U23 Việt Nam tạo kỳ tích, truyền thông Ả Rập Saudi thất vọng

Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng, giành trọn 9 điểm và hiên ngang bước vào tứ kết với ngôi đầu bảng. Kết quả này còn giúp U23 Việt Nam chính thức tạo nên cột mốc lịch sử chưa từng có tại U23 châu Á khi lần đầu tiên thắng cả 3 trận từ vòng bảng. Đồng thời, thầy trò ông Kim cũng có được nhiều điểm số nhất ở vòng bảng trong lịch sử các kỳ dự giải đấu, và lần thứ 3 liên tiếp vào tứ kết.

Đáng chú ý, chiến thắng này còn giúp U23 Việt Nam còn kéo dài chuỗi thắng ở các trận chính thức lên 14 trận.

Trong khi đó, việc thất bại ngay trên sân nhà khiến truyền thông Ả Rập Saudi đồng loạt bày tỏ sự thất vọng. Tờ Al-Jazira cho rằng việc U23 Ả Rập Saudi bị loại ngay từ vòng bảng là “đòn giáng mạnh” vào tham vọng vươn tầm châu lục của bóng đá nước này.

Tờ báo phân tích: “Đây là lứa cầu thủ được đặt nhiều kỳ vọng, hướng đến các mục tiêu dài hạn như Olympic hay World Cup 2030. Sau giải đấu, chắc chắn những cá nhân liên quan, bao gồm cả HLV Luigi Di Biagio, sẽ phải giải trình và chịu trách nhiệm cho thất bại này”.

Cùng chung quan điểm, tờ Al-Bilad thẳng thắn nhận định U23 Ả Rập Saudi rời giải theo cách “khó chấp nhận”, khi không chịu nổi áp lực và để thua, qua đó chỉ xếp thứ ba bảng A. Trong khi đó, U23 Việt Nam dẫn đầu bảng, còn U23 Jordan đứng thứ hai để giành vé đi tiếp.

Al-Bilad nhấn mạnh đây là kết quả để lại nỗi thất vọng rất lớn, đặc biệt khi U23 Ả Rập Saudi tham dự giải với tư cách chủ nhà và sở hữu lực lượng được đánh giá cao.

Tuy nhiên, đại diện Tây Á lại thi đấu thiếu thuyết phục suốt vòng bảng, với sự gắn kết giữa các tuyến mờ nhạt và những ngôi sao được kỳ vọng như Musab Fahd Aljuwayr hay Khalid Al-Ghamdi gần như “mất hút” ở thời điểm quyết định.