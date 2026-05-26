“Kế hoạch hoàn hảo” của người đàn bà 43 tuổi ở Rạch Giá

Ngày 26-5, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Ngô Ngọc Thảo (43 tuổi; ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Thảo tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, trong quá trình kinh doanh mua bán đường thì bị cáo đã quen biết với bà T.T.Đ. và N.T.N.B. Do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên Thảo nói dối là khách hàng có nhu cầu mua đường với số lượng lớn nhưng không đủ tiền rồi mời 2 người phụ nữ trên góp vốn. Tại đây, Thảo hứa sẽ chia lợi nhuận cho bị hại từ 4.000 – 7.000 đồng/cây đường.

Tin vào những lời hứa hẹn của bị cáo, bà Đ. và bà B. đã nhiều lần đưa tiền góp vốn cho Thảo làm ăn. Sau khi nhận tiền, bị cáo trả lại cho các bị hại một phần gọi là lợi nhuận, số còn lại thì chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 12-2023 đến tháng 1-2024, Thảo đã chiếm đoạt của bà B. hơn 714 triệu đồng và bà Đ. trên 268 triệu đồng. Sau đó, Thảo nói dối "đường bị bắt" và bỏ trốn khỏi địa phương. Các bị hại đã làm đơn tố giác gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang.



