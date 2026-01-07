HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Lại Nhật Khoa kể chuyện Thần Tài

Thùy Trang

(NLĐO) - Trong bức tranh phim Tết ngày càng đa dạng về hình thức và nền tảng, "Thần tài tập sự" của Lại Nhật Khoa xuất hiện như một lựa chọn khác biệt.

Khi Thần Tài bước xuống đời sống

Lại Nhật Khoa kể chuyện Thần Tài - Ảnh 1.

Lại Nhật Khoa cùng Lê Giang và các diễn viên

Phim "Thần Tài tập sự" của đạo diễn Thanh Phong Trần, quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ như Lại Nhật Khoa, Lê Giang, Huy Khánh, Tiểu Bảo Quốc, NSƯT Công Ninh, Hoàng Mập, Trịnh Thảo, Tuyền Mập, Đông Dương, Hiền Nguyễn, Kim Đào, Khánh Trinh, Lạc Hoàng Long, Bảo Bảo, Gia Linh, Pom Nguyễn…

Bộ phim không chạy theo đại cảnh đô thị, hạn chế chiêu trò và kể câu chuyện tâm linh dân gian Việt Nam bằng hơi thở đời sống miền Tây, ngay tại quê nhà Sóc Trăng.

Khác với nhiều phim Tết quen thuộc chọn hình tượng ông Táo, "Thần tài tập sự" khai thác Thần Tài - một biểu tượng tâm linh gần gũi với đời sống người Việt, đặc biệt ở các gia đình làm ăn, buôn bán.

Theo Lại Nhật Khoa, đây là lựa chọn mang tính quan sát từ thực tế: "Thường Tết người ta hay làm về ông Táo nhưng em thấy Thần Tài cũng sống trong lòng mọi nhà. Ngày đầu năm, ai cũng cầu mong làm ăn thuận lợi. Em muốn cách tân hình ảnh Thần Tài cho trẻ trung, gần với giới trẻ hơn".

Lại Nhật Khoa kể chuyện Thần Tài - Ảnh 2.

Huy Khánh và Lại Nhật Khoa trong 1 cảnh quay

Trong phim, Thần Tài không xuất hiện với dáng vẻ uy nghi, xa cách mà được "nhân hóa" thành một nhân vật có cá tính, cảm xúc và cả những bối rối rất người. Cùng với Thần Tài tập sự là các hình tượng quen thuộc trong tín ngưỡng dân gian như Thổ Địa, Thần Nông, Thần Hẻm… Tất cả đều được xây dựng theo tinh thần hài hước, vui nhộn nhưng vẫn giữ ranh giới cần thiết để không làm mất đi giá trị tâm linh.

Hành trình "tập sự" của Thần Tài và câu chuyện đáng suy ngẫm

Lại Nhật Khoa đảm nhận vai Thần Tài tập sự - một "vị thần mới vào nghề", mang hình ảnh chàng trai lạc quan, chân thành, tin vào điều thiện. Nhân vật bước vào hành trình học việc với suy nghĩ đơn giản rằng chỉ cần mang lại may mắn là đủ. Nhưng càng đi sâu, Thần Tài tập sự càng nhận ra phước không đến từ việc ban phát hay sắp đặt mà đến từ chính cách con người sống với nhau.

Lại Nhật Khoa kể chuyện Thần Tài - Ảnh 3.

Lại Nhật Khoa kể chuyện Thần Tài

"Tôi muốn kể câu chuyện rằng phước không thể mua, chẳng thể xin. Phước chỉ có thể tự gieo bằng lòng nhân" - Lại Nhật Khoa chia sẻ. Theo anh, hành trình của Thần Tài tập sự không chỉ là câu chuyện tâm linh mà còn là hành trình trưởng thành của một con người, học cách thấu hiểu, cảm thông và làm điều tốt một cách tự nhiên, không vụ lợi.

Điểm nhấn của "Thần tài tập sự" là bối cảnh chính của phim. Chọn Sóc Trăng quay phim với hình ảnh làng quê miền Tây với chợ Tết, gian bếp ngày cuối năm, bánh pía, miếu Thần Tài và nhịp sống chậm rãi, gần gũi giúp "Thần Tài tập sự" thêm phần ấn tượng.

Lại Nhật Khoa kể chuyện Thần Tài - Ảnh 4.

Lại Nhật Khoa cùng Hoàng Mập và diễn viên đoàn phim

Các yếu tố bản địa không xuất hiện như lớp "phông nền" mà trở thành một phần của câu chuyện. Mùi Tết, không khí Tết, nhịp sinh hoạt ngày cuối năm của người miền Tây được tái hiện bằng những khung hình chỉn chu, ánh sáng được xử lý kỹ lưỡng, tạo cảm giác giao thoa giữa chất liệu dân gian và tư duy làm phim hiện đại.

Với Lại Nhật Khoa, việc làm phim tại quê nhà mang ý nghĩa cá nhân rõ nét. "Tôi lớn lên từ Sóc Trăng với những cái Tết rất bình dị. Khi có cơ hội làm phim, tôi muốn kể câu chuyện Tết của chính quê mình, để khán giả thấy rằng văn hóa địa phương rất đẹp và hoàn toàn có thể kể bằng ngôn ngữ điện ảnh" - anh nói.

Cao Minh Đạt, Văn Phượng, Thân Thúy Hà và "tình tay ba" trong phim mới

Cao Minh Đạt, Văn Phượng, Thân Thúy Hà và "tình tay ba" trong phim mới

(NLĐO) - Trong phim mới, Cao Minh Đạt, Văn Phượng, Thân Thúy Hà vướng mối tình tay ba nhiều giằng xé, hứa hẹn giàu cảm xúc khi lên sóng năm 2026.

Bùi Lan Hương – đi chậm giữa thị trường vội vã

(NLĐO)- Bùi Lan Hương là ẩn số thú vị ở đường đua nhạc Việt và là gia vị tuyệt vời ở cuộc đua Mai Vàng lần thứ 31-2025.

Han Sara mở bát năm 2026 bằng giải thưởng danh giá ở quê nhà Hàn Quốc

(NLĐO) - "Em xinh" Han Sara chào năm mới đúng cách với giải thưởng Korea First Brand Award 2026.

