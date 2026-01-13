Jordan đến khách sạn ăn mừng với U23 Việt Nam sau “địa chấn” trước Ả Rập Saudi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Jordan đến khách sạn ăn mừng với U23 Việt Nam sau “địa chấn” trước Ả Rập Saudi

Quốc An

(NLĐO) - U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Ả Rập Saudi, tiến vào tứ kết. Chiến thắng này trở nên đặc biệt dễ thương khi U23 Jordan đến chúc mừng.

Chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước chủ nhà Ả Rập Saudi không chỉ mang ý nghĩa quyết định với thầy trò HLV Kim Sang-sik mà còn tạo nên khoảnh khắc đặc biệt tại VCK U23 châu Á 2026, khi U23 Jordan chủ động tìm đến khách sạn của đội tuyển Việt Nam để cùng ăn mừng tấm vé vào tứ kết.

U23 Jordan không giấu được niềm vui khi U23 Việt Nam giành chiến thắng, đến tận khách sạn chúc mừng

Rạng sáng 13-1, U23 Việt Nam đánh bại U23 Ả Rập Saudi với tỉ số 1-0 ở lượt trận cuối bảng A, khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng, giành trọn 9 điểm và hiên ngang đứng đầu bảng. Ở trận đấu cùng giờ, U23 Jordan vượt qua U23 Kyrgyzstan 1-0 để xếp nhì bảng, qua đó cùng U23 Việt Nam giành quyền đi tiếp.

Đáng chú ý, ngay khi các trận đấu kết thúc, ban huấn luyện và nhiều cầu thủ U23 Jordan đã đến khách sạn nơi U23 Việt Nam đóng quân để chung vui. Đoạn video ghi lại cảnh hai đội nhảy múa, chúc mừng nhau tại sảnh khách sạn nhanh chóng được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chia sẻ và lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

VFF viết: “Góc dễ thương: U23 Jordan không giấu được niềm vui khi U23 Việt Nam giành chiến thắng và gửi lời cảm ơn tới thầy trò HLV Kim Sang-sik vì đã góp phần giúp họ giành vé vào tứ kết.” Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn clip thu hút hàng ngàn lượt yêu thích và bình luận tích cực từ người hâm mộ hai nước.

U23 Jordan kéo đến khách sạn ăn mừng cùng U23 Việt Nam sau “địa chấn” trước Saudi Arabia - Ảnh 1.

Chiến thắng của U23 Việt Nam được xem là “bước ngoặt then chốt” của bảng A theo nhận định của nhiều tờ báo Jordan. Truyền thông nước này đánh giá cao lối chơi kỷ luật, chắc chắn và đầy bản lĩnh của đội bóng áo đỏ trước sức ép lớn từ khán giả chủ nhà. Bàn thắng duy nhất của Đình Bắc cùng màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Trung Kiên trở thành điểm nhấn nổi bật của trận đấu.

Việc giành ngôi nhất bảng giúp U23 Việt Nam có lợi thế tâm lý lớn trước vòng knock-out, đồng thời tránh được những đối thủ mạnh ngay từ tứ kết. Trong khi đó, U23 Jordan cũng hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng và thể hiện tinh thần thể thao đẹp, tạo nên một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất của giải đấu.

Tin liên quan

VCK U23 châu Á 2026: Kịch tính tranh suất vào tứ kết

VCK U23 châu Á 2026: Kịch tính tranh suất vào tứ kết

Khác với những mùa giải trước đây, các cặp đấu vòng tứ kết Giải U23 châu Á 2026 chỉ được xác định sau khi lượt đấu cuối vòng bảng khép lại

Highlight: Bàn thắng duy nhất giúp U23 Jordan vào tứ kết

(NLĐO) - Bàn duy nhất của Ali Al Azaizeh giúp U23 Jordan vượt qua U23 Kyrgyzstan với tỉ số 1-0, để giành tấm vé còn lại ở bảng A vào tứ kết với U23 Việt Nam

Highlight: Xem bàn thắng duy nhất của Đình Bắc giúp Việt Nam thắng Ả Rập Saudi

(NLĐO) - Thắng Ả Rập Saudi, U23 Việt Nam chính thức tạo nên cột mốc lịch sử chưa từng có ở VCK U23 châu Á khi toàn thắng cả 3 trận tại vòng bảng.

U23 Jordan U23 Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo