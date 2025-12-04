HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

K+ ngừng phát sóng, khách hàng mua gói cước xem giải Ngoại hạng Anh phải làm sao?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Việc K+ ngừng hoạt động kể từ năm 2026 khiến nhiều khán giả Việt Nam tiếc nuối, đồng thời thắc mắc đơn vị nào sẽ tiếp nhận bản quyền Ngoại hạng Anh.

Trong thông báo vừa gửi đến khách hàng, Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) cho biết đơn vị vận hành hệ thống kênh K+ là VSTV sẽ dừng phát sóng toàn bộ nhóm kênh này từ ngày 1-1-2026.

Người dùng đang sử dụng gói K+ trên nền tảng SCTV vẫn tiếp tục xem được 5 kênh cho đến hết ngày 31-12-2025. Sau thời điểm trên, tín hiệu sẽ bị ngừng hoàn toàn, không chỉ trên SCTV mà cả trên các nền tảng phân phối khác.

Về giải Ngoại hạng Anh, nội dung được khán giả đặc biệt quan tâm, đơn vị nắm giữ bản quyền phát sóng sẽ có thông báo riêng trong thời gian tới. Theo nhiều thông tin, FPT Play, dịch vụ truyền hình internet của Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom), được cho là đơn vị sẽ tiếp quản phần hợp đồng bản quyền Ngoại hạng Anh tại Việt Nam từ K+.

K+ đóng cửa từ 1-1-2026, bản quyền Ngoại hạng Anh sẽ về tay ai? - Ảnh 1.

Cửa hàng của K+

Thông tin K+ dừng hoạt động khiến nhiều khán giả bất ngờ và tiếc nuối. Gia đình anh Nguyễn Thanh Sơn (TP HCM) cho biết nhiều năm qua vẫn sử dụng K+ để xem bóng đá quốc tế, quần vợt và các phim điện ảnh bom tấn. Ngay khi nhận được thông báo ngừng phát sóng, anh lo lắng về quyền lợi gói cước còn hạn và khả năng tiếp tục xem các trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh.

Anh đã liên hệ với tổng đài K+ và được nhân viên tư vấn cho biết khách hàng còn thời hạn sử dụng dịch vụ sau ngày 1-1-2026 sẽ được hỗ trợ chuyển sang gói đặc biệt của FPT Play, bao gồm Internet, truyền hình và trọn quyền xem Ngoại hạng Anh. 

Giá gói cước mới dự kiến gần 300.000 đồng/tháng. Chi phí chuyển đổi ban đầu khoảng 300.000 đồng, đồng thời các thiết bị K+ cũ sẽ ngừng hoạt động kể từ năm 2026.

Trong khi đó, liên hệ với nhân viên FPT Play, chúng tôi được biết khách hàng đang dùng K+ qua SCTV cần làm thủ tục hủy gói cũ và đăng ký gói mới của FPT Play để xem các trận đấu thuộc giải Ngoại hạng Anh.

Người dùng chọn đăng ký trong tháng 12 sẽ được miễn cước tháng 1 và 2-2026; từ tháng 3 trở đi áp dụng mức giá gần 300.000 đồng/tháng. Việc xử lý gói cũ do SCTV đảm nhiệm.

Đặc biệt, nhân viên này xác nhận FPT Play là đơn vị đang sở hữu bản quyền phát sóng Ngoại hạng Anh tại Việt Nam.

Còn phía SCTV, đơn vị có chính sách chuyển đổi gói dịch vụ miễn phí hoàn toàn phí đối với những khách hàng đang sử dụng đầu thu kỹ thuật số hiện có.

Theo các đơn vị, khách hàng cần cung cấp thông tin cụ thể để được hỗ trợ theo từng trường hợp. Tránh tìm đến các website phát lậu... Đặc biệt, cần kiểm tra kỹ thông tin gói cước, hình thức phát sóng trước khi đăng ký, ưu tiên các dịch vụ có đăng ký rõ ràng, chính thức.

Ra mắt từ năm 2009, các kênh truyền hình K+ từng gây chú ý khi mang đến mô hình truyền hình trả tiền cao cấp cùng các giải bóng đá hấp dẫn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh internet và các nền tảng OTT phát triển mạnh, hoạt động của nhà đài dần chịu nhiều sức ép. Bên cạnh đó, tình trạng xem bóng đá lậu kéo dài cũng ảnh hưởng lớn đến doanh thu.

Trước khi thông tin đóng cửa được xác nhận qua các đối tác, K+ đã có nhiều động thái thu hẹp hoạt động.

Từ đầu tháng 10, nhà đài dừng bán mới toàn bộ thiết bị đầu thu vệ tinh và TV Box, chỉ còn cung cấp dịch vụ OTT qua ứng dụng và website. Các gói gia hạn cũng liên tục bị rút ngắn thời hạn.

Đến ngày 20-11, người dùng chỉ còn hai lựa chọn: gia hạn theo tháng hoặc xem tối đa đến ngày 31-12. Sang tháng 12, các nền tảng lớn như FPT Play, MyTV, TV360 đồng loạt ngừng bán mới gói K+.

Thông tin về khả năng rút lui của K+ đã lan truyền từ tháng 7, sau khi Canal+ (Pháp), cổ đông chiến lược, xem xét việc rời bỏ thị trường do khoản lỗ lũy kế ngày càng tăng và chưa tìm được hướng giải quyết.

Lãnh đạo Canal+ cũng từng đề cập khả năng tái cơ cấu mạnh hoặc ngừng hoạt động tại Việt Nam.


