Văn hóa - Văn nghệ

TPHCM khai mạc Đường sách Tết với quy mô chưa từng có

Xuân Huy - Kim Ngân - Quốc Thắng. Ảnh: Khương Nguyễn, Hồ Lam

(NLĐO) - Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 khai mạc có quy mô hơn 13.600 m² với hơn 80 hoạt động, lan tỏa văn hóa đọc đầu xuân.

Chiều 15-2 (28 tháng Chạp), tại giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 chính thức khai mạc. 

Lễ hội diễn ra từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết, với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", quy tụ hơn 80 sự kiện đa dạng, từ chương trình sân khấu trọng điểm, triển lãm chuyên đề đến các hoạt động trải nghiệm tương tác dành cho mọi lứa tuổi. Trong đó, có 15 chương trình sân khấu, 20 chuyên đề triển lãm, hơn 30 workshop và hoạt động trải nghiệm, cùng 15 chương trình đặc trưng tại Đường sách Nguyễn Văn Bình và Đường sách Thủ Đức.

Khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026. Clip: Xuân Huy - Quốc Thắng

Điểm nhấn năm nay là tổng diện tích tổ chức Lễ hội Đường sách Tết hơn 13.600 m², được tổ chức đồng bộ tại ba địa điểm khác nhau gồm tuyến đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu). 

TP HCM khai mạc Đường sách Tết với quy mô chưa từng có - Ảnh 1.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với linh vật ngựa tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Hồ Lam)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, cho biết từ quy mô ban đầu còn khiêm tốn, đến nay, Đường sách Tết đã trở thành điểm hẹn văn hóa tiêu biểu mỗi dịp năm mới. Ông nhấn mạnh qua lễ hội này, thành phố mong muốn khơi dậy tình yêu sách, khuyến khích thói quen đọc, học tập suốt đời, góp phần xây dựng một xã hội học tập và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. 

Ban tổ chức cho biết trong khuôn khổ lễ hội, không chỉ có hoạt động giới thiệu sách truyền thống, mà còn mở rộng sang các chương trình nghệ thuật, ứng dụng công nghệ, mô hình "ATM sách nghĩa tình" giúp người dân chia sẻ và nhận sách miễn phí, cùng nhiều hoạt động hấp dẫn khác.

TP HCM khai mạc Đường sách Tết với quy mô chưa từng có - Ảnh 2.

Lãnh đạo cắt băng khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Khương Nguyễn)

Ở các không gian mở rộng, lễ hội tạo dấu ấn riêng của từng địa phương. Tại Vũng Tàu, chương trình trình diễn ánh sáng nghệ thuật "Bạch Dinh - Sắc xuân mới" diễn ra vào các đêm mùng 3, 4 và 5 Tết, kết hợp âm nhạc cùng trình diễn áo dài, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Ở phường Bình Dương, Đường sách Tết mang đậm tinh thần đô thị sáng tạo với khu trưng bày Công nghiệp Văn hóa. Bên cạnh việc thưởng lãm tri thức theo cách truyền thống, du khách còn có thể tham gia trò chơi tương tác Flappy Bidu để nhận các phần quà như túi thiết kế, gấu bông; đồng thời khám phá những sản phẩm văn hóa bản quyền tại Vietnam Design Gallery (VDG).

TP HCM khai mạc Đường sách Tết với quy mô chưa từng có - Ảnh 3.
TP HCM khai mạc Đường sách Tết với quy mô chưa từng có - Ảnh 4.
TP HCM khai mạc Đường sách Tết với quy mô chưa từng có - Ảnh 5.

Một số không gian tại Đường sách Tết Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Khương Nguyễn, Hồ Lam)

Cùng gia đình đến tham quan và mua sách ngay sau lễ khai mạc, chị Nguyễn Thị Hậu (ngụ phường Tân Định) chia sẻ: "Không khí ở đây rất vui và ấm cúng. Các con tôi thích nhất là khu sách thiếu nhi và hoạt động trải nghiệm. Tôi muốn các cháu hiểu rằng Tết không chỉ có đi chơi hay nhận lì xì, mà còn là dịp bắt đầu một năm mới bằng việc đọc sách, học thêm điều hay".

Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 sẵn sàng khai mạc

Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 sẵn sàng khai mạc

(NLĐO) - Lãnh đạo TP HCM kiểm tra, Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 hoàn tất 100% hạng mục, sẵn sàng khai mạc tối nay 15-2 với nhiều không gian công nghệ, văn hóa.

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh làm điểm nhấn Đường sách Tết 2026

(NLĐO) - Đường sách Tết 2026 đặt Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh ở trung tâm, kết hợp trưng bày sách, công nghệ và nhiều hoạt động giao lưu đặc sắc.

Đường sách Tết vun bồi tri thức

Chuỗi hoạt động sách Tết Bính Ngọ 2026 góp phần kiến tạo không gian du xuân giàu chất tri thức, nơi văn hóa đọc hòa nhịp cùng không khí lễ hội

TP HCM quy mô lớn Văn hóa đọc lễ hội đường sách tết đường sách Xuân
