Thời sự

Kẻ đánh người trước trường học ở Nha Trang làm việc tại một cây xăng

K. Nam

(NLĐO) - Người đàn ông trong clip đánh người, cầm dao dọa người khác ở phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không phải là cán bộ công an như tin đồn

Ngày 27-9, lãnh đạo UBND phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết công an phường  đã làm việc với những người liên quan trong clip về một người đàn ông ăn mặc lịch sự đánh người trước cổng trường học.

Theo đó, người này không phải là cán bộ công an như tin đồn trên mạng xã hội. Người này làm việc tại một cây xăng ở Vạn Ninh. 

Lãnh đạo phường Bắc Nha Trang cho hay sẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, kể các các thông tin đăng sai trên mạng xã hội.

Kẻ đánh người, cầm dao dọa trước trường học ở Nha Trang không phải là công an - Ảnh 1.

Người đàn ông ăn mặc lịch sự đánh người tới tấp trước cổng trường. Ảnh chụp lại từ clip

Kẻ đánh người, cầm dao dọa trước trường học ở Nha Trang không phải là công an - Ảnh 2.

Người đàn ông bị tố cầm dao dọa người khác

Trong khi đó, tài khoản K.Đ.M cũng đăng tải trên trang cá nhân xin lỗi về việc vội vàng thông tin đối tượng trong clip là công an.

Kẻ đánh người, cầm dao dọa trước trường học ở Nha Trang không phải là công an - Ảnh 3.

Tài khoản K.Đ.M xin lỗi về việc vội vàng thông tin đối tượng trong clip là công an.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 26-9, tài khoản mạng xã hội K.Đ.M đăng tải clip lên nhóm cộng đồng về việc một người áo trắng đánh, đá người khác khi cả 2 cãi vã. Người đàn ông này ăn mặc lịch sự, được chụp kèm với chiếc xe Mercedes.

Tài khoản K.Đ.M thông tin: "…đối tượng côn đồ đánh người trước cổng trường THCS Lý Thái Tổ, sau đó cầm dao ra giữa đường định đâm người can ngăn, thách thức mọi người xung quanh trước sự chứng kiến của tất cả học sinh lớp 6, 7, 8, 9 và phụ huynh...".

Clip đối tượng đánh người trước cổng Trường THCS Lý Thái Tổ, phường Bắc Nha Trang)

