Kinh tế

Kế hoạch sử dụng 109 trụ sở dôi dư ở Quảng Ngãi

T.Trực

(NLĐO) – 109 trụ sở dôi dư ở Quảng Ngãi sẽ được bố trí cho ngành giáo dục, y tế, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn để tránh lãng phí.

Ngày 12-12, thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sau khi sáp nhập tỉnh và chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, nhiều trụ sở các cơ quan, tổ chức dôi dư, bỏ không.

Theo Sở Tài chính Quảng Ngãi, hiện có 109 trụ sở của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh dôi dư. Trong đó tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũ có 57 cơ sở nhà, đất dôi dư; tại tỉnh Kon Tum cũ dư 52 cơ sở.

109 trụ sở dôi dư sau sáp nhập sẽ được bố trí cho giáo dục, y tế - Ảnh 1.

Khu hành chính và UBND tỉnh Kon Tum cũ

Ở cấp xã, quá trình rà soát tài sản công dôi dư diễn ra chậm hơn so với yêu cầu. Sở Tài chính Quảng Ngãi cho biết đơn vị đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch xử lý trụ sở dôi dư, nhưng việc thực hiện còn gặp nhiều khó khăn.

Theo Sở Tài chính Quảng Ngãi, nguyên nhân khó khăn đến từ việc bộ máy chính quyền cấp xã đang trong giai đoạn tổ chức lại sau khi sáp nhập. Một số công chức phụ trách tài sản công đã nghỉ việc, chuyển công tác hoặc mới được phân công nhiệm vụ nên thiếu kinh nghiệm, dẫn đến lúng túng trong tiếp nhận và bàn giao tài sản từ cấp huyện.

Do đó việc kiểm kê, lập danh mục và đề xuất phương án xử lý tài sản dôi dư chưa được báo cáo đầy đủ, đúng tiến độ.

109 trụ sở dôi dư sau sáp nhập sẽ được bố trí cho giáo dục, y tế - Ảnh 2.

Một trụ sở ở Quảng Ngãi bỏ hoang nhiều năm qua

Sở Tài chính Quảng Ngãi đang làm việc với từng địa phương để hướng dẫn quy trình rà soát. Trên cơ sở đó các xã, phường phải khẩn trương tổng hợp số liệu để tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch xử lý trụ sở, tài sản công dôi dư bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tránh thất thoát và xuống cấp.

Theo ông Nguyễn Đức Thạnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi, địa phương đang xây dựng phương án xử lý các trụ sở dôi dư. Theo đó, tỉnh sẽ ưu tiên điều chuyển trụ sở dôi dư cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế sử dụng làm trường học, trạm y tế, hoặc sử dụng làm các thiết chế văn hóa, thể thao của đơn vị hành chính cấp xã mới.

Tỉnh này cũng tính phương án điều chuyển một số trụ sở dôi dư cho cơ quan Trung ương đang hoạt động trên địa bàn còn thiếu nơi làm việc.

Đối với trụ sở mà địa phương xác định dôi dư hoàn toàn, không còn nhu cầu sử dụng, sẽ giao cho tổ chức có chức năng quản lý kinh doanh nhà hoặc tổ chức phát triển quỹ đất để quản lý, khai thác.

(NLĐO) – Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn quyết liệt xử lý 256 cơ sở nhà đất dôi dư để tránh thất thoát tài sản công, bảo đảm các đơn vị mới vận hành thông suốt.

Quảng Bình lên phương án sắp xếp 112 trụ sở dôi dư sau sáp nhập

(NLĐO) - Với 112 trụ sở dôi dư này, tỉnh Quảng Bình ưu tiên chuyển đổi công năng phục vụ cộng đồng như y tế, giáo dục, văn hóa...

đơn vị hành chính tỉnh Quảng Ngãi chính quyền địa phương ngành giáo dục Sở Tài chính xây dựng kế hoạch văn bản hướng dẫn
