Kế hoạch sử dụng 109 trụ sở dôi dư ở Quảng Ngãi

Ngày 12-12, thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sau khi sáp nhập tỉnh và chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, nhiều trụ sở các cơ quan, tổ chức dôi dư, bỏ không.

Theo Sở Tài chính Quảng Ngãi, hiện có 109 trụ sở của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh dôi dư. Trong đó tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũ có 57 cơ sở nhà, đất dôi dư; tại tỉnh Kon Tum cũ dư 52 cơ sở.

Khu hành chính và UBND tỉnh Kon Tum cũ

Ở cấp xã, quá trình rà soát tài sản công dôi dư diễn ra chậm hơn so với yêu cầu. Sở Tài chính Quảng Ngãi cho biết đơn vị đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch xử lý trụ sở dôi dư, nhưng việc thực hiện còn gặp nhiều khó khăn.

Theo Sở Tài chính Quảng Ngãi, nguyên nhân khó khăn đến từ việc bộ máy chính quyền cấp xã đang trong giai đoạn tổ chức lại sau khi sáp nhập. Một số công chức phụ trách tài sản công đã nghỉ việc, chuyển công tác hoặc mới được phân công nhiệm vụ nên thiếu kinh nghiệm, dẫn đến lúng túng trong tiếp nhận và bàn giao tài sản từ cấp huyện.

Do đó việc kiểm kê, lập danh mục và đề xuất phương án xử lý tài sản dôi dư chưa được báo cáo đầy đủ, đúng tiến độ.

Một trụ sở ở Quảng Ngãi bỏ hoang nhiều năm qua

Sở Tài chính Quảng Ngãi đang làm việc với từng địa phương để hướng dẫn quy trình rà soát. Trên cơ sở đó các xã, phường phải khẩn trương tổng hợp số liệu để tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch xử lý trụ sở, tài sản công dôi dư bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tránh thất thoát và xuống cấp.

Theo ông Nguyễn Đức Thạnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi, địa phương đang xây dựng phương án xử lý các trụ sở dôi dư. Theo đó, tỉnh sẽ ưu tiên điều chuyển trụ sở dôi dư cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế sử dụng làm trường học, trạm y tế, hoặc sử dụng làm các thiết chế văn hóa, thể thao của đơn vị hành chính cấp xã mới.

Tỉnh này cũng tính phương án điều chuyển một số trụ sở dôi dư cho cơ quan Trung ương đang hoạt động trên địa bàn còn thiếu nơi làm việc.

Đối với trụ sở mà địa phương xác định dôi dư hoàn toàn, không còn nhu cầu sử dụng, sẽ giao cho tổ chức có chức năng quản lý kinh doanh nhà hoặc tổ chức phát triển quỹ đất để quản lý, khai thác.