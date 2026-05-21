Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp phường Sài Gòn: Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm tuyển 7 lớp 1

Theo công bố, phụ huynh học sinh đăng ký trực tuyến 100% qua Cổng tuyển sinh của Thành phố: tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn . Sử dụng mã định danh cá nhân của học sinh làm tài khoản truy cập .

Thứ tự ưu tiên xét tuyển như sau:

Đối tượng ưu tiên 1: Trẻ em có nơi ở hiện tại (xác thực qua VNeID) trên địa bàn đúng độ tuổi quy định vào lớp 1 và lớp 6 .

Ưu tiên 2: Các trường hợp còn lại (học sinh đã học mầm non/tiểu học trên địa bàn) có cha/mẹ làm việc tại các cơ quan trên địa bàn; có anh chị em ruột đang học tại trường thuộc phường; cư trú khu vực giáp ranh hoặc chuyển từ tỉnh thành khác đến sau thời điểm đăng ký....

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1 vào Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn là 7 lớp

Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể, như sau:

Bậc Mầm non (Huy động 100% trẻ 5 tuổi cư trú trên địa bàn: Trường Mầm non 30/4 (Chuẩn Quốc gia - Trường tiên tiến, hội nhập): Tiếp nhận trẻ từ 18 tháng đến 5 tuổi trên toàn TP.

Chỉ tiêu: Lớp 18-24 tháng (40 HS) ; Lớp 25-36 tháng (50 HS) ; Khối Mầm 3-4 tuổi (75 HS) ; Khối Chồi 4-5 tuổi (60 HS) ; Khối Lá 5-6 tuổi (90 HS) .

Bậc Tiểu học (Vào Lớp 1 - Huy động 100% trẻ 6 tuổi sinh sống trên địa bàn).

Trường Tiểu học Hòa Bình: Tuyển 7 lớp (245 học sinh) . Trong đó có 4 lớp chương trình đặc thù (140 HS) và 3 lớp chương trình đại trà (105 HS) .

Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm: Tuyển 7 lớp (245 học sinh) . Trong đó có 5 lớp chương trình đặc thù (175 HS) và 2 lớp chương trình đại trà (70 HS) .

Bậc THCS (Vào Lớp 6 - Trường THCS Võ Trường Toản). Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 10 lớp với 410 học sinh , phân bổ cụ thể:

Chương trình tiếng Anh tăng cường: 2 lớp (90 học sinh) .

Chương trình tiếng Anh tích hợp (Đề án 5695): 4 lớp (140 học sinh), sĩ số không quá 35 HS/lớp .

Chương trình phổ thông Immersive (Toán, Khoa học bằng tiếng Anh): 1 lớp (45 học sinh) .Chương trình tăng cường Tiếng Trung (Ngoại ngữ 1): 2 lớp (90 học sinh) .

Chương trình tăng cường Tiếng Nhật (Ngoại ngữ 1): 1 lớp (45 học sinh) .

UBND phường Sài Gòn lưu ý: Tuyệt đối nghiêm cấm các trường vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định trong quá trình tuyển sinh . Nghiêm cấm yêu cầu phụ huynh nộp hồ sơ giấy đối với các thông tin đã được khai báo trên hệ thống .

Về độ tuổi: Không giải quyết các trường hợp học sinh học sớm tuổi hoặc học sinh không có thông tin trên hệ thống CSDL ngành giáo dục TP.

Thứ tự công bố kết quả: Kết quả trúng tuyển của các chương trình đặc thù (như tiếng Anh tích hợp, Immersive...) sẽ được công bố trước chương trình đại trà . Học sinh không trúng tuyển chương trình đặc thù vẫn được đảm bảo quyền tham gia xét tuyển đại trà theo quy trình chung .

Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý các mốc thời gian dưới đây: