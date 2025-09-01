JSOL “cháy” hết mình tại Autumn Fest: khoảnh khắc bùng nổ và tinh tế trong 1 chi tiết!

JSOL xúc động lạc cả giọng khi nói 2 từ "Việt Nam"

Mới đây, khi tham gia sự kiện Autumn Fest, JSOL tạo nên khoảnh khắc bùng nổ với ca khúc "Không phải em không phải ai" trước hàng nghìn khán giả. JSOL được khen tinh tế chọn trang phục dù vẫn thời trang như thế mạnh của anh chàng nhưng đặc biệt nhấn nhá chi tiết thể hiện lòng yêu nước.

Buổi chiều tổng duyệt, JSOL chọn áo phông "Proud of Vietnam", còn trên sân khấu chính thức đêm diễn JSOL diện áo vàng, có quốc kỳ cờ đỏ sao vàng trên ngực trái. Nam ca sĩ còn hô vang 80 năm Quốc khánh Việt Nam cùng hàng ngàn khán giả, đến khàn cả giọng nhưng ánh mắt lấp lánh tự hào đầy xúc động. Ngay trong đêm, video JSOL mặc quân phục hát khi còn là sinh viên khoa Thanh nhạc tại Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân Đội đã được các fan đăng lại trên mạng xã hội.

Dù vừa ra mắt cách đây không lâu, nhưng Không phải em không phải ai vẫn được khán giả đồng thanh hát theo, chứng tỏ sức hút trong lời hát trẻ trung và giai điệu dễ nghe, dễ thuộc. JSOL nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ FC khi người hâm mộ gửi cả xe đồ ăn đến địa điểm tổ chức, giăng hàng loạt hình ảnh và lời nhắn nhủ cực đáng yêu đến JSOL như "Không phải Sơn, không phải ai", "Gặp được Sơn là gặp may", "Đi qua cả thế giới để được gặp Sơn thôi".

Đáp lại tình cảm và sự chờ đợi giữa nắng nóng của các fan, JSOL chuẩn bị cả quà tặng và không quên dặn mọi người giữ sức khỏe, khiến cộng đồng mạng phải cảm thán: "Idol tinh tế thế này bảo sao FC mạnh".

JSOL bùng nổ! “Single” càn quét Top trending và iTunes Việt Nam!

Single Không phải em không phải ai được JSOL ra mắt nhanh chóng lọt Top Trending YouTube, giành Top 1 iTunes Việt Nam, xuất hiện trong hàng loạt playlist được nhiều người nghe của Spotify, Top 3 Zingchart và Top 8 BXH Nhạc mới. Đây là một sáng tác của Sơn.K - tân binh chung nhà DreamS Entertainment với JSOL và vừa được công bố tham gia Anh trai "say hi" mùa 2.

Ca khúc gây ấn tượng bởi giai điệu vui tươi, sôi động và giọng hát tràn đầy năng lượng tích cực của JSOL. Không phải em không phải ai không chỉ là lời tỏ tình của chàng trai dành cho cô gái, mà ca khúc còn thay JSOL bày tỏ tình cảm đến người hâm mộ. "Không phải em thì không là ai khác" - câu hát này gửi đến các fan đã cùng JSOL nỗ lực từ những ngày đầu tiên, kiên trì đi qua mọi khó khăn để đến được thời khắc tỏa sáng.