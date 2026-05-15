Kẻ đổ xăng đốt quán cà phê làm 11 người tử vong lĩnh án

Ngày 17-11, TAND TP Hà Nội đã tuyên bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) mức án chung là tử hình về các tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản". Bị cáo Cao Văn Hùng là người đã đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng (TP Hà Nội) vào đêm 18-12-2024 khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương.



Bị cáo Cao Văn Hùng tại phiên toà

Trước khi gây ra vụ án này, năm 1998, Hùng đã bị tuyên phạt 6 năm tù về tội "Cướp tài sản của công dân". Tiếp đến năm 2005, Hùng bị tuyên phạt 15 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 11-2024, bị cáo Cao Văn Hùng uống một lon bia và dùng một bao thuốc lá tại quán trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) hết 55.000 đồng nhưng nói không thanh toán. Thấy vậy, một vị khách liền đến gần hỏi lý do, tát vào mặt bị cáo, bảo lần sau đi ăn uống thì phải thanh toán đàng hoàng.

Tối 18-12-2024, bị cáo Cao Văn Hùng trở lại quán gọi một chai bia, một bao thuốc. Trong quán lúc này có 9 người, gồm cả nhân viên và khách. Uống được vài ngụm, bị cáo Hùng yêu cầu nữ nhân viên chỉ ai đã từng đánh mình, nhưng người này nói không biết.

Sau đó, một người tiến đến, khuyên bị cáo Hùng về đi vì "chỗ này là chỗ người ta làm ăn, đừng gây sự". Một vị khách khác thì gọi bị cáo ra ngoài nói chuyện, dùng tay đánh. Mọi người chạy tới can ngăn, vị khách dừng lại rồi vào trong quán uống bia và hát.

Bị đánh, bị cáo Cao Văn Hùng đi bộ ra chợ Cổ Nhuế (Hà Nội) mua chiếc xô nhựa loại 15 lít, bắt taxi đi mua 150.000 đồng xăng, đổ vào xô rồi lại lên taxi về đoạn đường gần quán. Lúc này, quán có thêm 5 vị khách, tổng cộng là 14 người. Bên ngoài cửa dựng 8 xe máy, một ô tô của khách.

Hùng đã mở nắp xô, hắt toàn bộ xăng vào cửa kính và khu vực lối ra vào. Bị cáo lấy bật lửa châm khiến xăng bùng lên, cháy quán rồi lan sang nhà xưởng bên cạnh. Một phần xăng chảy ngược ra ngoài làm ướt đế giày của bị cáo, bắt lửa khiến Hùng bị bỏng.

Gây án xong, Hùng rời khỏi quán với chiếc quần cháy, vào nhà người quen gần đó kể lại việc mình vừa đốt quán, cần thay quần. Sau đó, Hùng đi bộ đến trụ sở Bộ Công an trên đường Phạm Văn Đồng đầu thú.

Hậu quả vụ phóng hỏa khiến 1 nhân viên và 10 khách tử vong, 4 khách còn lại bị bỏng. Toàn bộ số phương tiện dựng bên ngoài cửa quán, hàng ngàn máy móc và thiết bị của nhà xưởng bên cạnh, cùng nhiều tài sản bên trong quán bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại hơn 2,6 tỉ đồng.

Trong quá trình giải quyết vụ án, chủ quán hỗ trợ mỗi gia đình có khách tử vong 5 triệu đồng, gia đình nam nhân viên tử vong 30 triệu đồng, nữ nhân viên bị bỏng 10 triệu đồng. Còn bị cáo hiện chưa bồi thường cho các bị hại.

Trong quá trình điều tra, mỗi gia đình nạn nhân tử vong yêu cầu bị cáo Cao Văn Hùng phải bồi thường từ 250 đến 475 triệu đồng/người và chu cấp cho con cái họ đến khi trưởng thành. Trong 5 người bị thương, 2 người không yêu cầu bồi thường, 3 người còn lại yêu cầu bồi thường từ 5 triệu đồng đến 70 triệu đồng.

Đến thời điểm này, bị cáo đốt quán cà phê khiến nhiều người tử vong và thương tích chưa bồi thường cho các bị hại.