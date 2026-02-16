KDL Suối Tiên rực rỡ với show "Sơn Tinh – Thủy Tinh và 14 vị anh hùng dân tộc"





Show diễn "Sơn Tinh – Thủy Tinh và 14 vị anh hùng dân tộc" tại KDL Suối Tiên

Trong không khí rộn ràng của mùa xuân Bính Ngọ 2026, Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên đã ra mắt show diễn đêm "Sơn Tinh – Thủy Tinh và 14 vị anh hùng dân tộc". Đây là một chương trình thực cảnh quy mô lớn, lần đầu tiên kết nối huyền thoại và lịch sử dân tộc trong cùng một dòng chảy cảm xúc.

Không chỉ là một tiết mục nghệ thuật phục vụ du khách du xuân, show diễn còn là hành trình đánh thức ký ức văn hóa, hun đúc niềm tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Huyền thoại mở lối cho dòng chảy lịch sử

Khi ánh chiều buông xuống Hồ Long Quy Ẩn Thủy, sân khấu nước ngoài trời tại Suối Tiên bừng sáng, mở đầu cho hành trình nghệ thuật đưa khán giả trở về cội nguồn dân tộc. Truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh, một trong những huyền thoại lâu đời nhất của người Việt, được tái hiện bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại, với những màn đối đầu kịch tính giữa sức mạnh của thiên nhiên và ý chí con người.

Show diễn "Sơn Tinh – Thủy Tinh và 14 vị anh hùng dân tộc" tại KDL Suối Tiên

Sơn Tinh – biểu tượng của trí tuệ và sức mạnh chế ngự thiên tai – không chỉ hiện lên như một nhân vật truyền thuyết, mà còn là hình ảnh ẩn dụ cho tinh thần kiên cường của dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn năm lịch sử.

Từ huyền thoại ấy, show diễn mở ra một mạch cảm xúc xuyên suốt, dẫn dắt khán giả bước vào hành trình lịch sử dựng nước và giữ nước với sự xuất hiện của 14 vị anh hùng dân tộc – những con người đã viết nên những trang sử hào hùng bằng trí tuệ, lòng quả cảm và tinh thần bất khuất.

Sự kết nối giữa huyền thoại và lịch sử không chỉ là sự tiếp nối về nội dung, mà còn là một tuyên ngôn nghệ thuật: dân tộc Việt Nam được xây dựng từ cả ký ức truyền thuyết và những chiến công có thật, từ những biểu tượng thiêng liêng trong tâm thức đến những con người bằng xương bằng thịt đã hy sinh vì Tổ quốc.

Sân khấu thực cảnh – nơi truyền thống gặp gỡ công nghệ hiện đại

Điểm nhấn đặc biệt của show diễn chính là sân khấu nước ngoài trời tại Hồ Long Quy Ẩn Thủy – một không gian mở, nơi thiên nhiên trở thành một phần của ngôn ngữ nghệ thuật. Mặt hồ phản chiếu ánh sáng, khói lửa và pháo hoa, tạo nên những lớp không gian đa chiều, vừa hùng tráng vừa giàu tính biểu cảm.

Show diễn gây ấn tượng mạnh bởi sự kết hợp hài hòa giữa nhiều loại hình nghệ thuật: võ thuật hành động, âm nhạc truyền thống, múa, trình diễn thực cảnh và các yếu tố công nghệ hiện đại. Hệ thống màn hình LED quy mô lớn cùng các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, khói lửa và pháo hoa được dàn dựng công phu, tạo nên những trường đoạn đầy cảm xúc – khi dữ dội, khi lắng sâu, khi rực rỡ như chính dòng chảy lịch sử dân tộc.

Không gian sân khấu rực rỡ

Khi du lịch trở thành không gian giáo dục văn hóa

Một trong những điểm đặc biệt đáng trân trọng là show diễn được phục vụ miễn phí cho du khách khi mua vé vào cổng Khu Du lịch Suối Tiên, diễn ra từ 18 giờ mỗi ngày, từ mùng 2 đến mùng 6 Tết Nguyên Đán 2026.

Điều này không chỉ mang đến cơ hội thưởng thức nghệ thuật chất lượng cao cho công chúng, mà còn góp phần đưa lịch sử và văn hóa dân tộc đến gần hơn với mọi thế hệ, đặc biệt là giới trẻ.

Những nét đẹp văn hóa truyền thống và sân khấu cổ truyền được tái hiện tại KDL Suối Tiên

Song song đó, chương trình "Tết Người Việt – Ký ức trăm năm", chính thức diễn ra từ mùng 1 Tết, đã tạo nên một không gian trải nghiệm văn hóa toàn diện, nơi du khách có thể khám phá những giá trị truyền thống qua các hoạt động tái hiện phong tục, nghệ thuật và đời sống của người Việt qua nhiều thời kỳ.

"Đây là một show diễn phục vụ du khách, đồng thời là một cách kể chuyện dân tộc bằng ngôn ngữ của thời đại" – PGS TS Nguyễn Thị Minh Thái nói.

Show diễn "Sơn Tinh – Thủy Tinh và 14 vị anh hùng dân tộc" tại KDL Suối Tiên hứa hẹn thu hút đông khán giả trong mùa xuân 2026

Thắp sáng niềm tự hào dân tộc trong mùa xuân mới

Show diễn tại Suối Tiên không đơn thuần là một sự kiện giải trí, mà là một hành trình đánh thức ký ức, một lời nhắc nhở về cội nguồn và một thông điệp gửi đến tương lai.

Rằng niềm tự hào dân tộc không chỉ tồn tại trong sách sử, mà còn sống động trong từng trải nghiệm văn hóa, từng chương trình nghệ thuật, từng mùa xuân của đất nước.



