Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp phường Sài Gòn: Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm tuyển 7 lớp 1

Theo công bố, phụ huynh học sinh đăng ký trực tuyến 100% qua Cổng tuyển sinh của Thành phố:
Thứ tự ưu tiên xét tuyển như sau:
Đối tượng ưu tiên 1: Trẻ em có nơi ở hiện tại (xác thực qua VNeID) trên địa bàn đúng độ tuổi quy định vào lớp 1 và lớp 6
Ưu tiên 2: Các trường hợp còn lại (học sinh đã học mầm non/tiểu học trên địa bàn) có cha/mẹ làm việc tại các cơ quan trên địa bàn; có anh chị em ruột đang học tại trường thuộc phường; cư trú khu vực giáp ranh hoặc chuyển từ tỉnh thành khác đến sau thời điểm đăng ký....
Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể, như sau:
Bậc Mầm non (Huy động 100% trẻ 5 tuổi cư trú trên địa bàn: Trường Mầm non 30/4 (Chuẩn Quốc gia - Trường tiên tiến, hội nhập): Tiếp nhận trẻ từ 18 tháng đến 5 tuổi trên toàn TP.
Chỉ tiêu: Lớp 18-24 tháng (40 HS)
Bậc Tiểu học (Vào Lớp 1 - Huy động 100% trẻ 6 tuổi sinh sống trên địa bàn).
Trường Tiểu học Hòa Bình: Tuyển 7 lớp (245 học sinh)
Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm: Tuyển 7 lớp (245 học sinh)
Bậc THCS (Vào Lớp 6 - Trường THCS Võ Trường Toản). Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 10 lớp với 410 học sinh
Chương trình tiếng Anh tăng cường: 2 lớp (90 học sinh)
Chương trình tiếng Anh tích hợp (Đề án 5695): 4 lớp (140 học sinh), sĩ số không quá 35 HS/lớp
Chương trình phổ thông Immersive (Toán, Khoa học bằng tiếng Anh): 1 lớp (45 học sinh)
Chương trình tăng cường Tiếng Nhật (Ngoại ngữ 1): 1 lớp (45 học sinh)
UBND phường Sài Gòn lưu ý: Tuyệt đối nghiêm cấm các trường vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định trong quá trình tuyển sinh
Về độ tuổi: Không giải quyết các trường hợp học sinh học sớm tuổi hoặc học sinh không có thông tin trên hệ thống CSDL ngành giáo dục TP.
Thứ tự công bố kết quả: Kết quả trúng tuyển của các chương trình đặc thù (như tiếng Anh tích hợp, Immersive...) sẽ được công bố trước chương trình đại trà
Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý các mốc thời gian dưới đây:
|Ngày bắt đầu
|Hạn chót (Đến 17 giờ)
|Nội dung công việc
|21-5
25-5
Cập nhật Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp lên Trang tuyển sinh Thành phố.
|27-5
7-6
Phụ huynh đăng ký trực tuyến chọn: (1) Đối tượng và khu vực tuyển sinh đại trà; (2) Tuyển sinh chương trình đặc thù. (Được phép đăng ký song song cả 2 nội dung cùng lúc).
|8-6
9-6
Các trường TH Hòa Bình, TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, THCS Võ Trường Toản gửi danh sách xét tuyển chương trình đặc thù về Ban Chỉ đạo phường.
|10-6
|12-6
|Ban Chỉ đạo tuyển sinh phường thực hiện xét tuyển học sinh vào các chương trình đặc thù.
|13-6
|15-6
|Công bố kết quả tuyển sinh chương trình đặc thù và đồng bộ dữ liệu lên Trang tuyển sinh Thành phố.
|16-6
|23-6
|Các trường có chương trình đặc thù tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn phụ huynh xác nhận nhập học trực tuyến.
|24-6
|28-6
|Tiếp nhận dữ liệu thí sinh đã nộp hồ sơ nhập học chương trình đặc thù và dữ liệu học sinh trong độ tuổi tuyển sinh đầu cấp của phường.
|29-6
|30-6
|Công an phường chủ trì rà soát, xác minh, xác nhận danh sách học sinh trong độ tuổi tuyển sinh đầu cấp tại phường.
|1-7
|5-7
|Ban Chỉ đạo tuyển sinh phường căn cứ danh sách đăng ký tiến hành phân tích, điều chỉnh và phân bổ học sinh vào các trường đại trà phù hợp thực tế.
|6-7
|10-7
|Đồng bộ công bố kết quả tuyển sinh đại trà của tất cả học sinh lên hệ thống trực tuyến.
|11-7
|20-7
|Các trường tổ chức tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển chương trình đại trà và hướng dẫn phụ huynh xác nhận trực tuyến trên hệ thống.
