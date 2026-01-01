HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

K+ và ClipTV chính thức ngừng phát sóng

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Thị trường truyền hình trả tiền Việt Nam tiếp tục thu hẹp khi K+ và ClipTV chính thức dừng hoạt động từ 1-1-2026.

Kể từ ngày 1-1-2026, Công ty Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV) chính thức dừng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền dưới thương hiệu K+ tại Việt Nam.

Khách hàng dùng đầu thu và chảo K+ vẫn có thể xem 10 kênh của VTV và các kênh truyền hình địa phương khác phát miễn phí trên vệ tinh.

"Hơn 16 năm qua, K+ đã trở thành một phần ký ức đẹp trong lòng người dân Việt Nam. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý khách, những người đã tin yêu, đồng hành và trở thành một phần không thể thiếu của đại gia đình K+.

Những ký ức về các trận cầu đỉnh cao, những thời khắc huy hoàng đó sẽ luôn là niềm tự hào của chúng tôi, là di sản quý giá không thể phai mờ" - VSTV nêu trong thông báo.

Thành lập năm 2009 dưới mô hình liên doanh giữa VTVcab và Canal+ (Pháp), VSTV là một trong những doanh nghiệp đi đầu về cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền qua vệ tinh, sở hữu bản quyền giải bóng đá Ngoại hạng Anh tại Việt Nam.

- Ảnh 1.

K+ chính thức ngừng cung cấp dịch vụ tại Việt Nam từ ngày 1-1-2026

Tuy nhiên, vì chậm chuyển đổi sang mô hình OTT, đồng thời chịu ảnh hưởng nặng nề từ tình trạng xem lậu và vi phạm bản quyền, nên hoạt động kinh doanh của đơn vị vận hành truyền hình K+ chìm trong khó khăn.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 của Canal+ (chủ K+), tập đoàn này ghi nhận mức lỗ tại VSTV 93 triệu euro, tương ứng khoảng 2.800 tỉ đồng.

Trước khi dừng phát sóng, hệ thống của K+ gồm các kênh chuyên về thể thao như K+Sport1, K+Sport2, giải trí như K+Cine, K+Life và kênh thiếu nhi K+Kids.

Ngoài Ngoại hạng Anh, VSTV cũng từng mua thêm bản quyền nhiều giải đấu thể thao hàng đầu thế giới như UFC, F1, Australian Open...

Không chỉ K+, thị trường truyền hình trả tiền Việt Nam tiếp tục chứng kiến sự rút lui của một nền tảng khác khi nền tảng Clip TV cũng chính thức dừng hoạt động từ 1-1-2026.

- Ảnh 2.

ClipTV ngừng cung cấp dịch vụ từ 1-1-2026

"MobiFone thông báo tới quý khách ClipTV sẽ chính thức ngừng cung cấp từ 1-1-2026. Trong suốt thời gian đồng hành, MobiFone và ClipTV đã nỗ lực mang đến trải nghiệm giải trí phong phú và chất lượng. MobiFone chân thành cảm ơn quý khách đã lựa chọn đồng hành trong thời gian qua" - thông báo nêu rõ trên website.

ClipTV là nền tảng truyền hình internet đa nền tảng, cho phép người dùng xem phim, thể thao, chương trình giải trí và nội dung thiếu nhi trên web, ứng dụng di động, TV app và TV box.

Tiền thân của ClipTV là Clip.vn, được thành lập từ tháng 2-2007 bởi Công ty CP Bạch Minh (Vega), nền tảng này được xem là "YouTube của Việt Nam", được dùng để chia sẻ video trong giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, khi Facebook, YouTube ngày càng phổ biến đã khiến trang web này không thể cạnh tranh. Điều này dẫn đến việc ClipTV đóng cửa lần đầu vào 2015.

Việc K+ và ClipTV cùng dừng hoạt động khiến không ít khán giả tiếc nuối, khi các dịch vụ này từng gắn bó với đời sống giải trí gia đình trong nhiều năm.

Năm 2025, thị trường cũng đã chứng kiến sự chia tay của hơn 50 kênh truyền hình. 

Tin liên quan

Dấu hiệu đóng cửa của K+ lộ ra từ khi nào?

Dấu hiệu đóng cửa của K+ lộ ra từ khi nào?

(NLĐO)- Khách hàng còn thời hạn sử dụng gói K+ được khuyến cáo chủ động liên hệ đơn vị cung cấp dịch vụ để được hỗ trợ xử lý theo từng trường hợp cụ thể.

Truyền hình K+ giải quyết hợp đồng với khách hàng thế nào sau ngày 1-1-2026?

(NLĐO) - Ông Axel Gallant, Tổng Giám đốc truyền hình K+, trả lời với Báo Người Lao Động về những kế hoạch giải quyết với khách hàng khi rời khỏi thị trường.

K+ ngừng phát sóng, khách hàng mua gói cước xem giải Ngoại hạng Anh phải làm sao?

(NLĐO)- Việc K+ ngừng hoạt động kể từ năm 2026 khiến nhiều khán giả Việt Nam tiếc nuối, đồng thời thắc mắc đơn vị nào sẽ tiếp nhận bản quyền Ngoại hạng Anh.

ClipTV K+ truyền hình trả tiền
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo