Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp phường Sài Gòn: Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm tuyển 7 lớp 1

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp phường Sài Gòn: Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm tuyển 7 lớp 1

Đặng Trinh

(NLĐO) - UBND phường Sài Gòn, TPHCM vừa công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp, năm học 2026-2027.

Theo công bố, phụ huynh học sinh đăng ký trực tuyến 100% qua Cổng tuyển sinh của Thành phố: tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn. Sử dụng mã định danh cá nhân của học sinh làm tài khoản truy cập.

Thứ tự ưu tiên xét tuyển như sau:

Đối tượng ưu tiên 1: Trẻ em có nơi ở hiện tại (xác thực qua VNeID) trên địa bàn đúng độ tuổi quy định vào lớp 1 và lớp 6.

Ưu tiên 2: Các trường hợp còn lại (học sinh đã học mầm non/tiểu học trên địa bàn) có cha/mẹ làm việc tại các cơ quan trên địa bàn; có anh chị em ruột đang học tại trường thuộc phường; cư trú khu vực giáp ranh hoặc chuyển từ tỉnh thành khác đến sau thời điểm đăng ký....

Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp phường Sài Gòn: Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm tuyển 7 lớp 1 - Ảnh 1.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1 vào Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn là 7 lớp

Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể, như sau:

Bậc Mầm non (Huy động 100% trẻ 5 tuổi cư trú trên địa bàn: Trường Mầm non 30/4 (Chuẩn Quốc gia - Trường tiên tiến, hội nhập): Tiếp nhận trẻ từ 18 tháng đến 5 tuổi trên toàn TP.

Chỉ tiêu: Lớp 18-24 tháng (40 HS); Lớp 25-36 tháng (50 HS); Khối Mầm 3-4 tuổi (75 HS); Khối Chồi 4-5 tuổi (60 HS); Khối Lá 5-6 tuổi (90 HS).

Bậc Tiểu học (Vào Lớp 1 - Huy động 100% trẻ 6 tuổi sinh sống trên địa bàn).

Trường Tiểu học Hòa Bình: Tuyển 7 lớp (245 học sinh). Trong đó có 4 lớp chương trình đặc thù (140 HS) và 3 lớp chương trình đại trà (105 HS).

Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm: Tuyển 7 lớp (245 học sinh). Trong đó có 5 lớp chương trình đặc thù (175 HS) và 2 lớp chương trình đại trà (70 HS).

Bậc THCS (Vào Lớp 6 - Trường THCS Võ Trường Toản). Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 10 lớp với 410 học sinh, phân bổ cụ thể:

Chương trình tiếng Anh tăng cường: 2 lớp (90 học sinh).

Chương trình tiếng Anh tích hợp (Đề án 5695): 4 lớp (140 học sinh), sĩ số không quá 35 HS/lớp.

Chương trình phổ thông Immersive (Toán, Khoa học bằng tiếng Anh): 1 lớp (45 học sinh).Chương trình tăng cường Tiếng Trung (Ngoại ngữ 1): 2 lớp (90 học sinh).

Chương trình tăng cường Tiếng Nhật (Ngoại ngữ 1): 1 lớp (45 học sinh).

UBND phường Sài Gòn lưu ý: Tuyệt đối nghiêm cấm các trường vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định trong quá trình tuyển sinh. Nghiêm cấm yêu cầu phụ huynh nộp hồ sơ giấy đối với các thông tin đã được khai báo trên hệ thống.

Về độ tuổi: Không giải quyết các trường hợp học sinh học sớm tuổi hoặc học sinh không có thông tin trên hệ thống CSDL ngành giáo dục TP.

Thứ tự công bố kết quả: Kết quả trúng tuyển của các chương trình đặc thù (như tiếng Anh tích hợp, Immersive...) sẽ được công bố trước chương trình đại trà. Học sinh không trúng tuyển chương trình đặc thù vẫn được đảm bảo quyền tham gia xét tuyển đại trà theo quy trình chung.

Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý các mốc thời gian dưới đây:

Ngày bắt đầuHạn chót (Đến 17 giờ)Nội dung công việc
21-5

25-5

Cập nhật Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp lên Trang tuyển sinh Thành phố.

27-5

7-6

Phụ huynh đăng ký trực tuyến chọn: (1) Đối tượng và khu vực tuyển sinh đại trà; (2) Tuyển sinh chương trình đặc thù. (Được phép đăng ký song song cả 2 nội dung cùng lúc).

8-6

9-6

Các trường TH Hòa Bình, TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, THCS Võ Trường Toản gửi danh sách xét tuyển chương trình đặc thù về Ban Chỉ đạo phường.

10-612-6Ban Chỉ đạo tuyển sinh phường thực hiện xét tuyển học sinh vào các chương trình đặc thù.
13-615-6Công bố kết quả tuyển sinh chương trình đặc thù và đồng bộ dữ liệu lên Trang tuyển sinh Thành phố.
16-623-6Các trường có chương trình đặc thù tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn phụ huynh xác nhận nhập học trực tuyến.
24-628-6Tiếp nhận dữ liệu thí sinh đã nộp hồ sơ nhập học chương trình đặc thù và dữ liệu học sinh trong độ tuổi tuyển sinh đầu cấp của phường.
29-630-6Công an phường chủ trì rà soát, xác minh, xác nhận danh sách học sinh trong độ tuổi tuyển sinh đầu cấp tại phường.
1-75-7Ban Chỉ đạo tuyển sinh phường căn cứ danh sách đăng ký tiến hành phân tích, điều chỉnh và phân bổ học sinh vào các trường đại trà phù hợp thực tế.
6-710-7Đồng bộ công bố kết quả tuyển sinh đại trà của tất cả học sinh lên hệ thống trực tuyến.
11-720-7Các trường tổ chức tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển chương trình đại trà và hướng dẫn phụ huynh xác nhận trực tuyến trên hệ thống.

Tin liên quan

Thời gian đăng ký tuyển sinh đầu cấp ở TPHCM và những lưu ý quan trọng

Thời gian đăng ký tuyển sinh đầu cấp ở TPHCM và những lưu ý quan trọng

(NLĐO)- Phụ huynh học sinh ở TPHCM đăng ký tuyển sinh các lớp đầu cấp từ ngày 27-5 đến 17 giờ ngày 7-6

Tuyển sinh đầu cấp: Phụ huynh còn nhầm lẫn giữa hộ khẩu thường trú, tạm trú và nơi ở hiện tại

(NLĐO)- Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM cho biết khi tuyển sinh đầu cấp, nhiều phụ huynh còn nhầm lẫn giữa hộ khẩu thường trú, tạm trú và nơi ở hiện tại

Chi tiết quy trình đăng ký tuyển sinh đầu cấp cần lưu ý để không bị trượt nguyện vọng

(NLĐO) - Sở GD-ĐT TPHCM vừa ban hành chi tiết quy trình tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026-2027. Phụ huynh căn cứ vào các mốc thời gian để thực hiện

chỉ tiêu tuyển sinh trường tiểu học mã định danh kế hoạch tuyển sinh đăng ký trực tuyến
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo