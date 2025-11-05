Mac Allister bắn hạ Real Madrid, Liverpool bùng nổ ở Anfield

Liverpool lần thứ nhì liên tiếp trong vòng một năm đánh bại "gã khổng lồ" Real Madrid tại sân nhà Anfield, lần này dù chỉ bằng một chiến thắng tối thiểu. Màn thư hùng đáng chờ đợi nhất ở lượt trận thứ 4 vòng phân hạng UEFA Champions League 2025-2026 khép lại theo cách khó ngờ nhất.



Kylian Mbappe không thể hiện được tài nghệ ở cuộc so tài tại Anfield

Cuộc đối đầu giữa hai "gã khổng lồ" châu Âu diễn ra với tốc độ rất cao ngay từ những phút đầu tiên. Liverpool, dù đang có phong độ không quá tốt tại đấu trường quốc nội, vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm. Dàn sao của "Lữ đoàn đỏ" liên tục thực hiện những pha pressing tầm cao, dồn ép các cầu thủ Real Madrid.

Vinicius Junior bị Conor Bradley "bắt chết"

Thủ thành Thibaut Courtois chính là người chơi hay nhất hiệp một khi liên tục cứu thua xuất thần cho Real Madrid. Anh từ chối 4 pha dứt điểm nguy hiểm của Dominik Szoboszlai, đặc biệt là tình huống phản xạ ấn tượng trước cú sút từ ngoài vòng cấm của Hugo Ekitike. Hiệp 1 khép lại với tỉ số hòa 0-0, không khiến Real Madrid quá thất thế chủ yếu nhờ vào tài năng của thủ thành người Bỉ.

Thủ thành Thibaut Courtois quá xuất sắc trong khung gỗ Real Madrid

Sang hiệp 2, thế trận giằng co vẫn tiếp diễn, nhưng Liverpool đã cho thấy sự hiệu quả hơn trong khâu tận dụng cơ hội. Bàn thắng định đoạt trận đấu đến ở phút 61. Từ một pha đá phạt trực tiếp cực kỳ chuẩn xác của Szoboszlai, bóng được treo vào vòng cấm đầy khó chịu. Alexis Mac Allister bật cao hơn tất cả, thực hiện cú đánh đầu cận thành tung lưới Real Madrid.

Alexis Mac Allister (10) đánh đầu ghi bàn cho Liverpool

Tỉ số 1-0 khiến các CĐV sân Anfield vỡ òa niềm vui, nhất là khi VAR nhập cuộc kiểm tra và phải công nhận bàn thắng.

Mac Allister vui hơn tất cả bởi ở chiến thắng 2-0 trước Real Madrid một năm trước cũng tại Anfield, chính anh là tác giả bàn mở tỉ số trước khi Cody Gakpo ấn định kết quả chung cuộc.

Mac Allister hài lòng khi liên tiếp xé lưới Real Madrid

Bàn thua buộc HLV Xabi Alonso phải có những điều chỉnh về nhân sự phía Real Madrid, với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ. Các ngôi sao tấn công như Vinícius Júnior, Jude Bellingham và Kylian Mbappé nỗ lực tìm đường vào khung thành Liverpool nhưng hàng thủ đội chủ nhà, dưới sự chỉ huy của Virgil van Dijk, đã chơi cực kỳ kín kẽ và tập trung.

Szoboszlai là ngòi nổ đáng sợ nhất phía Liverpool

Những phút cuối trận, Real Madrid có cơ hội san bằng tỉ số, đáng chú ý là pha phản công ở phút 75, nhưng cú sút của Mbappé lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Lượng khán giả kỷ lục tại sân Anfield 59.916 người tiếp thêm sức mạnh cho Liverpool

Giành chiến thắng chung cuộc 1-0, Liverpool không chỉ bỏ túi 3 điểm quan trọng mà còn tạo nên cú hích tinh thần lớn, bám sát chính "Kền kền trắng" trên bảng xếp hạng ở vị trí thứ 6. Real Madrid, dưới thời HLV Alonso, đã phải nhận thất bại đầu tiên tại Champions League mùa này.