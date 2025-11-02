Job Link 2025: Hãy chọn công việc phù hợp với bạn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Job Link 2025: Hãy chọn công việc phù hợp với bạn

A.Chi

Bạn đang tìm việc? Muốn chuyển việc? Hay là sinh viên (SV) sắp ra trường đang băn khoăn "mình sẽ bắt đầu từ đâu"?

Câu trả lời sẽ có tại Job Link 2025 - sự kiện kết nối nguồn nhân lực và nhà tuyển dụng quy mô lớn do Báo Người Lao Động tổ chức, diễn ra ngày 9-11 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP HCM).

Trong bối cảnh thị trường lao động đang chứng kiến "cuộc đua săn chất xám" mạnh mẽ, Job Link 2025 sẽ mở ra cánh cửa trực tiếp để người lao động (NLĐ) tiếp cận nhà tuyển dụng tiềm năng và chốt việc ngay tại chỗ. Gần 100 doanh nghiệp (DN) uy tín trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính - ngân hàng, thương mại - dịch vụ, sản xuất, logistics, F&B, bán lẻ… mang đến hàng ngàn vị trí tuyển dụng, từ lao động phổ thông, nhân viên văn phòng, kỹ thuật - công nghệ, quản lý đến chương trình thực tập - thực chiến dành cho SV.

Job Link 2025: Hãy chọn công việc phù hợp với bạn - Ảnh 1.

Nhiều cơ hội học tập, làm việc ở nước ngoài có tại Job Link 2025. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Không chỉ là sàn tuyển dụng, Job Link 2025 còn là sân chơi nghề nghiệp đúng nghĩa với: Khu phỏng vấn trực tiếp (30 - 40 bàn tuyển dụng, tuyển ngay, nhận việc nhanh); tư vấn nghề nghiệp (giải đáp lộ trình nghề nghiệp, định vị bản thân, chiến lược xin việc năm 2025); talkshow cùng chuyên gia (công thức chinh phục nhà tuyển dụng, bí quyết CV - phỏng vấn - xây dựng thương hiệu cá nhân); khu trải nghiệm DN (tìm hiểu văn hóa, môi trường làm việc, cơ hội thăng tiến).

Job Link 2025 là cơ hội vàng dành cho NLĐ muốn ổn định việc làm, tăng thu nhập; nhân sự đang tìm hướng bứt phá sự nghiệp; SV mong muốn thực tập, tuyển dụng trước khi tốt nghiệp; người muốn quay lại thị trường lao động sau thời gian gián đoạn.

Đến nay, đã có hơn 40 DN và nhà tuyển dụng đăng ký tham gia chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025, với hơn 7.000 vị trí việc làm trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Tham dự miễn phí, mở cửa cho tất cả NLĐ và SV. Bạn hãy chuẩn bị CV, trang phục lịch sự và tinh thần sẵn sàng bước vào những cuộc phỏng vấn thật - cơ hội thật - lời mời làm việc thật.

DN quan tâm tham gia chương trình, vui lòng liên hệ: Nhà báo Lê Vĩnh Tùng - Phó Tổng Thư ký Tòa soạn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức (ĐT: 0908.221.002); chị Nguyễn Thùy Thanh Uyên - Văn phòng Báo Người Lao Động (ĐT: 0909.795.114).

Tin liên quan

JOB LINK 2025: Đi để chọn tương lai. Không đi – đừng trách ai chọn thay mình

JOB LINK 2025: Đi để chọn tương lai. Không đi – đừng trách ai chọn thay mình

(NLĐO) - Ai cũng đang chạy…về phía tương lai, và chỉ những người bước trước mới có chỗ đứng. JOB LINK 2025, nơi cơ hội không tự nhiên sinh ra mà được chọn.

Mở ra cánh cửa sự nghiệp tại Job Link 2025

Bạn đang tìm một công việc? Không chỉ là công việc mà là nơi để vươn lên? Hãy đến với chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng - Job Link 2025"

Job Link 2025 - Cơ hội của bạn, bắt đầu từ hôm nay

TP HCM đang vào mùa tuyển dụng sôi động nhất năm, khi nhu cầu nhân lực tại doanh nghiệp (DN) tăng mạnh với hàng chục ngàn vị trí việc làm mới.

nguồn nhân lực thị trường lao động nhà văn hóa lĩnh vực công nghệ phỏng vấn trực tiếp tư vấn nghề nghiệp Môi trường làm việc tăng thu nhập
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo