Kế hoạch lớn của ngành Y tế tỉnh Đồng Nai

Để có bức tranh tổng quan về ngành Y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch giai đoạn tới, Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với BS.CKII. Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai xung quanh chủ đề này.

BS.CKII. Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai (giữa) nhận kỷ niệm chương tuyên dương gương điển hình tiên tiến tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025.

Phóng viên: Xin bà cho biết những kết quả đạt được của ngành Y tế tỉnh Đồng Nai trong nhiệm kỳ 2020-2025?

- BS.CKII. Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương, ngành Y tế nỗ lực phấn đấu và đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm, đạt và vượt hầu hết những chỉ tiêu y tế cơ bản trong Kế hoạch 5 năm và hàng năm như: Tỉ lệ tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi luôn đạt >95%; tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ <5 tuổi giảm còn dưới 16%; tỉ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi giảm từ 7,95‰ (2020) xuống 6‰ (2025), thấp hơn trung bình cả nước…

Bên cạnh đó, công tác y tế dự phòng, y tế cơ sở được ưu tiên tập trung, trong đó chi ngân sách cho y tế dự phòng đạt trên 30%; khống chế tốt dịch bệnh truyền nhiễm (sốt rét, lao, phong, HIV...); bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống bệnh nghề nghiệp được tăng cường.

Công tác khám, chữa bệnh đã có bước chuyển tích cực, nhiều kỹ thuật hiện đại được áp dụng: Ghép tạng, can thiệp tim mạch, nội soi vi phẫu… Mạng lưới tim mạch hiệu quả với 5 trung tâm, cứu sống hàng chục ngàn ca; Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đạt chuẩn Kim Cương về điều trị đột quỵ, các bệnh viện khác đạt chuẩn Bạch Kim.

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thời gian qua ngành Y tế đã ưu tiên nguồn lực để đẩy mạnh chuyển đổi số y tế. Tính đến hết tháng 10-2025 có 16/29 cơ sở khám chữa bệnh triển khai thành công bệnh án điện tử,

Trong thời gian qua, ngành tập trung đầu tư hạ tầng y tế các tuyến bằng ngân sách Trung ương, địa phương và xã hội hóa. Trong giai đoạn 2020-2025, đã có 30 trạm y tế được đầu tư xây mới và 43 trạm y tế được sửa chữa, nâng cấp với đầy đủ thiết bị y tế cơ bản đi kèm; trang bị hiện đại: máy DSA, MRI, CT, lọc máu, PCR, gia tốc tuyến tính...; phát triển chuyên sâu các kỹ thuật: tim mạch, ung bướu, vi phẫu, y học hạt nhân…

Ngoài ra, Y tế ngoài công lập được phát triển mạnh với 12 bệnh viện tư nhân, 114 Phòng khám đa khoa, hơn 2.000 phòng khám chuyên khoa, hơn 4.000 cơ sở dịch vụ y tế. Thêm 3 bệnh viện chuyên khoa mắt và gần 50 phòng khám đa khoa, 500 phòng khám chuyên khoa đăng ký mới giai đoạn 2020–2025. Tổng số giường bệnh: 13.400 (đạt 30 giường/vạn dân), đứng thứ 2 Nam Bộ sau TP HCM...

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất thực hiện thành công một ca phẫu thuật

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành Y tế tỉnh Đồng Nai còn đối mặt khó khăn, thách thức gì, thưa bà?

- Hiện nay, ngành Y tế Đồng Nai vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức như: Dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan ngày càng cao do quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế sâu rộng. Các dịch bệnh mới nổi như H7N9, MERS-CoV, Ebola, COVID-19... tiềm ẩn nguy cơ bùng phát.

Cơ sở hạ tầng y tế tại một số đơn vị xuống cấp, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của nhân dân. Việc mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân còn gặp nhiều khó khăn, chưa có chế tài cụ thể để thúc đẩy người dân tham gia.

Nguồn nhân lực y tế chất lượng cao vẫn còn thiếu, phân bổ chưa đều giữa các tuyến; đặc biệt là nhân lực chuyên sâu, nhân lực cho y tế cơ sở, dự phòng, công nghệ thông tin và chuyển đổi số vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu cả về số lượng và chất lượng.

Chuyển đổi số trong ngành y tế còn thiếu tính đồng bộ, chưa khai thác hiệu quả tiềm năng của dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng công nghệ số tiên tiến vào hoạt động của ngành Y tế. Tốc độ đô thị hóa nhanh tạo áp lực lớn lên hạ tầng y tế...

Lễ công bố Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đạt chuẩn Kim Cương trong điều trị đột quỵ

Bà có thể chia sẻ về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng hệ thống y tế thông minh, hiện đại của ngành Y tế tỉnh Đồng Nai trong nhiệm kỳ tới (2025-2030)?

- Từ nhận định những khó khăn, thách thức và trên cơ sở quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thiết thực tại Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Ngành Y tế sẽ đề xuất, tập trung thực hiện những giải pháp đột phá, trọng tâm để khắc phục khó khăn, thách thức hiện nay và xây dựng hệ thống y tế thông minh, hiện đại, nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh trong nhiệm kỳ tới (2025-2030).

Cụ thể, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

Nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở. Phát triển nhân lực y tế bảo đảm đồng bộ về số lượng, chất lượng, cơ cấu, nhất là nhân lực phục vụ y tế cơ sở, y tế dự phòng, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới. Trong đó, tập trung tham mưu xây dựng ban hành chính đào tạo, thu hút và đãi ngộ nhân lực y tế; ưu tiên bố trí, huy động nguồn lực, có cơ chế, chính sách vượt trội để phát triển nhân lực y tế về cả số lượng và chất lượng, bao gồm nhân lực y tế cho các tuyến và đội ngũ công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Đầu tháng 11-2025, tại Trung tâm Văn hóa xã Phú Riềng (tỉnh Đồng Nai), Bộ Y tế phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Sở Y tế tỉnh Đồng Nai tổ chức Chương trình CAREME – Khám sàng lọc bệnh tim mạch, thận, chuyển hóa, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân địa phương (Ảnh: Thanh Hiển)

Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trong chăm sóc sức khỏe. Hoàn thành việc xây dựng các cơ sở dữ liệu y tế bảo đảm tiêu chuẩn kết nối, chia sẻ và liên thông đồng bộ. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu, vận hành hiệu quả sổ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, đơn thuốc điện tử; kết nối đồng bộ, quản lý dữ liệu sức khỏe người dân theo vòng đời.

Bên cạnh, chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ thụ động khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ngay từ khi chưa mắc bệnh; ngành y tế tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, hoàn thiện hệ thống khám chữa bệnh, phục hồi chức năng trên toàn tỉnh; đầu tư trang thiết bị hiện đại theo hướng bệnh viện thông minh.

Ngoài ra, tiếp tục đề xuất UBND tỉnh tăng cường bố trí kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng y tế, trang thiết bị... Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực phát triển hệ thống y tế.