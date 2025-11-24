Jude Bellingham giúp Real Madrid đòi ngôi đầu La Liga

Bị đánh giá thấp hơn nhiều so với đội khách Real Madrid hùng mạnh, Elche vẫn nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra hàng loạt pha hãm thành nguy hiểm. Rafa Mir, André Silva hay Grady Diangana đều có cơ hội thử tài Thibaut Courtois nhưng thủ môn người Bỉ của "Kền kền trắng" vẫn đứng vững trong suốt hiệp một.



Thủ môn Thibaut Courtois làm việc vất vả trong hiệp đấu đầu tiên

Ở chiều ngược lại, Kylian Mbappé được trao rất nhiều cơ hội nhất nhưng chân sút người Pháp hoàn toàn không thể đánh bại Iñaki Peña trong khung gỗ của đội chủ nhà. Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn dù không có bàn thắng nào trong suốt 45 phút đầu tiên.

Kylian Mbappe bỏ lỡ vô số cơ hội trước mũi giày

Bước ngoặt đến với Elche ngay đầu hiệp hai. Phút 53, từ pha phối hợp đẳng cấp, Germán Valera đánh gót tinh tế để Aleix Febas băng xuống dứt điểm chuẩn xác, mở tỉ số cho Elche.

Aleix Febas (14) mở tỉ số trận đấu cho Elche

Bị dẫn bàn, Real Madrid buộc phải đẩy cao đội hình. HLV Xabi Alonso liên tiếp thay người nhằm tăng sức ép, và nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 78.

Từ quả phạt góc của Alexander-Arnold, Jude Bellingham bật cao tranh chấp, tạo điều kiện để trung vệ trẻ Dean Huijsen lao vào đá bồi gỡ hòa 1-1.

Dean Huijsen đá bồi gỡ hòa 1-1

Tuy nhiên, niềm vui ấy trôi qua rất nhanh. Phút 84, Álvaro Rodríguez thực hiện pha solo ấn tượng từ giữa sân, vượt qua cả trung vệ Raul Asencio trước khi tung cú sút xa hiểm hóc đánh bại Courtois, đưa Elche vượt lên dẫn 2-1 trong sự bùng nổ của cả cầu trường Estadio Martínez.

Álvaro Rodríguez đánh bại toàn bộ hàng thủ Real Madrid

Trong thời khắc khó khăn nhất, Bellingham một lần nữa trở thành điểm tựa của Real Madrid. Sau cú sút đầu bị Inaki Peña cản phá, Kylian Mbappé lập tức trả bóng ngược để tiền vệ người Anh dứt điểm lần hai, gỡ hòa 2-2 ở phút 90.

Đây cũng là bàn thắng giữ lại một điểm quý giá cho Real Madrid trong trận đấu mà hàng thủ của họ thi đấu rất chệch choạc.

Jude Bellingham giành lại 1 điểm cho đội khách Real Madrid

Elche kết thúc trận đấu chỉ với 10 người trên sân khi Víctor Chust nhận thẻ vàng thứ hai vì kéo áo Mbappé. Nhưng Real Madrid không đủ thời gian để hoàn tất cú ngược dòng.

Kết quả hòa 2-2 giúp đoàn quân của HLV Xabi Alonso trở lại ngôi đầu bảng và cách biệt 1 điểm so với đội nhì bảng Barcelona thực sự khiến "Los Blancos" lo sốt vó thay vì vui mừng.