Thời sự

Thực hư thông tin tài xế xe Mercedes bị cho là đánh người gây xôn xao dư luận ở Nha Trang

Kỳ Nam

(NLĐO)- Lãnh đạo UBND phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã yêu cầu kiểm tra vụ một người đàn ông bị cho là đánh người, cầm dao doạ người khác

Theo đó, sáng 26-9, tài khoản mạng xã hội K.Đ.M đăng tải clip lên nhóm cộng đồng về việc một người áo trắng đánh, đá một người khi cả hai đang cãi vã. Người đàn ông này ăn mặc lịch sự được chụp kèm với xế hộp Mercedes.

Tài khoản này cho rằng: "…đối tượng côn đồ đánh người trước cổng trường THCS Lý Thái Tổ (phường Bắc Nha Trang) sau đó cầm dao ra giữa đường định đâm người can ngăn, thách thức mọi người xung quanh trước sự chứng kiến của tất cả học sinh 6,7,8,9 và phụ huynh..."

Thông tin này được nhiều người chia sẻ. Sau đó thông tin này bị gỡ trên nhóm. Tuy nhiên, trên tài khoản cá nhân K.Đ.M vẫn còn tồn tại.

Clip tài xế xe Mercedes bị đưa lên mạng cho rằng đánh người, cầm dao dọa

Trao đổi với phóng viên về vụ việc này, lãnh đạo UBND phường Bắc Nha Trang cho hay vụ việc đã được công an phường xử lý. Nguyên nhân ban đầu xác định 2 nhà hàng xóm mâu thuẫn về chỗ đậu xe.

Lãnh đạo phường cũng cho biết thông tin ban đầu là mâu thuẫn giữa 2 nhà dân. Còn trường hợp người áo trắng có phải là cán bộ công an không thì phường sẽ yêu cầu kiểm tra, xác minh lại.

Thực hư thông tin tài xế xe Mercedes bị cho là đánh người gây xôn xao dư luận ở Nha Trang- Ảnh 1.

Thực hư thông tin tài xế xe Mercedes bị cho là đánh người gây xôn xao dư luận ở Nha Trang- Ảnh 2.

Tài xế xe Mercedes bị đưa lên mạng xã hội - ảnh từ tài khoản K.Đ.M

Tin liên quan

Xe Mercedes lùi, tông đổ trụ bơm xăng, lửa bùng cháy cả người và xe

(NLĐO)- Chiếc xe ô tô hiệu Mercedes lùi làm đổ trụ bơm xăng đè trúng một nhân viên bán xăng cùng hai xe máy gây cháy.

Vụ đôi nam nữ diễn "cảnh nóng" trên xe Mercedes màu đỏ: Thông tin từ Công an

(NLĐO)- Lực lượng công an ở Ninh Bình đã làm rõ được nhóm thanh niên tạo dựng clip có "cảnh nóng" trong xe Mercedes C300 gây xôn xao dư luận để câu like

Xác minh clip đôi nam nữ diễn "cảnh nóng" trên xe sang Mercedes C300 màu đỏ

(NLĐO)- Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc xác minh, xử lý người đăng tải clip đôi nam nữ diễn "cảnh nóng" trên xe Mercedes gây xôn xao dư luận

tỉnh Khánh Hòa mạng xã hội tài khoản mạng xã hội Mercedes
