Kinh tế

Dấu hiệu đóng cửa của K+ lộ ra từ khi nào?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Khách hàng còn thời hạn sử dụng gói K+ được khuyến cáo chủ động liên hệ đơn vị cung cấp dịch vụ để được hỗ trợ xử lý theo từng trường hợp cụ thể.

Vừa qua, Công ty Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) đã phát đi thông báo chính thức về việc ngừng cung cấp 5 kênh K+ trên hạ tầng của đài này kể từ 1-1-2026.

Động thái rút lui của K+ đã được dự báo từ trước, sau thời gian dài hoạt động kém hiệu quả và liên tục thua lỗ.

Cụ thể, theo báo cáo kiểm toán, tính đến 31-12-2020, K+ đã có lỗ lũy kế tổng cộng 3.571 tỉ đồng, kéo vốn chủ sở hữu xuống âm 3.227 tỉ đồng. Đến cuối năm 2021, tổng lỗ lũy kế đã tăng lên 3.800 tỉ đồng.

Trong bối cảnh khó khăn chưa có lời giải, cổ đông lớn Canal+ (Pháp), nắm 49% vốn cổ phần của VSTV - đơn vị vận hành K+ tại Việt Nam, đã nhiều lần cân nhắc rút khỏi thị trường Việt Nam.

Từ cuối năm 2025, quá trình thu hẹp hoạt động của K+ diễn ra rõ rệt. Đầu tháng 10, K+ bất ngờ thông báo đóng gần như toàn bộ hệ thống cửa hàng K+ Store trên cả nước. K+ dừng bán mới toàn bộ gói sử dụng đầu thu vệ tinh (DTH) và đầu thu Internet (TV Box).

- Ảnh 2.

K+ ngừng hoạt động từ 1-1-2026

Đến 20-11, lựa chọn gia hạn dịch vụ bị thu hẹp đáng kể, chỉ còn phương án theo tháng hoặc tối đa đến ngày 31-12-2025.

Qua tháng 12, các đối tác phân phối lớn như FPT Play, MyTV, và TV360 đã đồng loạt ngừng bán, ngừng gia hạn mới gói K+ trên nền tảng.

Xuất hiện từ năm 2009, K+ từng tạo dấu ấn lớn nhờ sở hữu bản quyền độc quyền nhiều giải bóng đá hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, đơn vị này được đánh giá là chậm chuyển đổi sang mô hình OTT, đồng thời chịu ảnh hưởng nặng nề từ tình trạng xem lậu và vi phạm bản quyền.

Hiện các khách hàng còn thời hạn sử dụng gói K+ được khuyến cáo liên hệ các đơn vị liên quan để được hỗ trợ theo từng trường hợp cụ thể. Người tiêu dùng cũng được nhắc nhở tránh các trang phát lậu, đồng thời kiểm tra kỹ thông tin gói cước và nguồn phát sóng trước khi đăng ký dịch vụ.

Về bản quyền Ngoại hạng Anh tại Việt Nam, nhân viên FPT Play cho biết đơn vị đang là đơn vị sở hữu quyền phát sóng giải đấu này.

truyền hình Giải Ngoại hạng Anh K+ Thể thao
