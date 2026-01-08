HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Bất ngờ gặp lại nghệ sĩ Uyên Thảo

Thùy Trang

(NLĐO) - Nghệ sĩ Uyên Thảo được biết đến với vai diễn trong chương trình "Trong nhà ngoài phố" nhưng sau vài sự cố, chị đã vắng sân khấu suốt 5 năm.

Ngôi sao "Trong nhà ngoài phố" tái xuất

Bất ngờ gặp lại nghệ sĩ Uyên Thảo - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Uyên Thảo - ngôi sao "Trong nhà ngoài phố" một thời

Uyên Thảo từng là diễn viên kịch nổi tiếng từ thập niên 1990. Cô được nhiều khán giả biết đến qua chương trình "Trong nhà ngoài phố". Thập niên 2000 Uyên Thảo sang Anh định cư và mới về Việt Nam tái ngộ khán giả vài năm gần đây.

Trước khi dịch COVID -19 bùng phát, Uyên Thảo hay diễn ở Sân khấu Phú Nhuận của nghệ sĩ Hồng Vân và đóng một số phim truyền hình. Cuối năm 2019 cô trở lại Anh và bị mắc kẹt 2 năm nay, không thể về nước hoạt động nghệ thuật tiếp vì dịch bệnh. Uyên Thảo mắc COVID -19 cuối năm 2020. Cô may mắn tự chữa khỏi tại nhà.

Mới đây, xuất hiện lại trong vở "Tương đối rối tương phùng", Uyên Thảo nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Đây là vai diễn đầu tiên của cô trên sân khấu kịch sau gần 5 năm vắng bóng trên con đường nghệ thuật vì định cư ở Anh và công việc kinh doanh.

Trong vở diễn lần này Uyên Thảo vào vai Nguyễn Thị Mai với bí danh là Mai nhạt nhẽo, ở trọ mà không có tiền đóng, nghề nghiệp nhạc sĩ dạy nhạc, với nhan sắc xinh đẹp có niềm đam mê ca hát và tính tình hiền lành.

Uyên Thảo trở lại sau 5 năm

Bất ngờ gặp lại nghệ sĩ Uyên Thảo - Ảnh 2.

Uyên Thảo trở lại sân khấu sau 5 năm

Sau khi ngừng tham gia "Trong nhà ngoài phố", nghệ sĩ Uyên Thảo đánh dấu tên tuổi của mình qua những vai diễn trên sân khấu hài kịch, ngoài ra nữ danh hài được yêu mến với hàng loạt vai diễn trong nhiều bộ phim truyền hình: "Trở về 3", "Gọi nắng", "Hoa vàng nơi ấy", "Tình yêu trong sáng", "Vàng", "Oan nghiệt", "Sỏi đá cũng biết yêu", "Sao đổi ngôi", "Chim én mùa đông", "Ngọn cỏ gió đùa"…

Nghệ sĩ Uyên Thảo ngoài đóng kịch còn xuất hiện khá nhiều phim truyền hình và lấn sân đi hát. Nghệ sĩ Uyên Thảo chia sẻ: "Nhận được lời mời, tôi trở lại sân khấu ngay vì sau 5 năm vắng bóng trên sân khấu, một phần vì nhớ nghề, một phần biết đây là vai diễn tốt được 'đo ni đóng giày' bởi người thầy Hồng Vân, chị Vân luôn ưu ái cho tôi".


Vở "Tương đối rối tương phùng" sẽ ra mắt từ ngày 23-1, có nội dung gắn liền với cuộc sống hiện nay và có tính giáo dục dành cho giới trẻ.

(NLĐO) - Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 có những điều chỉnh, đổi mới nhằm phù hợp với thời cuộc, đáp ứng nhu cầu người hâm mộ.

Bùi Lan Hương - đi chậm giữa thị trường vội vã

(NLĐO) - Bùi Lan Hương là ẩn số thú vị ở đường đua nhạc Việt và là gia vị tuyệt vời ở cuộc đua Mai Vàng lần thứ 31-2025.

Tóc Tiên - bản lĩnh của ngôi sao biết tự làm mới

(NLĐO) - Tóc Tiên là ứng viên sáng giá của giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 ở hạng mục "Nữ ca sĩ được yêu thích nhất".

nghệ sĩ Trong nhà ngoài phố Uyên Thảo
