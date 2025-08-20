Album "Made in VietNam" của DTAP xứng đáng được ngợi khen

“Made in Viet Nam” của DTAP: 5 lý do “khủng” khiến giới chuyên môn phải “gật gù”!

"Nhà tôi có treo một lá cờ" do Hà Anh Tuấn thể hiện

Cùng nhận định với khán giả, những người làm nghề lâu năm cũng phải gật gù "nhạc DTAP đúng hay", "Album Made in Viet Nam của DTAP xứng đáng với mọi sự tôn vinh", "Album Made in Viet Nam chắc chắn là đối thủ "khủng long" trong mọi đường đua ở các giải thưởng âm nhạc", "Bài nào trong Made in Viet Nam nghe cũng "phê" với lòng tự hào dân tộc", "Made in Viet Nam chất từ nhạc tới lời ca"...

Mọi sự tán dương dành cho "Made in Viet Nam" không hề quá lời bởi mỗi ca khúc đều để lại những ấn tượng "khó phai" với khán giả yêu nhạc. 16 ca khúc với sự góp mặt của 25 giọng hát hàng đầu Việt Nam.

Trong đó, người trình diễn lớn tuổi nhất là NSND Bạch Tuyết sinh năm 1945 và nhỏ nhất là em bé Winnie sinh năm 2020, là tiếng nói của nhiều thế hệ, cột mốc nào cũng có tiếng hát đại diện.

Với khát vọng lưu giữ, lan tỏa và làm mới những giá trị văn hóa Việt, "Made In Vietnam" được ví như một bức tranh toàn cảnh bằng âm nhạc, tái hiện trọn vẹn diện mạo đất nước qua 16 lát cắt giàu màu sắc.

Thông qua hành trình này, khán giả sẽ bắt gặp một Việt Nam đa diện: từ vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, những trang sử hào hùng cho đến nhịp sống hiện đại sôi động, tất cả hòa quyện trong tinh thần bất khuất, nhân văn và giàu lòng tự hào dân tộc.

Hai ca khúc gây sốt: Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn “cháy hết mình” với MV xúc động!

"Nam Quốc Sơn Hà" với sự tham gia của NSND Bạch Tuyết

Đặc biệt hai ca khúc "Mùa gió thổi trên mái nhà", "Nhà tôi có treo một lá cờ" lần lượt do Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn thực hiện cũng được ra mắt dưới dạng MV đầy xúc động.

Sự xuất hiện của Mỹ Tâm không chỉ tạo nên một dấu ấn đặc biệt cho dự án, mà còn minh chứng cho sức hút và uy tín của DTAP trong việc quy tụ những nghệ sĩ lớn chung tay cho một sản phẩm âm nhạc cộng đồng.

Là một người con miền Trung, Mỹ Tâm cho biết cô đã xúc động khi lần đầu tiên nghe ca khúc "Mùa gió thổi trên mái nhà". Cô chia sẻ mong muốn đồng hành cùng DTAP để thực hiện sản phẩm này như một lời động viên gửi đến đồng bào quê hương cũng như mọi người dân trên cả nước: rằng sau giông bão, niềm tin và sự gắn kết sẽ đưa chúng ta về với bình yên.

Với âm hưởng dung dị, gần gũi nhưng giàu chiều sâu, "Mùa gió thổi trên mái nhà" không chỉ phản ánh câu chuyện mùa bão mà còn là một ẩn dụ đầy sức gợi về hành trình của mỗi con người trước "cơn giông" của cuộc đời. Bài hát vang lên vừa như lời an ủi, vừa như biểu tượng của ý chí kiên cường và tình thân bền chặt, khẳng định rằng sau tất cả, cơn gió bình yên vẫn sẽ trở lại.

DTAP cũng khởi động "Hành trình tự hào" - Một chặng đường xuyên Việt từ Nam ra Bắc, dọc dãy Trường Sơn, chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

"Máu đỏ da vàng" với sự thể hiện của NSND Thanh Thúy và Võ Hạ Trâm

Việc ra mắt album đầu tay cũng là lời khẳng định mạnh mẽ cho tư duy nghệ thuật riêng biệt của DTAP: gắn bó với âm nhạc dân gian đương đại nhưng vẫn giữ trọn "hồn Việt". Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho bản lĩnh của một tập thể nghệ sĩ trẻ dám theo đuổi con đường riêng, bền bỉ với mục tiêu sáng tạo những sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc.

Không chỉ dừng lại ở vai trò nhà sản xuất đứng sau thành công của nhiều nghệ sĩ, DTAP đã khẳng định vị thế của những nghệ sĩ độc lập có tầm nhìn, dùng âm nhạc để khơi gợi tinh thần dân tộc và đặt văn hóa Việt trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

"Điều phi thường nhỏ bé" được thể hiện bởi Đen Vâu và ca sĩ Hồng Nhung

Với 16 ca khúc cùng sự góp giọng của 25 nghệ sĩ, "Made in Vietnam" là một dự án giàu giá trị nghệ thuật và ý nghĩa đặc biệt trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Mỗi tác phẩm đều được DTAP chăm chút tỉ mỉ từ ca từ, bản phối cho đến khâu thu âm, sử dụng nhạc cụ dân tộc do chính các nghệ nhân thể hiện, mang đến chiều sâu và màu sắc truyền thống đậm nét.

Mạch cảm xúc của album được dẫn dắt liền mạch, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc: có khi bình dị, gần gũi, có khi hào sảng, trù phú, thịnh vượng; xen lẫn những lát cắt lắng đọng, đầy suy tư. Đặc biệt, dù có những ca khúc từng được công bố trước đó, nhưng tất cả bản phối trong album đều được làm mới, mang lại nhiều bất ngờ cho người nghe.



