chọn công việc phù hợp với bạn

Câu trả lời sẽ có tại Job Link 2025 - sự kiện kết nối nguồn nhân lực và nhà tuyển dụng quy mô lớn do Báo Người Lao Động tổ chức, diễn ra ngày 9-11 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP HCM).

Trong bối cảnh thị trường lao động đang chứng kiến "cuộc đua săn chất xám" mạnh mẽ, Job Link 2025 sẽ mở ra cánh cửa trực tiếp để người lao động (NLĐ) tiếp cận nhà tuyển dụng tiềm năng và chốt việc ngay tại chỗ. Gần 100 doanh nghiệp (DN) uy tín trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính - ngân hàng, thương mại - dịch vụ, sản xuất, logistics, F&B, bán lẻ… mang đến hàng ngàn vị trí tuyển dụng, từ lao động phổ thông, nhân viên văn phòng, kỹ thuật - công nghệ, quản lý đến chương trình thực tập - thực chiến dành cho SV.

Nhiều cơ hội học tập, làm việc ở nước ngoài có tại Job Link 2025. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Không chỉ là sàn tuyển dụng, Job Link 2025 còn là sân chơi nghề nghiệp đúng nghĩa với: Khu phỏng vấn trực tiếp (30 - 40 bàn tuyển dụng, tuyển ngay, nhận việc nhanh); tư vấn nghề nghiệp (giải đáp lộ trình nghề nghiệp, định vị bản thân, chiến lược xin việc năm 2025); talkshow cùng chuyên gia (công thức chinh phục nhà tuyển dụng, bí quyết CV - phỏng vấn - xây dựng thương hiệu cá nhân); khu trải nghiệm DN (tìm hiểu văn hóa, môi trường làm việc, cơ hội thăng tiến).

Job Link 2025 là cơ hội vàng dành cho NLĐ muốn ổn định việc làm, tăng thu nhập; nhân sự đang tìm hướng bứt phá sự nghiệp; SV mong muốn thực tập, tuyển dụng trước khi tốt nghiệp; người muốn quay lại thị trường lao động sau thời gian gián đoạn.

Đến nay, đã có hơn 40 DN và nhà tuyển dụng đăng ký tham gia chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025, với hơn 7.000 vị trí việc làm trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Tham dự miễn phí, mở cửa cho tất cả NLĐ và SV. Bạn hãy chuẩn bị CV, trang phục lịch sự và tinh thần sẵn sàng bước vào những cuộc phỏng vấn thật - cơ hội thật - lời mời làm việc thật.

DN quan tâm tham gia chương trình, vui lòng liên hệ: Nhà báo Lê Vĩnh Tùng - Phó Tổng Thư ký Tòa soạn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức (ĐT: 0908.221.002); chị Nguyễn Thùy Thanh Uyên - Văn phòng Báo Người Lao Động (ĐT: 0909.795.114).