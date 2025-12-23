Kẻ chủ mưu và đồng phạm vụ dự án ma lừa đảo hơn 255 tỉ đồng lĩnh án

Các bị cáo tại phiên tòa

Cụ thể, Huỳnh Hữu Tường (34 tuổi, ngụ TPHCM, chỉ đạo các hoạt động của Công ty Lộc Phúc) bị tuyên 18 năm tù; Trần Thị Mỹ Hạnh (32 tuổi, nguyên Kế toán trưởng) 13 năm tù; Nguyễn Văn An (29 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc công ty) 16 năm tù.

Các bị cáo nguyên là giám đốc sàn của Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real gồm: Nguyễn Thanh Từng (Giám đốc sàn Tân Bình) 12 năm tù; Dương Hữu Đức (Điều hành sàn Vision) 11 năm tù; Nguyễn Ngọc Minh Nguyên (Giám đốc sàn Vision) 9 năm tù.

Các bị cáo khác là phó giám đốc sàn, trưởng phòng, phó phòng, nhân viên công ty, người được thuê làm AC (đóng giả khách hàng mua đất) liên quan trong vụ án cũng bị tuyên mức án từ 1 năm 6 tháng tù đến 9 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài số tiền các bị cáo đã bồi thường trong vụ án, HĐXX cũng tuyên số tiền còn lại các bị cáo phải bồi thường cho 169 bị hại tổng cộng hơn 155 tỉ đồng.

HĐXX đã tuyên tịch thu, kê biên 154 thửa đất của bị cáo Tường và một số tài sản khác của các bị cáo khác.

HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo Tường và các đồng phạm gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, chỉ trong thời gian ngắn các bị cáo thông qua việc tự lập, vẽ dự án bất động sản, hướng dẫn cho nhân viên cấp dưới quảng cáo sai sự thật và ký các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền, Tường đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của 169 bị hại trên khắp cả nước.

Hành vi mà bị cáo Tường và 86 bị cáo đồng phạm gây ra trong vụ án này là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, không những trực tiếp xâm phạm đến tài sản hợp pháp của các bị hại mà còn gây mất trật tự trị an, làm cho nhân dân bất bình, xã hội lên án. Do đó, đối với các bị cáo cần có mức án thật nghiêm, để răn đe, trừng trị và phòng ngừa chung cho xã hội.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định, vào năm 2020, Tường thành lập Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc. Từ tháng 4-2022 đến 8-2023, Tường thuê An đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real (gọi tắt là Công ty Green Link Real).

Trên thực tế, các Công ty Vạn Phúc, Lộc Phúc, Green Link Real đều do Tường bỏ vốn thành lập và trực tiếp điều hành.

Trong quá trình hoạt động, dưới sự chỉ đạo của Tường, các bị cáo cấp dưới của Tường tại Công ty Lộc Phúc và Green Link Real đã đưa ra thông tin gian dối và tự in ấn sơ đồ về các dự án khu dân cư không có thật tại các huyện Long Thành, Trảng Bom và Thống Nhất (cũ).

Tường cùng đồng phạm đã dùng các thông tin dự án không có thật để lừa đảo khách hàng đi xem đất và bỏ tiền đặt cọc giữ chỗ hoặc chuyển nhượng đất, sau đó chiếm đoạt tài sản của 169 bị hại với tổng hơn 255 tỉ đồng.