Real Madrid thắng tối thiểu Juventus nhờ pha tỏa sáng của Jude Bellingham

Đông Linh (theo UEFA, realmadridfc)

(NLĐO) – Đánh bại Juventus bằng pha lập công duy nhất của Jude Bellingham, Real Madrid nối dài màn khởi đầu hoàn hảo tại Champions League mùa này.

Real Madrid nhập cuộc khá chậm trong trận thư hùng giữa hai "đại gia" châu Âu và chính đội khách đang sa sút phong độ lại là bên tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên.

Juventus bạc nhược, Real Madrid thắng tối thiểu đại chiến Champions League - Ảnh 1.

Sân Bernabeu chật cứng khán giả theo dõi trận đại chiến

Thủ môn Thibaut Courtois phải hai lần trổ tài chỉ trong 15 phút đầu tiên để cản phá các cú sút chìm của Weston McKennie và Federico Gatti.

Juventus bạc nhược, Real Madrid thắng tối thiểu đại chiến Champions League - Ảnh 2.

Thủ môn Thibaut Courtois phải chơi lăn xả cả trận để giữ sạch mành lưới Real Madrid

Real Madrid dần lấy lại thế trận với cú đánh đầu của Aurélien Tchouaméni bị thủ môn Michele De Gregorio cản phá, rồi cú sút sau đó của chính anh cũng bị đổi hướng đi chệch cột. Cơ hội rõ rệt nhất của "Los Blancos" đến khi Arda Guler chọc khe cho Kylian Mbappe thoát xuống đối mặt, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo người Pháp bị De Gregorio lao ra bắt gọn.

Juventus bạc nhược, Real Madrid thắng tối thiểu đại chiến Champions League - Ảnh 3.

Kylian Mbappe miệt mài tìm kiếm cơ hội cho chính mình và đồng đội

Sang hiệp hai, "Bianconeri" lại là đội khởi đầu tốt hơn khi thủ môn Courtois phải phản xạ xuất sắc để cản cú dứt điểm cận thành của Dusan Vlahovic sau pha phản công nhanh. Tuy nhiên, bàn mở tỉ số lại đến theo cách có phần bất ngờ đối với chính Real Madrid.

Juventus bạc nhược, Real Madrid thắng tối thiểu đại chiến Champions League - Ảnh 4.

Cú sút hỏng của Vinicius tạo cơ hội cho Bellingham

Sau pha đi bóng kỹ thuật vượt qua hàng loạt hậu vệ Juventus, cú sút của Vinicius Junior dội cột dọc bật ra, tạo điều kiện cho Jude Bellingham dễ dàng đệm bóng vào lưới trống — bàn thắng đầu tiên của anh kể từ tháng 6-2025.

Juventus bạc nhược, Real Madrid thắng tối thiểu đại chiến Champions League - Ảnh 5.

Jude Bellingham được trao suất đá chính và không phụ lòng kỳ vọng

Có được lợi thế dẫn bàn, Real Madrid bắt đầu áp đặt thế trận, liên tiếp buộc De Gregorio phải trổ tài để cứu thua cho Juventus. Thủ môn của "Bà đầm già" có pha cứu thua kép ngoạn mục trước Mbappe và Brahim Díaz, sau đó Gatti kịp lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi. 

Juventus có cơ hội cuối cùng để gỡ hòa khi Loïs Openda thoát xuống, nhưng cú sút của anh bị trung vệ Raul Asencio chặn đứng.

Juventus bạc nhược, Real Madrid thắng tối thiểu đại chiến Champions League - Ảnh 6.

Real Madrid toàn thắng ở Champions League

Chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Champions League như bước chạy đà thuận lợi, giúp Real Madrid hoàn thiện khâu chuẩn bị cho trận cầu "El Clásico" cuối tuần này với tinh thần hứng khởi. Trái lại, Juventus đang rơi vào khủng hoảng khi đã bảy trận liên tiếp không thắng, rớt xuống tận vị trí 25, bên ngoài nhóm đủ điều kiện đi tiếp ở Champions League.

