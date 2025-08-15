HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TP HCM: Ông Lê Đức Thanh làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Định

PHAN ANH

(NLĐO)- Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Định gồm 27 người. Ông Lê Đức Thanh, Chủ tịch UBND quận 1 (cũ) được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Định

Sáng 15-8, Đảng bộ phường Tân Định, TP HCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự đại hội có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng: nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đỗ Ngọc Trinh, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục – Thanh thiếu niên – Nhi đồng Quốc hội Phan Thanh Bình, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai Trần Thị Minh Hoàng.

TP HCM: Ông Lê Đức Thanh làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Định- Ảnh 1.

Nguyên lãnh đạo Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP HCM dự đại hội phường Tân Định

Về phía lãnh đạo TP HCM có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức.

Dự đại hội còn có nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Quận ủy quận 1 (cũ) Tô Thị Bích Châu; nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM Phạm Phương Thảo.

TP HCM: Ông Lê Đức Thanh làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Định- Ảnh 2.

Lãnh đạo TP HCM chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Định tại đại hội

Tại Đại hội đã thông báo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ phường Tân Định, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Định có 27 người. Ông Lê Đức Thanh được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Định. Hai Phó Bí thư là bà Dương Thị Hồng Gấm và ông Nguyễn Hải Quân.

TP HCM: Ông Lê Đức Thanh làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Định- Ảnh 3.

Ông Lê Đức Thanh làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Định

Ông Lê Đức Thanh sinh năm 1978, quê Quảng Nam cũ; trình độ: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông từng kinh qua các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND quận 2 cũ, Chủ tịch UBND quận 1 cũ.

1 trọng tâm, 3 đột phá, 5 tại chỗ

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 35 chỉ tiêu, trong đó xây dựng Đảng và vận động nhân dân (9 chỉ tiêu); phát triển kinh tế, đô thị (9 chỉ tiêu); phát triển văn hóa - xã hội (11 chỉ tiêu); đảm bảo quốc phòng - an ninh (6 chỉ tiêu).

TP HCM: Ông Lê Đức Thanh làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Định- Ảnh 4.

Đại biểu thông qua Nghị quyết đại hội

Phường Tân Định đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đó là tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế, đô thị.

Phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của phường gắn với định hướng thành phố, "định vị" Tân Định là "Phường di sản - thương mại - sinh thái", có môi trường sống hạnh phúc.

Phát triển văn hóa - xã hội: nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế, đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng đời sống văn hóa, thể dục thể thao phong phú, lành mạnh, phù hợp yêu cầu thành phố, mang đặc trưng phường Tân Định.

Đảm bảo quốc phòng - an ninh: củng cố quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, vì phường và thành phố an toàn.

Phường còn định hướng tập trung thực hiện hiệu quả 1 nội dung trọng tâm, 3 đột phá và 5 tại chỗ.

Một trọng tâm: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mới sau sắp xếp giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo.

Ba đột phá: chuyển đổi số; chỉnh trang đô thị; chăm lo an sinh xã hội. Năm tại chỗ: học tập tại chỗ; sáng tạo tại chỗ; việc làm tại chỗ; giải trí tại chỗ; y tế tại chỗ.

