Nghệ sĩ Ngân Linh sau 15 năm xa xứ, hạnh phúc khi làm thiện nguyện tại quê nhà

Nghệ sĩ Ngân Linh

Sau 15 năm xa quê hương, nghệ sĩ Ngân Linh đã trở về trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026. Không phải bằng một liveshow hoành tráng hay một sự kiện cá nhân, ông chọn cách trở lại lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa: đứng trên sân khấu từ thiện, mang lời ca để sẻ chia và mang trái tim để tri ân.

Ngân Linh - Trở về để hát cho đời, cho người

Trong ba ngày liên tiếp từ 8 đến 10-2, nghệ sĩ Ngân Linh đã tham gia biểu diễn trong ba chương trình từ thiện ý nghĩa do các nghệ sĩ tên tuổi tổ chức.

Ngày 8-2, ông góp giọng trong chương trình do NSƯT Kim Tử Long tổ chức nhằm gây quỹ giúp nghệ sĩ Vương Chí Thanh điều trị bệnh. Ngày 9-2, ông tiếp tục tham gia chương trình do NSND Quế Trân tổ chức và trao quà cho các nghệ sĩ lão thành đang ở tại Khu dưỡng lão nghệ sĩ Thị Nghè như: Mạc Can, Ngọc Đáng, Lam Sơn, Huỳnh Thanh Trà, Diệu Hiền…

Và ngày 10-2, ông góp mặt trong chương trình do NSND Lệ Thủy tổ chức, trao quà Tết cho các nghệ sĩ tiền bối, những người đã dành trọn cuộc đời cho sân khấu.

Nghệ sĩ Ngân Linh và NSND Quế Trân

Trên sân khấu, giọng ca của Ngân Linh vẫn giữ được sự da diết, nồng ấm của một nghệ sĩ từng được khán giả yêu mến. Nhưng hơn tất cả, đó là giọng hát của một người trở về với lòng biết ơn sâu sắc.

Nghệ sĩ Ngân Linh xúc động chia sẻ: "Sau 15 năm xa quê hương, tôi hạnh phúc vô cùng khi được đứng lại trên sân khấu, được hát cho khán giả của mình. Được tham gia các chương trình thiện nguyện, được trao gửi tình cảm của mình cho những đồng nghiệp và bà con còn khó khăn là một niềm vinh dự lớn. Tôi xin cảm ơn khán giả và đồng nghiệp đã luôn yêu thương, nhớ đến tôi".

Ngân Linh với nghĩa tình của người nghệ sĩ xa quê

Trước khi tham gia và biểu diễn ba suất hát kể trên, nghệ sĩ Ngân Linh đã về Hồng Ngự (Đồng Tháp), nơi ông tự tổ chức trao quà Tết cho bà con nông dân nghèo. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tấm lòng của một nghệ sĩ chưa bao giờ quên nguồn cội.

Ông âm thầm thực hiện bằng chính nguồn lực của mình. Với ông, đó là cách để trả nghĩa quê hương, trả nghĩa cho những khán giả đã từng yêu thương và nâng đỡ mình.

Nghệ sĩ Ngân Linh và NSƯT Phượng Hằng

Và hành trình thiện nguyện ấy sẽ tiếp tục trong tháng 3 tới, khi ông cùng đoàn nghệ sĩ của nghệ sĩ Phượng Nga biểu diễn từ thiện tại Bắc Ninh, mang lời ca đến với những khán giả miền Bắc. "Tôi mong muốn được làm nhiều suất diễn tương tự để giúp đỡ các nghệ sĩ đồng nghiệp đang chịu nhiều khó nhọc do bệnh tật, neo đơn" – nghệ sĩ Ngân Linh nói.

Ngân Linh - Một đời theo nghiệp hát

Nghệ sĩ Ngân Linh bước vào nghề hát từ năm 18 tuổi, khi ông thi đậu lớp tuyển chọn diễn viên trẻ của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Sau ba năm đào tạo, ông trưởng thành cùng thế hệ nghệ sĩ tài năng như: NSƯT Thanh Thanh Tâm, Chí Linh, Vân Hà, Linh Châu, Thái Ngân, Thái Châu… Ông nhanh chóng được khán giả chú ý qua các vở cải lương như: "Ngày tàn của bạo chúa", "Tìm lại cuộc đời".

Sau đó, ông công tác tại nhiều đoàn cải lương lớn: Đoàn cải lương Tuổi Trẻ Thương nghiệp, Đoàn cải lương Long An (nay là Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ), Đoàn cải lương Tiền Giang 1, Đoàn cải lương Cao Văn Lầu…

Ở mỗi nơi, ông đều để lại dấu ấn qua những vai diễn giàu cảm xúc trong các vở: "Giọt máu oan cừu", "Nặng gánh giang sơn", "Người đẹp trong tranh"… Khi trở về TP HCM, ông tiếp tục biểu diễn tại sân khấu Hoa Lan (của nghệ sĩ Tấn An, Xuân Lan) và được khán giả yêu thích qua vở cải lương mang màu sắc Ấn Độ "Nước mắt con quạ thần".

Nghệ sĩ Ngân Linh trai tặng quà cho bà con nông dân nghèo

Đỉnh cao sự nghiệp của ông là khi gia nhập Đoàn cải lương tuồng cổ Minh Tơ. Vai Hứa Bạch Tùng trong vở "Thanh Xà – Bạch Xà", diễn cùng hai ngôi sao Vũ Linh và Tài Linh, đã đưa tên tuổi Ngân Linh đến gần hơn với công chúng, khẳng định vị trí của ông trong lòng người mộ điệu.

Sau này, khi sân khấu cải lương gặp khó khăn, ông chuyển sang ca hát dòng nhạc trữ tình. Dù ở thể loại nào, ông vẫn giữ được sự chân thành, yếu tố quan trọng nhất làm nên một nghệ sĩ.

Ngân Linh trở về để được diễn trên sân khấu quê nhà

Mười lăm năm xa xứ là quãng thời gian đủ dài để một nghệ sĩ sống với nỗi nhớ quê hương. Nhưng sự trở về của nghệ sĩ Ngân Linh không mang theo sự nuối tiếc, mà mang theo lòng biết ơn.

Nghệ sĩ Ngân Linh và NSƯT KIm Tử Long

Ông trở về để hát cho những đồng nghiệp đang cần sẻ chia, đồng thời trao quà cho những nghệ sĩ lão thành đã dành cả đời cho sân khấu. Ông mong muốn được góp phần mang niềm vui đến với những người nông dân nghèo qua những phần quà nho nhỏ để đón tết Nguyên Đán Bính Ngọ.

Và ông trở về để gặp lại khán giả, những người đã từng yêu thương ông.



