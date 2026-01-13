HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U23 Việt Nam tạo kỳ tích, truyền thông Ả Rập Saudi thất vọng

Quốc An

(NLĐO) - Rạng sáng 13-1, U23 Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ khi đánh bại chủ nhà U23 Ả Rập Saudi với tỉ số 1-0 ở lượt cuối bảng A VCK U23 châu Á 2026.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng, giành trọn 9 điểm và hiên ngang bước vào tứ kết với ngôi đầu bảng. Kết quả này còn giúp U23 Việt Nam chính thức tạo nên cột mốc lịch sử chưa từng có tại U23 châu Á khi lần đầu tiên thắng cả 3 trận từ vòng bảng. Đồng thời, thầy trò ông Kim cũng có được nhiều điểm số nhất ở vòng bảng trong lịch sử các kỳ dự giải đấu, và lần thứ 3 liên tiếp vào tứ kết.

Đáng chú ý, chiến thắng này còn giúp U23 Việt Nam còn kéo dài chuỗi thắng ở các trận chính thức lên 14 trận.

Trong khi đó, việc thất bại ngay trên sân nhà khiến truyền thông Ả Rập Saudi đồng loạt bày tỏ sự thất vọng. Tờ Al-Jazira cho rằng việc U23 Ả Rập Saudi bị loại ngay từ vòng bảng là “đòn giáng mạnh” vào tham vọng vươn tầm châu lục của bóng đá nước này.

img

Tờ báo phân tích: “Đây là lứa cầu thủ được đặt nhiều kỳ vọng, hướng đến các mục tiêu dài hạn như Olympic hay World Cup 2030. Sau giải đấu, chắc chắn những cá nhân liên quan, bao gồm cả HLV Luigi Di Biagio, sẽ phải giải trình và chịu trách nhiệm cho thất bại này”.

Cùng chung quan điểm, tờ Al-Bilad thẳng thắn nhận định U23 Ả Rập Saudi rời giải theo cách “khó chấp nhận”, khi không chịu nổi áp lực và để thua, qua đó chỉ xếp thứ ba bảng A. Trong khi đó, U23 Việt Nam dẫn đầu bảng, còn U23 Jordan đứng thứ hai để giành vé đi tiếp.

Al-Bilad nhấn mạnh đây là kết quả để lại nỗi thất vọng rất lớn, đặc biệt khi U23 Ả Rập Saudi tham dự giải với tư cách chủ nhà và sở hữu lực lượng được đánh giá cao. 

Tuy nhiên, đại diện Tây Á lại thi đấu thiếu thuyết phục suốt vòng bảng, với sự gắn kết giữa các tuyến mờ nhạt và những ngôi sao được kỳ vọng như Musab Fahd Aljuwayr hay Khalid Al-Ghamdi gần như “mất hút” ở thời điểm quyết định.

Tin liên quan

Báo chí châu Á ngợi khen Đình Bắc, Trung Kiên và U23 Việt Nam

Báo chí châu Á ngợi khen Đình Bắc, Trung Kiên và U23 Việt Nam

(NLĐO) - U23 Việt Nam đã giành vé vào tứ kết Giải U23 châu Á sau chiến thắng 1-0 trước U23 Ả Rập Saudi ở lượt trận cuối bảng A rạng sáng 13-1

Đình Bắc lập công, U23 Việt Nam thắng đẹp đội chủ nhà

(NLĐO) - Thắng đẹp Ả Rập Saudi với tỉ số 1-0 rạng sáng 13-1, U23 Việt Nam vào tứ kết Giải U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng ở vòng bảng

U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu bất bại

Tuyển U23 Việt Nam sẽ chạm trán đội chủ nhà Ả Rập Saudi ở lượt bảng A lúc 23 giờ 30 phút ngày 12-1, tranh vé vào tứ kết Giải U23 châu Á

U23 Ả Rập Saudi U23 châu Á U23 Việt Nam Đình bắc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo