VCK U23 châu Á 2026: Kịch tính tranh suất vào tứ kết

Dù không mang theo đội hình tốt nhất nhưng "samurai xanh" vẫn cho thấy sự khác biệt so với phần còn lại của bảng B.

Tâm điểm UAE và Syria

U23 Nhật Bản lần lượt thắng đậm U23 Syria 5-0 và vượt qua Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) với 3 bàn không gỡ, U23 Nhật Bản đã chắc suất vào tứ kết. Trong khi đó, U23 Qatar chính thức bị loại vì 2 thất bại liên tiếp. Vì vậy, màn so tài giữa 2 đội này ở lượt trận cuối chỉ còn mang tính thủ tục.

Hai trận đấu của lượt trận cuối bảng B cùng diễn ra lúc 23 giờ 30 phút ngày 13-1. Nhưng tâm điểm của lượt đấu này là màn so tài trực tiếp giữa U23 UAE và U23 Syria. Hai đội bóng này đều có cùng 3 điểm sau 2 trận đã đấu nhưng UAE tạm xếp nhì bảng nhờ hơn Syria hiệu số bàn thắng bại, lần lượt là -1 và -3.

U23 Hàn Quốc chưa chắc suất đi tiếp dù đang dẫn đầu bảng C. (Ảnh: THE AFC)

Trước trận "chung kết sớm" của bảng B, U23 UAE ít áp lực hơn đối phương khi chỉ cần không thua sẽ bảo toàn vị trí trong tốp 2 chung cuộc. Trong khi đó, Syria buộc phải giành chiến thắng mới lọt vào tứ kết giải đấu kỳ này. Tương quan lực lượng và lịch sử đối đầu giữa 2 đội bóng Tây Á này, U23 UAE nhỉnh hơn đối thủ nhờ hệ thống phòng ngự kỷ luật, chắc chắn, tấn công sắc sảo.

Cả UAE lẫn Syria đều sở hữu lực lượng có thể hình tốt, nền tảng thể lực sung mãn nên rất khó đoán kết quả màn so tài trực tiếp giữa đôi bên.

Ứng viên vô địch dễ bị loại

Bên cạnh đương kim vô địch Nhật Bản, các đội Hàn Quốc, Úc, Uzbekistan và Iraq được đánh giá là ứng viên đua tranh "ngôi vương" giải đấu kỳ này. Ngoại trừ Nhật Bản, những "ông lớn" giàu thành tích ở sân chơi U23 châu Á này đều chưa chắc suất lọt vào tứ kết giải đấu diễn ra ở Ả Rập Saudi.

Lượt trận cuối bảng C cùng diễn ra lúc 18 giờ 30 phút ngày 13-1 là 2 trận đấu mang tính phân định 2 tấm vé đi tiếp. Sau 2 lượt đấu, Hàn Quốc và Uzbekistan đang chia sẻ 2 vị trí dẫn đầu với cùng 4 điểm, hơn Iran đến 2 điểm. Trong khi Lebanon đã hết cơ hội đi tiếp sau 2 trận thua liên tiếp.

Đúng với tính chất của bảng "tử thần", khi cuộc đua giành 2 vé của bảng C nghẹt thở đến lượt đấu cuối cùng của vòng bảng. Tạm đứng nhất bảng nhờ hơn về hiệu số bàn thắng, Hàn Quốc chỉ cần hòa Uzbekistan là giành vé vào tứ kết. Trong lúc đó, Uzbekistan buộc phải thắng đội bóng xứ kim chi mới chắc suất nhất bảng C, đi tiếp mà không phụ thuộc yếu tố bên ngoài.

Uzbekistan sẽ bị loại nếu hòa Hàn Quốc, đồng thời Iran thắng Lebanon với cách biệt tỉ số từ 2 bàn trở lên. Iran không còn quyền tự quyết nên ngoài nhiệm vụ thắng đậm Lebanon, đoàn quân HLV Omid Ravankhah còn phải trông chờ trận đấu diễn ra cùng giờ kết thúc với một tỉ số có lợi.

Tương tự, kết quả của 2 trận đấu lượt trận cuối của bảng D diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 14-1 cũng sẽ phân định 2 đội vào vòng tứ kết. Trung Quốc đang tạm dẫn đầu bảng đấu này với 4 điểm, lần lượt hơn Úc (3 điểm), Iraq (2 điểm) và Thái Lan (1 điểm).

Ở lượt trận quyết định, Trung Quốc sẽ chạm trán Thái Lan trong khi Iraq so tài cùng Úc. Trong 4 đội này, Trung Quốc và Úc có nhiều lợi thế khi chỉ cần hòa sẽ đi tiếp. Trong khi đó, Iraq và đại diện bóng đá Đông Nam Á buộc phải thắng mới lọt vào tứ kết.

Trong trường hợp 3 đội cùng điểm sau khi kết thúc vòng bảng, hiệu số bàn thắng bại sẽ là "thước đo" cuối cùng định đoạt số phận của các đội bóng.



