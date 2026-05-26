HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

“Kế hoạch hoàn hảo” của người đàn bà 43 tuổi ở Rạch Giá

Tin,ảnh: Văn Vũ – Vân Du

(NLĐO) – Ngô Ngọc Thảo quê ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang đã nhiều lần nói dối để lừa đảo và chiếm đoạt số tiền rất lớn của các bị hại.

Ngày 26-5, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Ngô Ngọc Thảo (43 tuổi; ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kế hoạch lừa đảo của người phụ nữ quê An Giang - Ảnh 1.

Bị cáo Thảo tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, trong quá trình kinh doanh mua bán đường thì bị cáo đã quen biết với bà T.T.Đ. và N.T.N.B. Do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên Thảo nói dối là khách hàng có nhu cầu mua đường với số lượng lớn nhưng không đủ tiền rồi mời 2 người phụ nữ trên góp vốn. Tại đây, Thảo hứa sẽ chia lợi nhuận cho bị hại từ 4.000 – 7.000 đồng/cây đường.

Tin vào những lời hứa hẹn của bị cáo, bà Đ. và bà B. đã nhiều lần đưa tiền góp vốn cho Thảo làm ăn. Sau khi nhận tiền, bị cáo trả lại cho các bị hại một phần gọi là lợi nhuận, số còn lại thì chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 12-2023 đến tháng 1-2024, Thảo đã chiếm đoạt của bà B. hơn 714 triệu đồng và bà Đ. trên 268 triệu đồng. Sau đó, Thảo nói dối "đường bị bắt" và bỏ trốn khỏi địa phương. Các bị hại đã làm đơn tố giác gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang.


Tin liên quan

CEO Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thuý bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng

CEO Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thuý bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng

(NLĐO)- Chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng của các nhà đầu tư bất động sản, Tổng giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thuý bị truy tố.

Truy tố người phụ nữ lừa đảo bán đất của Bộ Quốc phòng

(NLĐO)- "Nổ" có thể bán được đất của Bộ Quốc phòng tại TPHCM, Đỗ Xa Mí đã lừa của người đàn ông 5,3 tỉ đồng.

"Thần y dỏm" quảng cáo uống nước ion kiềm chữa bách bệnh, giao dịch lừa đảo gần 100 tỉ đồng

(NLĐ))- Biết nước ion kiềm không thể chữa tất cả các bệnh, "thần y dỏm" vẫn tư vấn cho người bệnh uống và mua thiết bị, tổng giá trị giao dịch gần 100 tỉ đồng

lừa đảo chiếm đoạt tài sản An Giang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo